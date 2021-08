Het Concertgebouworkest is hoorbaar in z’n sas om eindelijk weer voor een nagenoeg volle zaal te spelen

Wat zullen de musici ernaar hebben uitgekeken. Eindelijk spelen voor ruim 1300 man in plaats van de schamele 30, 250 of 350 van de afgelopen maanden. Voor het eerst sinds maart 2020 trad het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) weer op voor het aantal liefhebbers dat het in de eigen Grote Zaal van het Concertgebouw gewend is.

Wellicht vanwege het bijzondere karakter van dit weg-uit-de-lockdown-concert verliep de samenwerking tussen gastdirigent Daniel Harding en het orkest opwindender dan ooit. En ook de akoestiek van de zaal – met weinig concertgangers een galmbak – was door die opvulling tot tweederde van de maximale capaciteit weer terug op het aloude, wereldberoemde niveau.

Wereldberoemd is ook de Amerikaanse sopraan Renée Fleming, die vrijdag met groot succes één van haar lijfstukken kwam zingen: de liedcyclus Poèmes pour Mi van Olivier Messiaen. Hoewel de zogeheten Opening Night van het KCO pas over een paar weken is, op een podium op de Dam in Amsterdam, gelden deze zomerconcerten in augustus vanouds als officieuze opening van het concertseizoen.

Met dit programma, en dat van volgende week (Beethoven en Bruckner), toert het KCO langs Europese steden en festivals. Renée Fleming reist mee naar Berlijn en het Letse Jurmala, en Daniel Harding dirigeert het orkest dan ook nog in Ljubljana, Luzern en Boekarest. En bij thuiskomst mag de Brit ook op de Dam dirigeren. Best een eer voor Harding, die al in 2004 als 27-jarige debuteerde bij het KCO en die op de laatste augustusdag met het orkest in Berlijn zijn 46ste verjaardag gaat vieren.

Ontketende dirigent

Zoals gezegd verliep de samenwerking vrijdag soepel en fraai. Tijdens het laatste deel van Debussy’s La Mer verloor de ontketende Harding in een felle upbeat zijn baton, die in de opwindende golven van zijn interpretatie terechtkwam. Het deerde niks, want het gretige orkest vrat uit zijn handen. Harding wist in de populaire partituur de juiste knoppen in te drukken, en gaf de geweldige musici de ruimte en vrijheid om te excelleren. In de mooi-lome uitvoering van Debussy’s Prélude à l’après-midi d’un faune, waarmee het concert opende, was dit al duidelijk merkbaar.

En wat paste de Poèmes pour Mi van Messiaen mooi tussen deze twee Debussy’s in. Hij schreef tekst en muziek voor zijn eerste vrouw Claire, die als koosnaampje Mi had. De componist had toen al de Franse Marcelle Bunlet als uitvoerder in zijn hoofd. Deze dramatische sopraan, die met veel succes Wagner-rollen als Brünnhilde zong, gaf er de eerste uitvoering van in 1946 in Brussel.

Fleming is duidelijk geen Brünnhilde, en hoewel haar stem vrijdag in het dramatische Épouvante wat tekort kwam en in de orkestklank verdween, buitte zij haar lyrische stem juist uit in de andere aspecten van de liederen over het heilige huwelijk. Zoals de vele toonherhalingen die zij voorzag van ontelbare kleuren, of de lange melisma’s die met haar legendarisch legato wonderbaarlijk goed lukten. Bovenal werd duidelijk hoezeer zij van deze muziek hield.

Lees ook:

Renée Fleming houdt kranig stand

Maar de klapper op deze cd is toch wel Flemings interpretatie van Messiaens Poèmes pour Mi. Dirigent Alan Gilbert wist haar te overtuigen dat als hij het orkest licht zou houden dat Flemings niet al te dramatische geluid niet zou verdrinken.