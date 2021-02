Het bizarre WandaVision is precies wat het superheldengenre nodig heeft

WandaVision maakt het de achteloze seriebinger niet bepaald makkelijk. En precies dat is beslist prijzenswaardig.

Wat is er in vredesnaam aan de hand met deze unieke serie die helemaal niet uniek zou moeten zijn?

Zeker tijdens de eerste drie afleveringen is WandaVision niet veel meer dan een hommage aan de Amerikaanse televisiegeschiedenis, of, om precies te zijn, het sitcomgenre. De serie begint in zwart-wit, geheel in de stijl van de jaren vijftig, met Wanda en Vision die hun intrek nemen in de lommerrijke suburb Westview. De volgende aflevering is een ode aan de jaren ’60, wat volgt zijn de jaren ’70, ’80 en ’90 die in toon, stijl, acteerwerk, camerastandpunten, kadering, lachband en effecten klassieke sitcoms als I Love Lucy, The Brady Bunch of iets recenter Full House navolgen. Maar waarom?

Vision heeft een kantoorbaan, Wanda speelt huismoeder. Maar, en dat weet de kijker natuurlijk, de twee zijn superhelden – Wanda (een schitterende Elisabeth Olsen) een telekinetische heks; Vision (een minstens zo schitterende Paul Bettany) een synthetische androïde; die hun gaves voor de normale mensen in de buurt moeten zien te verstoppen.

Wanda in haar huishouden in de jaren '70-aflevering. Beeld Marvel Studios

Het knappe – en eigenlijk ook ronduit bizarre – is dat de serie precies zo begint. Zonder enige uitleg. Dat er ergens iets niet helemaal klopt, sijpelt langzaam de serie in. Maar het duurt tot de vierde aflevering voordat de kijker iets meer zicht wordt gegeven op wat hier eigenlijk aan de hand is.

Het wordt nog gekker als je bedenkt dat WandaVision een serie is binnen het zogeheten Marvel Cinematic Universe (MCU); ofwel, de stripheldenfilmfranchise met popcornknallers als Iron Man en Black Panther, die de afgelopen jaren voor tig miljarden de bioscoopkassa’s hebben doen rinkelen. Nadat van al die films de draadjes in Avengers: Endgame netjes bij elkaar kwamen, is het nu tijd voor een nieuwe fase – en Disney trapt uitgerekend met het beslist niet laagdrempelige WandaVision deze nieuwe cyclus af.

Om dit alles goed te plaatsen is enige voorkennis vereist: Wanda en Vision waren geliefden; totdat Wanda gedwongen werd Vision te offeren om zo bad guy Thanos te stoppen in zijn plannen de helft van al het leven in het universum uit te roeien. Dat ging niet helemaal goed; Vision stierf eigenlijk voor niks; Wanda behoorde tot de helft die na de ‘snap’ van Thanos verdween. Alles kwam uiteindelijk soort van goed na een cataclysmische eindstrijd (in Avengers: Endgame). Behalve met Vision, die bleef gewoon echt dood.

Tot nu! Halverwege de serie beginnen de puzzelstukjes enigszins op zijn plaats te vallen; en eerlijk – als WandaVision meer dat Marvel-universum in wordt getrokken verliest de serie iets van zijn unheimische glans. Maar net als de kijker denkt te weten hoe het zit, wordt het perspectief wederom gekanteld.

WandaVision is zeker niet de eerste tv-serie in het MCU, maar waar wat clichématige Netflix-producties als Daredevil en Jessica Jones nog tamelijk op zichzelf stonden, blijkt WandaVision diep vervlochten met de biosblockbusters – sterker, het lijkt de opmaat te vormen voor wat komen gaat. Dat eigenaar Disney – dat met StarWars-spinoff The Mandalorian ook al zo'n sterke serie had – het voor zowel Marvel-fans als nieuwe kijkers flink puzzelen maakt, is een verademing binnen het meer-van-hetzelfde-sjabloon waar menig Marvel-film het afgelopen decennium in afgleed.

WandaVision is nu te zien bij Disney+