Herinneringen voorafgaand aan het slotakkoord van De Dijk

Toyah Boer, fan van De Dijk

Fan Toyah Boer (33)

Favoriete nummer: Onderuit

Toyah Boer is fan van De Dijk sinds haar kindertijd. “Ik werd door mijn ouders meegenomen naar een concert van De Dijk in het Vondelpark in Amsterdam. Ik zal een jaar of vijf geweest zijn. Ik had geen flauw benul wat de teksten betekenden of wat zanger Huub van der Lubbe ermee bedoelde, maar ik werd op het podium gezet en heb gedanst met de band. Daar is het zaadje wel gepland.

“Mijn puberkamer was helemaal beplakt met posters en kalenders. Van der Lubbe is een ster in het zingen over levensfases. Alle emoties zitten in zijn muziek, van blij tot somber. Maar De Dijk heeft ook vaak wereldproblemen in nummers verpakt. Nummers als Wakker in een vreemde wereld blijven actueel. Ik denk dat hun muziek daardoor generatie op generatie aanspreekt.

“Toen ik 1 juni hoorde dat de band ging stoppen kon ik het niet geloven. Ik was verdrietig. In 2010 heb ik de Facebookgroep De Dijk Fans opgericht. Die heeft inmiddels 3600 leden. De groep blijft gewoon bestaan, ook nu de band stopt met optreden. Als dit allemaal voorbij is wil ik een fandag organiseren, zodat we bij elkaar kunnen komen om herinneringen op te halen en muziek te luisteren. Wij zijn voor altijd De Dijk.”

Hugo Logtenberg.

Journalist Hugo Logtenberg (48)

Favoriete nummer: Hou me vast

Hugo Logtenberg schreef een boek over de band: Achter de Dijk. Voor het boek kreeg hij een bijzonder kijkje achter de schermen en sprak hij met tientallen directe betrokkenen.

“Ik heb nooit een Nederlandse band gezien die beter is live dan De Dijk. Ook tekstueel zijn ze heel goed. De meeste artiesten maken muziek en schrijven daar tekst bij. Huub maakt de tekst en daar wordt vervolgens muziek onder gezet.

“Poëtisch is het heel knap wat hij doet: met zo min mogelijk woorden zoveel mogelijk zeggen. Dat laat ruimte over voor de verbeelding, waardoor veel mensen zich in de teksten herkennen. En wat opvalt: in veel teksten staat de vrouw centraal en wordt ze op een voetstuk geplaatst. Dat was, zeker in hun beginjaren, ongebruikelijk.

“Hoe de band zo lang succesvol kon blijven? Het belangrijkste is het jongensachtige plezier dat de mannen er nog altijd in hebben en het feit dat ze zeer succesvol zijn, want succes is een bindende factor. Toch gaan veel bands uiteindelijk kapot door gedoe over geld. De Dijk heeft echter in het begin afspraken gemaakt dat het geld nagenoeg evenredig wordt verdeeld.

“Maar minstens zo belangrijk is dat de bandleden meerdere keren een sabbatical hebben genomen. Ze namen afstand, spraken andere talenten aan en keerden daarna gretig terug. Dat hoor je in de muziek die na zo’n periode is opgenomen, daar slaan de vlammen vanaf.”

Bob Bronshoff, zelfportret Beeld Bob Bronshoff

Fotograaf Bob Bronshoff (64)

Favoriete nummer: Niemand in de stad

Fotograaf Bob Bronshoff volgt De Dijk sinds 1996. “Zo’n Nederlandse band die de wereld over gaat, dat leek me te gek om vast te leggen. De eerste keer dat ik de jongens ontmoette was in de studio waar ze een plaat aan het opnemen waren. Dat was het album De stand van de maan. Ik kwam binnen en zonder er al te veel woorden aan vuil te maken ben ik gaan fotograferen.

“Wat de mannen bindt is het muziek maken. Dat kunnen ze gewoon heel goed samen. Het zijn muzikanten en ze willen niets liever dan samen op het podium spelen. Dan zijn ze op hun best. Door de jaren heen is De Dijk eigenlijk alleen maar beter geworden.

“Ik fotografeer ze nog steeds. Ik ben bij meerdere van de laatste concerten geweest. Vorige zaterdag speelde de band in Hoorn, dat was eigenlijk de laatste uitwedstrijd, vanaf nu spelen ze alleen nog een paar keer in Paradiso. Ik vond het bijzonder daar bij te zijn. Het emotioneerde me ook wel. Het was toch de laatste keer dat de manager, Jantien, de bus reed met al die jongens. Na veertig jaar is dat natuurlijk niet niks. Ik denk dat ze het samen optreden wel zullen missen. Ik ook. Het is jammer, maar aan alles komt een eind.”

Jan van der Plas, zelfportret

Popjournalist Jan van der Plas (63)

Favoriete nummer: Als ze er niet is

Jan van der Plas , journalist voor onder meer Oor en schrijver van het boek 50 jaar Nederpop, zag de band voor het eerst optreden in 1980, toen die nog Stampei heette. Sindsdien schreef hij tal van recensies en bezocht hij meer dan twintig concerten.

“Een aantal jaren voor de doorbraak van De Dijk was Nederlandstalige popmuziek not done. Er was wel Nederlandstalige muziek, maar dat was vooral cabaret. In 1976 werd het album Zing je moerstaal uitgebracht, ter gelegenheid van de Boekenweek. Onder rockmuzikanten kwam toen meer het besef dat popmuziek ook in het Nederlands kan.

“Toen vervolgens in 1980 Doe Maar doorbrak, was het hek van de dam. Nederlandstalige pop en rock kwam overal op de radio en in de hitparades. De Dijk kwam in die stroom mee.

“Van die generatie Nederlandstalige groepen was de muziek van De Dijk het meest rock. Als je het over De Dijk hebt, hoor je direct een bepaald geluid, een combinatie van rock, soul, en blues. Daarbij is de insteek van de teksten volwassen. De nummers worden gezongen vanuit het perspectief van een volwassen Nederlandse man. Dat is ook wat de teksten zo herkenbaar maakt. Op die manier heeft De Dijk de Nederlandstalige rockmuziek volwassen gemaakt.

“De Dijk is echt een instituut, net als Golden Earring, Doe Maar, Nits. Voor mij zitten de mannen van De Dijk ook op dat niveau. Die bands waren altijd prominent aanwezig en hebben veertig jaar lang een oeuvre neergezet. Wat dat betreft verdient De Dijk een monument.”

Lees ook:

Touren tot het licht uitgaat ziet Huub van der Lubbe niet meer zitten: De Dijk stopt

Zanger Huub van der Lubbe houdt het voor gezien na de laatste tour, die eind december afloopt, een slotakkoord.