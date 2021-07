‘Herri in huize Gerri’ wordt gered door de vederlichte slungeligheid van Frank Lammers

Onderbroekleraar en corona-superster Gerri van Vlokhoven heeft zijn appartement in de stad sinds Groeten van Gerri verkocht. Nu woont hij met z’n hoogzwangere geliefde Anneke in een chaletje op een bungalowpark. Te klein blijkt, want Anneke wordt er gek, ook al tekent Gerri elke ochtend een lief gezichtje op een eitje. Alleen: geld voor hun droomhuis hebben ze niet.

Van de supermarktbezorger krijgt Gerri dan een gouden idee aangereikt: bied jezelf aan als realityshow. Jan Smit doet het ook. Kun je op een andere manier in je onderbroek staan. Een productiebedrijf ziet er inderdaad meteen goud in want een hoogzwangere callgirl en een halfnaakte leraar op een paar vierkante meter bungalowpark, dat kan in realityland niet mis gaan. Maar nadat het chalet vol camera’s is gehangen, blijken de kijkcijfers toch tegen te vallen.

Frank Lammers en Sanne Langelaar als Gerri en Anneke. Beeld Pathe

De eerste helft van de film heeft iets lusteloos. Is dat de geest van het coronajaar die in de film is geslopen – wat passend zou zijn? Of is die eerste helft gewoon niet zo goed geschreven? Het is niet goed te zeggen. De grap met het uitnodigen van een doula is in ieder geval een beetje ongeïnspireerd want met opportunistische spirituele coaches is het makkelijk scoren. Aan de andere kant: de film neemt zichzelf niet heel serieus. Hoogtepunt is een mompelende Joost Prinsen met een jachtgeweer en in die vorm passen een paar flauwe grappen wel.

‘Groeten van Gerri’ wist de eenzaamheid van maanden in je appartement zitten heel aardig te vangen maar dat effect is hier verdwenen, omdat er gewoon weer meerdere acteurs samenspelen en de camera ook naar buiten gaat. Het plezier van de film zit vooral in kleine dingen: Gerri’s broer die in een grafiek de liefde uittekent, de manier waarop de uiteindelijke realityshow Gerri en Anneke voor gek zet. En natuurlijk die typische vederlichte slungeligheid die Lammers in z’n personage stopt.

Lees ook:

Frank Lammers pakte de kansen van de crisis: ‘Ik denk dat de wereld meer openstond voor gekke ideeën’

Acteur Frank Lammers kijkt terug op een buitengewoon succesvol jaar. Ondanks, of misschien ook dankzij corona. De wereld stond meer open voor zijn gekke ideeën. ‘Ik denk altijd: kom, snel beslissen en dóen.’