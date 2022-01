Het beste escapisme: met Janny en André of met Wie is de mol?

Geen betere manier om na de vakantie weer de tv in te duiken dan met het 22ste seizoen van Wie is de mol? (AvroTros). Althans, dat vindt deze liefhebber. Ik erken, het heeft ook iets wereldvreemds om thuis de rijp op het land te zien en dan elf bekende Nederlanders in korte broek zwetend te zien worstelen met zinloze opdrachten in een zomers Albanië.

Neem dan André van Duin en Janny van der Heijden. Die dragen nog een muts en een sjaal in hun koek-en-zopie-achtige serie Denkend aan Holland Elfsteden (Max) op zondag. Bij gebrek aan ijs varen deze Jut en Jul nu langs de elf Friese steden en halen in vijf afleveringen hun stempel in Sneek, Workum of Hindeloopen.

Ze richten hun winterse zonnestralen op plaatselijke fanfares, gerechten en reddingsdiensten. Ze halen er archiefbeeld bij van bijvoorbeeld de Elfstedentocht met prins Willem-Alexander uit 1986 of van de barre tocht van 1963, en bekijken de destijds bevroren teen die deelnemer Tinus Udding moest laten afzetten. Hij schonk zijn lichaamsdeel op sterk water uiteindelijk aan het schaatsmuseum in Hindeloopen. Getver. Maar een gilletje van Janny en een grapje van André later ben je het griezelbeeld alweer vergeten. De leuke weetjes en flinke scheut kneuterigheid maken hun Elfstedenspecial tot een welkome afleiding van al het negatieve nieuws.

Beeld

Maar wie van slim en stoer houdt, van actie en intrige, die kijkt gewoon het nieuwe Wie is de mol? Dit jaar speelt het intelligente spel rond een saboteur (de mol) die ontmaskerd moet worden in Albanië, noordwestelijk van Griekenland. Bijna 4 miljoen mensen zagen op 1 januari hoe de nieuwe deelnemers op de feeërieke berg van het kasteel van Rozafa in Shkodër aan hun avontuur begonnen. Ze moesten kistjes openen, de tijd bijhouden met zandlopers en daarna in tenten kruipen voor de nacht – weer prachtig in beeld gebracht.

Afgelopen zaterdag in aflevering twee was de ongerepte kustlijn decor voor een snelle opdracht staand in jeeps, en maakten de deelnemers contact met de lokale bevolking toen ze foto’s van de Albanese fotograaf Gjon Mili moesten reconstrueren.

Je moet leren ‘lezen’ of iemand liegt, of echt zo onhandig is

Natuur, cultuur, snelheid, behendigheid, karakter. Alles komt meteen weer langs, en toch zijn de opdrachten en het verdiende geld voor de pot relatief onbelangrijk. Je kunt nog onmogelijk zien wie de mol is. Het gaat erom de nieuwe groep te leren kennen, altijd de grootste hobbel. Je moet leren ‘lezen’ of iemand liegt, of iemand echt zo onhandig is – komiek Thomas van Luyn – en of de ijskonijngezichten van bijvoorbeeld Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg en operazangeres Laetitia Gerards authentiek zijn, of tactiek.

Dit jaar mocht voor het eerst zelfs publiek stemmen over wie het meest verdacht is, en het spelverloop sturen. Och, ik kijk vooral naar de ontluikende samenwerking en ieders maniertjes. Die eeuwige hemdjes van spierbundel Everon Jackson Hooi (acteur). Die strakke bloesjes van Arno met één knoopje vast. Dat felle gezicht van sportverslaggever Fresia Cousiño Arias en die lage, rustige stem van radiomaker en presentator Hila Noorzai. Een cultureel kleurrijk gezelschap dit keer. Jammer dat moederfiguur Suzanne Klemann (Loïs Lane) en knuffelbeer/zanger Glen Faria al afgevallen zijn. Nadeel aan het spel is dat altruïsme en lief zijn er niet beloond worden.

