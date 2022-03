Het bestaan van Arie Boomsma’s leven is een geruststellende gedachte

Er ging een lijstje rond op sociale media over de slaaproutine van de lange, dichtbebaarde presentator-model-sportschoolhouder Arie Boomsma. Hij had op Instagram een foto van zijn slaapkamer gedeeld – een aangename zolderruimte in bruinroze tinten, met rustieke houten balken en sjiek behang op de schuine wanden – en had in het bijschrift verteld wat hij deed voor een goede nachtrust, in 19 (!) punten.

Ik zou ze hier graag allemaal opnoemen, maar daar is te weinig ruimte voor. Het behelst een combinatie van praktische tips (geen koffie na één uur ’s middags; slaapkamertemperatuur op 17 graden), algemene levenswijsheden (‘vers en gevarieerd eten’) en new age-praktijken (‘breathwork’; drie dingen opnoemen waarvoor je dankbaar bent). Hoewel de verwijzingen naar specifieke merken voor CBD-olie en magnesium de post een tikkie minder oprecht doen voelen, staan er best bruikbare adviezen tussen. Misschien dat ik zelf vanavond ook een intentielijstje maak van wat ik morgen wil en moet doen.

Een inspiratie voor velen

Arie (ik heb wel het gevoel dat we hem bij zijn voornaam mogen noemen) is denk ik een inspiratie voor velen: iemand die anderen een beter gevoel over het leven geeft, door het ze voor te schotelen als iets dat ze het hoofd kunnen bieden. Knap.

Zijn geloofwaardigheid komt eruit voort dat hij zelf belichaamt wat hij voorstaat. Als ik door zijn Instagram scroll, kan ik alleen maar denken: wat moet die man zich goed voelen, altijd. In zijn prachtige boerderij, waar zijn kinderen achter de ganzen aan over het erf rennen en hij zelf zielsgelukkig in de sloot zwemt. Voor zijn nieuwjaarsgroet (‘Uitgaan van de mogelijkheden, niet van de beperkingen’) ging hij daarin kopje onder, en sprong tevoorschijn met een kettlebell (een loeizwaar fitnessgewicht) in iedere hand. Hij kan zijn shirt uittrekken terwijl hij een handstand doet en maakt podcasts over andermans levenslessen. Soms zit hij met een deken om zijn schouders en vingerloze handschoenen achter een typemachine, om lijstjes zoals deze te tikken. Een supermens, supergezond en met superweerstand, dat wil laten zien: het leven is haalbaar, maakbaar.

12 duizend stappen én koudetraining

Maar zijn slaaproutine is een dagtaak. De bedoeling is om dagelijks 45 minuten onafgebroken intensief te bewegen, in aanvulling daarop nog 12 duizend stappen te zetten én aan koudetraining te doen. Plus dus nog 16 andere dingen. (Hier een eervolle vermelding voor oud-voetballer Edwin van der Sar, die reageerde: ‘Dat gaat vanavond helaas niet lukken…’).

Het vergt speciale krachten om zo’n supermens van jezelf te maken. Of op zijn minst een influencerbestaan, dat ruimte biedt om zo te leven dankzij de winstgevende registratie van dat leven. De rest van ons, sub-supermensen, komt aan zulks niet toe en piekert ’s nachts over de niet gezette stappen, het niet genomen ijsbad, de matig intensieve beweging.

Maar Arie bedoelt het goed, dat is duidelijk. Het privilege is hem gegund – iemand moet het hebben, en ergens is het ook wel een geruststellende gedachte dat dit soort levens bestaan.