Herbeleef De Koude Oorlog in de Cannerberg of waan je in winterse sferen in het Openluchtmuseum

DOEN - EXCURSIE VOORMALIG NAVO-HOOFDKWARTIER

Cannerberg, Maastricht

10,11,17,18 en 28 december, en voorjaar 2023

De Koude Oorlog is nog bijna voelbaar in deze groeve in de Cannerberg; van 1954 tot 1992 bevolkt door Nederlandse, Belgische, Duitse, Britse en Amerikaanse militairen. Dit voormalige hoofdkwartier leidde de Navo-luchtverdediging en besliste over de nucleaire alarmfase (groen-rood) van Noordwest-Europa. Na jarenlange asbestsanering is de groeve nu open voor publiek, met excursies van twee uur. Limburgs-landschap.nl/activiteit/navo-hoofdkwartier.

HOREN - JAZZ EN ROUTE; JEANGU MACROOY

o.a. Beeld & Geluid, Den Haag

16 en 17 december

Jazzfestival Jazz en Route laat (inter-)nationale artiesten spelen op de mooiste plekken: in een voormalige bankkluis, cocktailbar of omgetoverde ‘Winter Garden’. Op 16 december opent het festival op het podium van Beeld & Geluid met een nieuwe albumpresentatie van Jeangu Macrooy. Op 17 december zijn allerlei optredens gratis te bezoeken, zoals van de toonaangevende Amerikaanse saxofonist Jesse Davis. Jazzenroute.com.

VOLGEN - soCHICKEN

Lifestyleblog en YouTube

Jelle Hermus van lifestyleblog soChicken – ‘broeden op een leuker leven’ – laat hobbels als sneeuw voor de winterzon verdwijnen. Zijn bijna te simpele tips zijn echt wel een slimme herinnering. Zoals: 4 tips voor als je je even niet vrolijk voelt (kijk eens naar moeheid of honger). Op YouTube spreekt hij de eenvoudigste video’s in met handvatten voor minder zelfkritiek, of rust in je hoofd. Voor licht in de donkere dagen. Sochicken.nl en YouTube.

Beeld Kayley van Rossum

ZIEN - NACHT IN/ DAG UIT: AREA 22

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

t/m 17 december

Als de nacht valt, gaat het licht aan in de vitrines van het Fotomuseum. Buiten op straat zijn afstudeerfoto’s te zien van studenten Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie: Djala Baar, Tijmen Berens, Merel Hegenbart, en Kayley van Rossum met haar aangrijpende beeldverhaal over niet ontdekte vrouwelijke hartproblemen (in Trouw). Vanaf 17 december is het project Vivarium van Dirk Hardy te zien. Nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstelling/nacht-in-dag-uit.

HOREN

CLEAN PETE KERSTSHOW

De Kleine Komedie, Amsterdam

17 december

Dit wordt dus geen Stille Nacht met de zangeressen van Clean Pete: de tweelingzussen Loes en Renée Wijnhoven. Ze nemen vele gasten mee, onder wie Thijs Boontjes, Ruben Hein, Maaike Ouboter en Lucky Fonz III. Hun kerstalbum Gloria kreeg vorig jaar vijf sterren en ging lekker over de top. Deze show ook. Van klassiek naar rock-’n-roll, van cello naar gitaar. Dekleinekomedie.nl.

Winters tafereel in het Nederlands Openluchtmuseum. Beeld Foto Nederlands Openluchtmuseum

DOEN - WINTERERVARING

Nederlands Openluchtmuseum

t/m 15 januari 2023

Speciaal gebrouwen winterbier, ambachtelijk gekookte perenappelstroop, en een wintermarkt waar kinderen kunnen ontdekken hoe de winters vroeger werden doorgemaakt. De schaatsbaan ligt er al, in de Ambachtenwerkplaats maak je een houten kapstok voor je winterjas, en het lichtjesfeest op het Kindererf is magisch. Er is zelfs een alternatieve Elfstedentocht waarin je stempels verdient met elf opdrachten. De beloning: een Elfstedentochtkruisje, zegt het museum! Openluchtmuseum.nl.