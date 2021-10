Het Amsterdam Dance Event haalt de nacht naar de dag: ‘Dit laat zien hoe veerkrachtig deze industrie is’

Als een symbool van hoop schijnt een reusachtig baken vanaf de noordkant van het IJ over Amsterdam. Langs de Amstel wapperen weer vlaggen en een bonte stoet feestgangers wekt vanaf woensdag vijf dagen lang Amsterdam weer tot leven. Het wordt ‘vroeg pieken’ op het Amsterdam Dance Event, want het nachtleven stopt al om middernacht. Maar de organisatie is er klaar voor en, belangrijker, heeft er enorm veel zin in, zeggen ADE-directeuren Jan-Willem van de Ven en Meindert Kennis.

Op meer dan honderd locaties in Amsterdam klinken weer harde technobeats en tintelende elektronica tijdens het grootste dancefestival ter wereld. Als vanouds zijn er honderden evenementen, waaraan nog veel meer artiesten meewerken. Het was voor de organisatie een opluchting dat deze editie wel kan doorgaan. Vorig jaar werd het evenement geheel digitaal gehouden, maar dat deed geen recht aan waar de dancescene werkelijk voor staat: samen dansen, het liefst tot diep in de nacht.

Kippenvelmoment

Vier weken geleden besloot de regering dat binnenevenementen weer mogen, met een maximale zaalcapaciteit van 75 procent en met gebruik van de CoronaCheck-app. Dat stelde de organisatie voor een dilemma: ADE afgelasten, of alles op alles zetten en de hele programmering omgooien.

Het was een bijna onmogelijke opgave, zegt Van de Ven. “We hadden kunnen besluiten dat ADE niet mogelijk was zonder de nacht, maar we wilden onze bezoekers eindelijk weer dat kippenvelmoment bezorgen. Dat moment waarop je de muziek weer hoort en het gevoel hebt dat je samen bent. Het publiek heeft dat ruim twintig maanden moeten missen. Als we dat moment weer aan hen terug kunnen geven, is ADE voor ons geslaagd.”

Toen de sector collectief besloot de nacht naar de dag te verplaatsen werd er drieënhalve week keihard gewerkt. “Het was behoorlijk hectisch én het trof de hele industrie. Alle artiesten die ’s nachts stonden geprogrammeerd moesten worden verplaatst naar de dag. Er waren nieuwe tourschema’s nodig en leveranciers moesten opnieuw ingepland. Dat het is gelukt laat zien hoe enorm flexibel en veerkrachtig deze industrie is.”

Slechts een handvol evenementen werd toch afgelast, zoals het grote AMF-feest in de Johan Cruijff Arena waar elk jaar de DJ top-100 bekend wordt gemaakt. De beste DJ van het jaar mag nu zijn prijs in ontvangst nemen tijdens AFAS-live. Ook de conferentie met sprekers en workshops kon niet doorgaan. Daarvoor in de plaats is er een talkshow in Felix Meritis waarbij gasten zowel live als digitaal aanwezig zijn.

‘Het was een rollercoaster’

De laatste maanden waren behoorlijk moeilijk, geven de directeuren toe. Het zwalkende beleid en ’s morgens niet weten waar je ’s avonds aan toe bent – het was soms uitzichtloos en geregeld teleurstellend. Het regeringsbeleid was soms onnavolgbaar, zegt Kennis: “Het was een rollercoaster. Soms voelde het alsof iemand je iets geeft en het meteen weer afpakt.”

Van de Ven vult aan: “We zijn zeker niet blind voor de covidcrisis, maar we hebben deze zomer ook weleens gedacht: dit beleid is op zijn minst verrassend. Maar na de laatste persconferentie hebben we meteen de knop omgezet. Bij ons is het glas niet half vol, maar zeker voor negentig procent.”

Vroeg pieken is trouwens helemaal niet zo uniek, zeggen de directeuren. Veel buitenfestivals beleven ook voor middernacht het hoogtepunt en in het buitenland zijn er talloze clubs waar je 24 uur per dag kan dansen. Op locaties waar het donker is, zoals Ziggo Dome of de Gashouder, zijn bezoekers altijd het gevoel van tijd kwijt. Hoe het voor ADE gaat uitpakken durft Van de Ven niet te voorspellen, maar hij denkt dat het wel is gelukt om het typische ADE-gevoel te vangen: “Dat je als je naar één evenement gaat, je zeker weet dat je zeven andere mist.”

Niet te missen op ADE: - De kunstinstallatie op de A’DAM toren van lichtkunstenaars Boris Acket en Chris van Meer. Een geel baken schijnt als een vuurtoren over de stad. Het is het start- en eindpunt van ADE en een symbool voor de wederopstanding van de nachtcultuur. - De samenwerking tussen het Metropole Orkest en het Nederlandse duo Weval. Hypnotiserende synths, trillende ritmes en invloeden van psychedelische rock ondersteund door het grote Metropole-ensemble. Op 13 oktober in De Melkweg. - De voorstelling Ester is gebaseerd op de gelijknamige bijbelse figuur en gaat over feminisme. Het is een samenwerking tussen het Nederlands Kamerkoor en de Brits Iraanse DJ Shiva Feshareki, een experimentele artiest die bekend is om haar bijzondere soundscapes waarin ze vinyl combineert met moderne elektronische muziek. Op 13 oktober in het Muziekgebouw aan het IJ. - Luke Slater is al ruim 25 jaar een bekende in de dancescene en werkte tijdens de lockdowns aan een dromerige ambient-voorstelling met een ballet. Het resultaat is te zien op 14 oktober in het Muziekgebouw aan het IJ. - In de Dutch Dance Quiz komt ruim 30 jaar Nederlandse dance voorbij. Van illegale raves via clubs als Roxy en IT tot de grote mega-evenementen als Thunderdome en Sensation. Verschillende bekenden uit de dancescene testen hun kennis en nemen het tegen elkaar op. Op 15 oktober in het Internationaal Theater Amsterdam (Stadsschouwburg). - Neem je favoriete kamerplant mee en ga naar Hausplant. Dans op Jungle vibes en techno in het broeierige decor van een kas vol planten. Op 16 oktober in Desmet Studio’s.

