Het ‘actuele kerstevangelie’ van Jan Terlouw was nogal kort door de bocht

Het is de meest nieuwsarme tijd van het jaar. Talkshows en actualiteitenrubrieken, ze sluiten met kerst allemaal het loket. EenVandaag hield het nog het langst vol met een laatste uitzending op vrijdagavond. Verslaggever Sander ’t Sas ging op pad met zorgbaas Ernst Kuipers, en hengelde tevergeefs naar een kerstnieuwtje. Of Kuipers in de schoenen van Hugo de Jonge wilde staan. “Nou, niet in díe schoenen”, hintte de zorgbaas gewiekst naar het clowneske schoeisel van de bewindsman, die, zo wil het gerucht, door Kuipers zal worden opgevolgd.

Bij SBS6 ook al geen nieuws. De commerciële zender verveelde de kijker op eerste kerstdag vier uur lang met een brandend haardvuur. Zodat we eens wat meer aandacht voor elkaar zouden hebben. Jaja, je geloof wordt met kerst duchtig op de proef gesteld. Maar gelukkig hadden we de gekroonde hoofden om ons nieuwe moed in te spreken.

We hebben ook nieuwe verhalen nodig

Koning Willem-Alexander wandelde onze huiskamer binnen met de nieuwe Bijbelvertaling onder zijn arm. “De geboorte van Jezus blijft tot de verbeelding spreken, en geeft steeds meer mensen troost en moed”, zei hij. Maar we hebben ook nieuwe verbindende verhalen nodig, dacht de vorst, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en corona. Uitgebreid sprak hij over de vele werkbezoeken die hij en koningin Máxima tijdens de pandemie hebben afgelegd.

Volgens RTL Nieuws vertelde hij dat omdat het koningspaar, blijkens RVD-onderzoek, te weinig zichtbaar is geweest. Zou dat écht de reden zijn? Dat onderzoek is vier dagen oud, de toespraak waarschijnlijk veel ouder. Bovendien, de koning verhaalde vorig jaar evengoed van zijn werkbezoeken. Die zijn nu eenmaal een belangrijk onderdeel van zijn taak. Laten we het houden op een poging tot nieuws van RTL Nieuws.

Koningin Elizabeth: ‘Kerst spreekt het kind in ons allen aan’.

Dit jaar ook een kerstspeech van een ongekroond hoofd: Jan Terlouw. Hij had in zijn eentje meer tijd nodig dan Willem-Alexander, koning Filip, koningin Elizabeth en de paus bij elkaar, dus dan moest het wel belangrijk zijn. Nou, dat viel tegen. Terlouws ‘actuele kerstevangelie’ was nogal kort door de bocht. Telkens verhaaltjes volgens het vaste stramien: probleem, oplossing, hoop. Voorbeeld: asielzoeker uit Sierra Leone komt moederziel alleen aan in Friesland (probleem), gaat voetballen met andere jongens (oplossing), en trouwt de dochter van de schoenmaker (hoop).

Als publiek figuur weet hij natuurlijk wel de camera te bespelen. Dat deed hij door in Kerstduetten (KRO-NCRV) af en toe bezorgd in de lens te kijken. Tussendoor zong Edsilia Rombley mooie kerstliederen, maar waarom telkens weer die uitleg dat Terlouw aan een actueel kerstverhaal bezig was? We zaten toch niet bij de commerciële omroep, waar ze tot vervelens toe herhalen wat we zien, uit vrees dat we het anders niet meer snappen?

De ondeugende oogopslag van prins Philip

Koningin Elizabeth haalde herinneringen op aan haar overleden eega prins Philip, die tot het einde toe zijn ‘ondeugende oogopslag’ had behouden en altijd in was voor plezier. Net als Willem-Alexander en de Belgische vorst Filip legde ze de nadruk op connectie: “Kerst spreekt het kind in ons allen aan”.

Ook paus Franciscus hamerde op verbinding. “De Heer is niet van de monoloog, maar van de dialoog.” Kijk, dat weet de paus dan weer. Maar echt kerstnieuws was het wel.

Een keer per week schrijft Willem Pekelder over televisie.