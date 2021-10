Het Concertgebouworkest eert eredirigent Haitink én componist Sweelinck

Volgende week woensdag is de uitvaart van Bernard Haitink. Besloten. In zijn woonplaats Londen. Precies zoals de vorige week donderdag overleden maestro het zou wensen. Geen gedoe, geen poespas. Passend bij iemand die over zijn eigen beroep (“Als je het al een beroep kunt noemen”, zei hij eens) verkondigde dat je daar op de bok eigenlijk maar een beetje voor gek stond. Vijfenzestig jaar heeft hij dat gedaan, voor gek staan.

Maar dat is geredeneerd vanuit de maestro zelf. Wij, zijn bewonderaars, zagen dat uiteraard heel anders. En wij hebben behoefte aan een moment, aan even stilstaan, aan overdenking bij die lange carrière, waarin het ego steevast werd weggecijferd ten gunste van de muziek en de musici. Zo’n moment komt er op 6 februari als het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) een speciaal herdenkingsconcert ter nagedachtenis aan zijn vroegere chef-dirigent zal geven.

Waar woorden ontoereikend zijn, biedt muziek uitkomst

Donderdag zat het KCO weer voor het eerst na Haitinks overlijden op het podium. Het kon natuurlijk niet zo zijn dat daar op deze avond niet bij stilgestaan zou worden. En dus was het portret van Haitink op beeldschermen boven het podium te zien, en was er een korte toespraak. Die kwam van Christiaan van Eggelen, eerste violist. Mooi dat er een musicus sprak, en niet een orkestdirecteur met wie Haitink door de jaren toch vaak een wat moeizame verhouding had. Met musici kon Haitink altijd door één deur, omdat hij zichzelf als een van hen beschouwde.

Van Eggelen hield zijn toespraak in het Engels, omdat de avond live gestreamd werd zodat zo veel mogelijk mensen wereldwijd er getuige van konden zijn. Hij sprak over sorrow en sadness, en dat woorden nauwelijks konden uitdrukken hoe veel de musici hadden gehouden van het samen muziekmaken met de dear maestro. Waar woorden ontoereikend zijn, biedt muziek uitkomst. Na een indrukwekkende minuut stilte, waarvoor musici en bezoekers gingen staan, speelde het orkest het Adagietto uit Mahlers Vijfde symfonie.

Een indrukwekkende minuut staande stilte voor de overleden eredirigent Bernard Haitink. Beeld Simon van Boxtel

Een ontroerende uitvoering, waarvoor debuterend gastdirigent Maxim Emelyanychev het strijkorkest leidde. Maar was het niet nog mooier geweest om de bok voor deze tien minuten symbolisch leeg te laten? De strijkers van het KCO hadden best zonder dirigent kunnen spelen, elke noot van deze muziek zit immers in hun DNA. Hoe dan ook, indrukwekkend was het. Mahler schreef het als een liefdesverklaring aan zijn jonge echtgenote Alma. De musici speelden het als een liefdesverklaring aan hun oude maestro.

Er zijn slechtere weken

Er zijn minder historische avonden te bedenken waarop je als gastdirigent debuteert bij zo’n wereldberoemd orkest. Na de mahleriaanse hommage verschoof het programma naar Jan Pieterszoon Sweelinck. Ook overleden, maar al vierhonderd jaar geleden. Het orkest had componist Joey Roukens gevraagd daarop te reflecteren, en die kwam met Vertekende fantasie (naar J.P. Sweelinck). Een heerlijk stuk vol humoristische en steekhoudende verwijzingen naar die lang vervlogen tijd. Emelyanychev presenteerde zich ook als bewerker van Sweelincks Beati pauperes. Daarvoor traden drie baroktrombones en een heus serpent aan. De dirigent zelf speelde overtuigend op de zink, een oud houten blaasinstrument.

Het hommageconcert besloot met Mendelssohns Vijfde symfonie, die als bijnaam Reformatie heeft. Leuk bedacht, omdat de bezigheden van de katholieke Sweelinck na de Amsterdamse Alteratie behoorlijk veranderden. En zo klonk na Lorenzo Viotti’s schitterende interpretatie van Mendelssohns Derde symfonie binnen een week nóg een subliem uitgevoerde symfonie van hem. Onbedoeld was deze week dus ook een hommage aan de meesterlijke Mendelssohn. Er zijn slechtere weken.