Het beste gebouw van het jaar is een Van der Valk hotel

Een Van der Valk hotel het beste gebouw van het jaar? De jury dacht eerlijk gezegd ook aan identieke bakstenen panden langs de snelweg met een lichtgevende Toekan op het dak, maar werd aangenaam verrast op de Amsterdamse Zuidas. Het fonkelnieuwe hotel van de bekende keten ligt weliswaar nog steeds aan de snelweg, de A10 ter hoogte van de RAI, maar verder geeft het hotel ‘de naam Van der Valk een nieuwe dimensie’.

Het hotel won verrassend van spraakmakender gebouwen als het nieuwe station van Assen of Theater Zuidplein in Rotterdam in de jaarlijkse verkiezing van Het Beste Gebouw, die georganiseerd wordt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

Je komt er chic en feestelijk aan

In eerste instantie lijkt Van der Valk Zuidas bescheiden af te steken bij de excentrieke hoogbouw in het Amsterdamse zakencentrum. Het is een sierlijke glazen complex, met opvallend scherpe hoeken, ontworpen door het bureau Wiel Arets Architects. Het hoekige grondstuk is volledig bebouwd, wat zorgt voor de grillige vorm.

De opvallendste en beste beslissing, vindt de jury, is wel om het hotel pas op de vijfde verdieping te laten beginnen. Zo kijk je vanuit de lobby en het restaurant over de verhoogd aangelegde snelweg heen en wordt het uitzicht in de kamers op de hoger gelegen verdiepingen alleen maar beter. De onderbouw wordt gebruikt voor een parkeergarage die open en licht is – je komt er chic en feestelijk aan, vindt de jury.

Zo’n garage had een ongure entree kunnen opleveren, maar op de begane grond zijn een restaurant en een ruime hal te vinden, waardoor ook het straatniveau, de plint van het gebouw, levendig is en voorbijgangers een veilig gevoel geeft. Dat de omgeving in deze hoek van de Zuidas nog steeds wat verlaten is, daar kan Van der Valk niet veel aan doen.

‘Het gebouw dwingt veel respect af’

In tegenstelling tot de scherpe glazen hoeken van het exterieur, vallen de ronde vormen en warme kleuren van het interieur extra op. Veel hout en velours, een brede trap slingert weelderig naar boven.

De jury vindt het knap dat de architect de familie – met wie hij bevriend is – tot dit niveau heeft weten te brengen. ‘Wetend waar Van der Valk vandaan komt dwingt de ontwikkeling van het gebouw dat er nu staat veel respect af.’ Het hotel is ook bijzonder duurzaam, het kreeg het Breeam certificaat ‘outstanding’.

Het publiek had een andere favoriet. Dat koos voor het nieuwe station van Assen, de indrukwekkende houten overkapping die werd ontworpen door de bureau’s Powerhouse Company en De Zwarte Hond.

