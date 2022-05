Hélène Hendriks houdt als de vliegende kiep van John de Mol alle ballen in de lucht

En een vrolijke avond werd het donderdag, met het nipt afdoende gelijkspel van Feyenoord tegen Marseille. Al was het voor de sfeer in huis beter geweest als het meteen 4-0 had gestaan voor ‘ons’. Of als ik er over nadenk: snel vier doelpunten tégen lijkt soms ook prima voor mijn bankzitter, want dan weet je maar waar je aan toe bent. En kan je zwelgen in een troostrijk ‘zie je wel, ik dacht het al, zo gaat het altijd’.

Kortom: man man man, wat een stress weer op de bank. En hier niet alleen. Tijdens de wedstrijd zat ik heel oneerbiedig te appen met een collega, die in een Italiaans vakantiehuis verblijft met haar hele gezin. Ze werd gedwongen onze conversatie af te breken omdat ze met haar niet-essentiële berichtenverkeer misschien de toch al zo magere wifi-ontvangst zou frustreren. Kappen, mam! Kortom: we beleven weer eens een zinderend transgenerationeel voetbalavontuur.

Altijd cool

Misschien daarom ook dat ik met grote bewondering kijk naar de altijd coole Hélène Hendriks, die deze keer in een spetterend roze outfit de voetbaldans der nerveuze mannen leidde vanachter haar presentatiedesk. Dit televisietalent oogt immer stabiel: ik zie haar graag. En zag haar aan het begin van de avond zelfs even dubbel: terwijl ze op Veronica de wedstrijd voorbeschouwde, presenteerde ze op SBS6 ook de talkshow HLF8, als vervanger van de onder juridisch vuur liggende Johnny de Mol. Hélène Hendriks, de vliegende kiep van John de Mol: zelfs op zo’n belangrijke voetbalavond ziet De Mol in zijn gebutste mediumimperium geen andere oplossing dan Hendriks als een Chinese schoteldraaier alle bordjes in de lucht te laten houden. En haar ’s middags alvast ook de avondtalkshow te laten opnemen.

De slimme Hélène: ze schermt haar privéleven bijzonder goed af en daar heeft ze volledig gelijk in. Al ben ik stiekem – nou ja, niet zo heel erg stiekem blijkbaar – benieuwd wat er achter de schermen allemaal op haar afkomt aan mannelijk hormoongeweld. En gniffel als weer ergens wordt gesuggereerd dat ze dan wel lesbisch zal zijn, omdat ze schijnbaar geen behoefte heeft een man te scoren. Dit gerucht over haar seksuele voorkeur heeft ze wel eens naar het rijk der fabelen verwezen, verder is Hendriks de discretie zelve. Maar als ik een uitgever was, zou ik vast een flink voorschot neertellen voor haar memoires.

Het brandmerk ‘dochter van Linda de Mol’

Een andere vrouw die opmars maakt in de voetbalwereld is Noa Vahle, die niet snel van het brandmerk ‘dochter van Linda de Mol’ zal afkomen. Schouders maar over ophalen, lijkt me: ik vind het stoer dat de meisjesachtige Noa er gaat staan met haar microfoon, tussen die kolkende tribunes waarop je steeds vaker in het zwart geklede massa’s duistere groepen ziet vormen. Onzichtbaar joelend twittervolk gooit haar wel voor de voeten dat ze geen diepgang kan hebben omdat ze nog maar 22 is. Ik zag een goede reactie van RTL-collega Luuk Ikink, die opmerkte dat de meeste voetballers zelf niet veel ouder zijn. “Al die spelers zijn ook begin twintig. Als je op die leeftijd kan voetballen, dan kan je er ook verslag van doen.”

Inderdaad. En wat betreft grijzende en buikende heren voetbalanalisten en commentatoren van boven de veertig, die reguliere categorie is al meer dan voorzien.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.