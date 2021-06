Het ‘betrouwbare en kritische’ Nieuwsuur wint de Zilveren Nipkowschijf 2021

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur krijgt dit jaar de Zilveren Nipkowschijf. De jury roemde het actualiteitenprogramma vooral vanwege de vasthoudende, kritische coronajournalistiek en ‘gedegen voorbereide, vlijmscherpe reeks verkiezingsinterviews’.

‘Terwijl journalistiek bij de publieke omroep steeds meer verdrongen lijkt te worden door infotainment en het meningencircus, wint het betrouwbare en kritische Nieuwsuur (NOS/NTR) alleen maar aan overtuigingskracht’, is te lezen in het rapport van de jury, onder leiding van Trouw-columnist Renate van der Bas.

Het programma wint de belangrijkste televisieprijs, omdat het een ‘onmisbaar baken is voor de burger die wil weten wat er in het land gebeurt, en waarom’ en daarom een belangrijke rol speelt in het publieke debat in Nederland.

Andere genomineerden

De andere twee genomineerde programma’s visten achter het net: de documentairereeks Srebrenica − De machteloze missie van Dutchbat en het satirische programma Even tot hier.

De driedelige documentaireserie over Srebrenica (BNNVara) van Coen Verbraak was genomineerd, omdat de documentaires het beeld van Dutchbat voor veel kijkers heeft doen kantelen. ‘Daarmee onderscheidt Verbraak zich niet alleen als een kundige televisiemaker, maar ook als een journalist die de verhalen vastlegt over de episoden in de recente geschiedenis waar Nederland beschaamd op terugkijkt’, aldus de jury.

Cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe van Even tot hier (BNNVara) werden geroemd om hun originaliteit, snoeiharde humor, scherpte en muzikaliteit. ‘Het vierde en vijfde seizoen van Even tot hier is wederom een ongekend smakelijke cocktail van satire, actualiteit en creativiteit. Naast de vorm was ook de inhoud ijzersterk en constant van kwaliteit, vol heerlijke teksten en met als wekelijks hoogtepunt Een heel simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp.’

Het Sinterklaasjournaal

De Ere Zilveren Nipkowschijf gaat dit jaar naar Het Sinterklaasjournaal (NTR), dat al twintig jaar lang een vaste waarde is op de Nederlandse kindertelevisie. Het format van de nieuwsuitzending, met Dieuwertje Blok als rots in de branding, is volgens de jury een gouden greep. Het geeft urgentie aan het verhaal en zorgt voor een losse vorm waarin de korte sketches kunnen worden afgewisseld met het zorgvuldig in elkaar gezette langere verhaal.

Door de zwartepietendiscussie was het Het Sinterklaasjournaal een tijd lang zelf ook onderwerp van gesprek, maar, zo schrijft de jury, sinds het stopte met Zwarte Piet is er voor het programma weer een glorieuze toekomst weggelegd als uniek, onbekommerd kinderprogramma voor iedereen.

De Wasstraat

De speciale vermelding is voor documentaireserie De Wasstraat van omroep Human. Daarin worden vijf werknemers met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ en de directeur van een autowasstraat in Deventer gevolgd. Het programma maakt volgens de jury invoelbaar wat het betekent om (niet) begrepen te worden en hoe waardevol het is om zo’n werkplek te hebben waar je welkom bent – beperkingen of niet.

De Zilveren Reissmicrofoon 2021

Cabaretier en radiomaker Vincent Bijlo maakte de drie nominaties voor de Zilveren Reissmicrofoon 2021 bekend. Dat zijn NRC podcasts, Opium en KINK. Wie de prijs krijgt, wordt op vrijdag 10 september bekendgemaakt.

De Ere Zilveren Reissmicrofoon is voor de Top 40. Die hitlijst bestaat sinds 2 januari 1965 en is nog altijd vitaal volgens de jury. De speciale vermelding gaat naar de ‘scherp gefocuste podcastreeks’ Sorry voor mijn broertje van Sjoerd Litjens en Jan Paul de Bondt (NPO 3FM, KRO-NCRV).

