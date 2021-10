Het duo Matthijs en Rob lijkt me geen match made in heaven

Ik zag Matthijs van Nieuwkerk altijd zitten. Tot vrijdag. Toen zag ik hem ineens wandelen. Het gebeurde in Parijs en het was even wennen, een lopende Matthijs. Hij beweegt zich in Chansons! als een profvoetballer, à la Willem van Hanegem, de kromme. Daarin contrasteert hij met zijn Brabantse reisgenoot Rob Kemps, die met zuidelijke zwier door de Lichtstad wiegt.

Ook in zijn aanrakerigheid is Kemps mediterraan. Een aai, een streling, een schouderklop. Van Nieuwkerk lijkt zich er niet erg senang bij te voelen. En er is nóg iets: Kemps neemt het voortouw, zowel bij Edith Piaf als George Brassens. Of Yves Montand, bij wiens graf Kemps ooit uren vertoefde met diens muziek in het oortje. Van Nieuwkerk als toehoorder, ik weet niet of die rol hem goed past.

Aangename verrassing

Kemps is een aangename verrassing. Als herintredend tv-recensent op de maandag had ik nog nooit van hem gehoord. Ik begrijp dat hij bekend is van de Snollebollekes. Ook dat is voor mij een nieuw fenomeen. Ik weet wat een snol is, en wat een bolleke is, maar die twee samen, nee. Het schijnt met feestmuziek te maken te hebben.

Hoe dan ook, ons ‘snollebolleke’ heeft een groot verborgen talent, dat is helder. Hij praat goed Frans – “de uitgangs-s van Brassens gewoon uitspreken” – en weet alles van het chanson. Hoe componist Charles Dumont bijvoorbeeld steeds tevergeefs bij Piaf aanklopte met zijn muziek voor Non, je ne regrette rien. Totdat hij dankzij de tekstschrijver van het lied eindelijk toegang kreeg.

Het duo zocht de 92-jarige componist op, en hij speelde – met een valse noot, maar het zij hem vergeven – het wereldberoemde chanson op de piano. Het was een mooi slot van deze BNNVara-serie, dat het tweetal zelf beklonk met een glas wijn in avondlijk Parijs. En toen gebeurde het. “Je t’aime”, joelde Rob, terwijl hij Matthijs diep in de ogen keek. Die zei wijselijk niets terug. Ja, wat had hij moeten antwoorden? “Moi non plus?” Dit duo lijkt me geen match made in heaven.

Maar wie weet, moet het nog een beetje evolueren. De evolutie van de mens tot de huidige homo sapiens heeft immers ook miljarden jaren geduurd. Wetenschapper Govert Schilling sloot zijn NTR-reeks over de oorsprong van de mens dit weekend af met de conclusie dat de homo sapiens óf verdwijnt óf met nieuwe technologieën ­uitgroeit tot een geheel nieuwe soort.

Je n’aime pas!

Bij André Hazes – ook een product van de evolutie, heb ik me laten vertellen – is die ontwikkeling al volop gaande. Op zaterdagavond vertoonde BNNVara Van vader op zoon, waarin de Leidse volkszanger Mart Hoogkamer probeert uit te groeien tot de nieuwe Hazes, net als zijn vader ooit had ­getracht. We hoorden Mart de blues zingen, met steeds die karakteristieke Hazes-galm bij elke laatste noot: “Jij bent getróúóúóúwd! Jij bent al óúóúd.”

Tja, dat klinkt toch wel anders dan Les amoureux des bancs publics van Brassens: “Ze zitten hand in hand, praten over ­morgen, over het lichtblauwe behang…”

Maar los daarvan, Marts vader oefende zo’n ontzettende druk uit op de loopbaan van zoonlief, dat het gezin geheel uit balans raakte. Via je kroost proberen je eigen ­mislukte carrière alsnog goed te maken, het is een maatschappelijk probleem zo oud als de mensheid.

Op zo’n moment zeg ik: Je n’aime pas!

Elke maandag schrijft Willem Pekelder een column over televisie.