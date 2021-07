Het eigenaardige van werkwoorden als overkomen

Op een papiertje dat ik jaren bewaard heb staat in het handschrift van mijn vrouw de tekst ‘angst dat je kinderen wat overkomen’. Vermoedelijk heeft zij, net als velen van u, een taalfout opgemerkt: het onderwerp van ‘overkomen’ is niet ‘de kinderen’ (het is niet ‘zij overkomen iets’) maar ‘wat’ (‘iets overkomt hen’). Het moet dus zijn ‘angst dat je kinderen wat overkomt’. Dit soort fouten komen vrij vaak voor, en je kunt ze natuurlijk aanwijzen, maar dat is het dan. Waarom heb ik dit papiertje bewaard?

Er zit nog wel een aardigheidje in die constructie. Je kunt inderdaad opmerken dat ‘wat’ het onderwerp is, en ‘je kinderen’ een (meewerkend) voorwerp, maar waarom staat het eigenlijk in die volgorde? In een bijzin staat het onderwerp altijd vooraan. Als je zegt ‘angst dat Jan Piet slaat’ is Jan de agressor en Piet het slachtoffer. Je kunt dat niet op een andere manier lezen. Dit bewijst dat in normale bijzinnen het onderwerp niet eens achter het voorwerp kán staan.

Wat is hier aan de hand? Het werkwoord ‘overkomen’ behoort tot een bijzondere groep werkwoorden met alleen een onderwerp en een meewerkend voorwerp. Of eigenlijk een soort meewerkend voorwerp, want je kunt er meestal geen ‘aan’ bij zetten, maar het heeft meer de betekenis van een ervaarder, iemand wie iets overkomt. Andere voorbeelden zijn ‘smaken’, ‘bevallen’, ‘lukken’. Het onderwerp is dan vaak het woordje ‘iets’ (‘iets bevalt mij’). Het eigenaardige is dat bij die werkwoorden het meewerkend voorwerp meestal vooraan staat, zelfs in bijzinnen: ‘mij bevalt iets’, ‘omdat mij iets bevalt’. Vaak zijn er twee mogelijkheden. Bij ‘angst dat Jan Piet niet bevalt’ heb je twee lezingen. Als het onderwerp het woordje ‘wat’ is kan het maar op een manier: je kunt wel zeggen ‘angst dat je kinderen wat overkomt’ maar niet ‘angst dat wat je kinderen overkomt’.