Het coronavirus brengt een uitbarsting van creativiteit bij tv-makers

Of er uit dat coronagedoe iets moois kan voortvloeien, bespraken ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers en anderen maandag in ‘Op1’. Hij zag allerlei christelijke initiatieven ontstaan. Presentator Hugo Logtenberg, ingevlogen om Willemijn Veenhoven te vervangen (ze is verkouden en bleef uit voorzorg thuis, laat BNNVara desgevraagd weten), reageerde lacherig. Logtenberg had niets met samen bidden.

Of er uit dat coronagedoe iets moois kan voortvloeien? Zeker! Ook op televisie, waar de sector laat zien hoe creatief die is. Het begint met die lege stoel tussen de gasten in, bij Op1. En bij die programma’s zonder publiek. Corona op tv is in eerste instantie leegte. Daardoor valt op wat we normaal voor lief nemen: collectieve energie, momentum.

Behalve bij de speech van Mark Rutte met 7,1 miljoen kijkers op drie kanalen, laat de collectieve energie zich nog lastig kanaliseren. Niet alleen de talkshows moeten het zonder publiek doen, ook de grote finale van ‘Wie is de mol?’ viel zaterdag in duigen, ondanks het record van 3,54 miljoen kijkers. Vorig jaar zag het bij VondelCS zwart van de mensen en deden tientallen bioscopen mee. Dat wilde AvroTros natuurlijk overtroeven dit twintigste seizoen met Rob Dekay als mol (ik wist het!). Zou de omroep daarom in dit jubileumjaar een extra seizoen hebben aangekondigd?

De tv-makers bewijzen dat ze niet voor niets ‘makers’ heten. Ze vullen de leegte creatief op. ‘De Wereld Draait Door’ komt op de valreep met de briljant bedachte ‘Thuisblijfsessies’ nu artiesten werkloos en/of ziekjes thuis zitten. “Op de bank, niet op de barricaden/ Binnenshuis, tijd voor woorden geen daden”, zong Claudia de Breij maandag.

Omdat de kinderen nu ook binnen zitten (ik moet dit stukje tikken met twee enigszins baldadige kinderen op de achtergrond) zendt NPO3 vanaf woensdag elke dag een nieuw live kinderprogramma uit, ‘Zapplive Extra’. Van één tot half vier ’s middags presenteert Klaas van Kruistum ‘een nationale huiskamer’, waar kinderen vragen kunnen stellen aan experts. Het haakt aan bij programma’s over biologie, wetenschap en natuur. En ‘Het Klokhuis maakt’ (NTR) gaat kinderen creatieve masterclasses geven. De uitbarsting van het coronavirus brengt ook een uitbarsting van creativiteit.

Gorden hielp me inzien dat quarantaine ook psychische gevolgen heeft

Blijft er één blinde vlek over. Die huiskamers zelf; daar komen verslaggevers niet. In de slotaflevering maandag van ‘Patty & Gordon op zoek naar eeuwige jeugd’ (SBS6), bekende Gordon wat hij alleen thuis deed: drinken en drugs gebruiken. Er was tóch niemand. Voor wie deed hij het allemaal nog, dat afvallen en gezond blijven?

'Patty & Gordon op zoek naar eeuwige jeugd’ (SBS6)

Dit was precorona, maar met de rijen bij de coffeeshops deed het me inzien hoe massale quarantaine ook psychische gevolgen kan hebben. De blik van de ander valt weg. Geeft dat rust, of eenzaamheid en ontreddering, die mensen willen verdoven?

‘Kruispunt’ (KRO-NCRV) had gisteren een reportage over de beleving van de quarantaine. Van daklozen die niet eens thuis kúnnen blijven, tot een stel dat een diepe verbondenheid ervoer. “Dit is een goede correctie van onze megalomane maakbaarheid”, sprak angst-psychiater Damiaan Denys. Hij pleitte voor acceptatie van controleverlies. Patty Brard en Gordon gaven zich in India over aan lachyoga en waren verbijsterd. “Je hebt niks, en je maakt jezelf blij.” Da’s ook mooi voor nu.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.