Het einde van de middagkrant in zicht: Het Parool en NRC Handelsblad naar de ochtend

Een fijne dikke krant die rond drie uur op de mat ploft waar je na je werk even mee kunt ontspannen. Binnenkort is dat voorgoed verleden tijd. Maandag werd bekend dat Het Parool per 3 januari 2022 helemaal naar de ochtend verhuist. Vanaf dezelfde datum wordt ook NRC Handelsblad in Amsterdam en bepaalde regio’s buiten de Randstad niet meer in de middag bezorgd. Volgens hoofdredacteur René Moerland zal NRC uiteindelijk ook helemaal overgaan naar de ochtend, maar wanneer is nog niet bekend.

Doordat het aantal printabonnees afneemt, zijn vooral de distributiekosten een probleem. Er worden minder exemplaren gedrukt waardoor het relatief kostbaar is geworden om ook in de middag een krantenbezorger op pad te sturen.

Volgens Philippe Remarque, uitgever van Het Parool, zit ongeveer de helft van de kosten in het drukken en bezorgen. Daarom is besloten voor de bezorging aan te haken bij andere ochtendbladen zoals Trouw, de Volkskrant en De Telegraaf. DPG Media en Mediahuis, de twee dagbladuitgevers in Nederland, werken op dit gebied al jaren samen.

Journalistieke keuze

In de brief die Het Parool vandaag aan de abonnees stuurde, is te lezen dat er ook een journalistieke reden is waarom de krant voortaan in de ochtend verschijnt, namelijk het internet. Door de continue nieuwsstroom online voegt het laatste nieuws om drie uur ’s middags niet zoveel meer toe, zegt hoofdredacteur Kamilla Leupen. “Lezers hebben ’s middags al zoveel nieuws gelezen, dat ze niet meer toekomen aan de krant. Een deel van hen zal de middagkrant missen, maar wij geloven dat we in de ochtend een beter moment hebben.”

Ja, er zijn al veel kranten in de ochtend en dat zorgt voor concurrentie, geeft de hoofdredacteur van Het Parool toe. Maar ze vertrouwt erop dat het onderscheidend vermogen van de krant vooral zit in de Amsterdamse blik op het nieuws. “Die hebben we nu al, maar dat blijft in de ochtend natuurlijk ook zo.”

Voor NRC Handelsblad is het geen journalistiek-inhoudelijke keuze, zegt René Moerland. Abonnees kunnen nu kiezen op welk tijdstip ze de krant ontvangen, maar de inhoud van beide edities is al hetzelfde. Vroeger was de ochtendeditie gericht op een jonger publiek en heette die NRC Next, maar dat is onlangs gewoon NRC Handelsblad geworden. “We doen dit puur omdat de middagdistributie niet meer rendabel is.” In Den Haag en Rotterdam blijft de middageditie voorlopig nog wel bestaan.

Mooie traditie

De twee hoofdredacteuren denken niet dat dit de opmaat is voor het verdwijnen van de papieren edities. Leupen: “We hebben vertrouwen in de printeditie, anders zouden we deze keuze niet maken. Papier blijft zeker de komende jaren nog. Eerder hebben we wel onderzoek gedaan naar een model waarbij je doordeweeks digitaal verschijnt en alleen op zaterdag nog in print. Ik kan niet uitsluiten dat dit voor de toekomst een mogelijkheid is, maar het is de komende tijd zeker niet aan de orde.”

Ook uitgever Remarque ziet de papieren edities niet op korte termijn verdwijnen. Hij erkent wel dat de tijden veranderen. “Het is best jammer dat de middagkrant verdwijnt, het was immers een mooie traditie. Maar er was ook een tijdperk waarin kranten drie keer per dag verschenen en krantenjongens op straat de headlines riepen. Nu krijg ik meteen een pushbericht van Het Parool op mijn telefoon als er iets in Amsterdam gebeurt. Dat is weer een geweldige vooruitgang. Als er dan iets ouds verdwijnt, zoals in dit geval een bezorgingsmoment, vind ik dat niet zo dramatisch.”

