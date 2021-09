Heerlijk was het, zegt Colson Whitehead, om eens een léuk boek te schrijven

Succesauteur Colson Whitehead legde met zijn vorige twee jubelend ontvangen romans de vinger op Amerika’s gevoelige plek. In zijn nieuwste roman Harlem Shuffle gooit hij het over een compleet andere boeg.

Voor iemand die net een misdaadroman schreef, heeft Colson Whitehead naar eigen zeggen niet echt grootse theorieën over de niet aflatende aantrekkingskracht van misdaadverhalen. “Misschien is het dat… mensen in de kern allemaal fatsoenlijk zijn, maar iedereen een duister stukje in zich meedraagt en weleens een bank zou willen overvallen? Maar de meesten houden zich aan sociale conventies. Of zijn gewoonweg bang er niet mee weg te zullen komen.”

Fantaseert u er wel eens over een kraak te zetten?

“Nu, voor mijn boek moest ik een overval op het hotel tot in de puntjes voorbereiden, dus...”

Waar hij ontzettend veel plezier mee had, vertelt de schrijver, onderuitgezakt in zijn werkkamer in zijn huis in Long Island, New York, gestoken in een bandshirt, dreads losjes langs zijn hoofd bungelend. We spreken elkaar via een Zoom-verbinding, aangezien het nog onduidelijk is of zijn boektour naar Europa door zal gaan. Hij vertelt hoe heerlijk het was weer eens een léuk boek te schrijven, zo anders dan de gruwelen die slavin Cora onderging op haar vlucht in Whiteheads doorbraakroman The Underground Railroad (2016), waarvoor hij een Pulitzerprijs won.

Colson Whitehead (New York, 1969) debuteerde in 1999 met The Illusionist en publiceerde acht romans­­. Zijn laatste twee,­­ The Nickel Boys en The Underground Railroad, wonnen beide een Pulitzerprijs voor fictie, waarmee hij zich in het rijtje John Updike, Norman Mailer en William Faulkner schaarde. Ook schreef Whitehead twee non-fictieboeken: over poker en de stad New York. The Underground Railroad verscheen eerder dit jaar als televisieserie­­. Whiteheads nieuwste, Harlem Shuffle, kwam deze maand uit.

Met zijn boek erna won hij pardoes een tweede Pulitzer: The Nickel Boys (2019) vertelt het op ware gebeurtenissen gebaseerde verhaal van twee jongens in een internaat te Florida in de jaren zestig. De bewakers houden er weinig zachtzinnige methodes op na, waarbij vooral de zwarte jongens op de school het zwaar te verduren kregen. Sommigen werden, ook in werkelijkheid, doodgemarteld en in een anoniem massagraf gedumpt. Een rauw boek, dat, samengevat, werd ontvangen als ‘niet leuk, wel heel belangrijk’. Time Magazine zette Whitehead op de cover onder de noemer America’s Storyteller.

Met die twee succesromans poerde hij in de open zenuw van de VS: slavernij en Jim Crow, de recente wortels van een racistische samenleving. Zo’n boek is Harlem Shuffle niet. Andere stijl, ander genre, andere boodschap: een lichtvoetige, amusante misdaadroman die zich afspeelt in de New Yorkse wijk Harlem van de vroege jaren zestig.

Detectives in regenjassen en bankovervallers vol branie

Twee dagen voor dit gesprek stuurt Whiteheads uitgever een mail dat het interview écht over dit boek moet gaan. Alsof Whitehead is uitgepraat over Black Lives Matter en George Floyd; alsof Whitehead wil zeggen – jullie noemen mij America’s Storyteller? Nou, Amerika is óók het land van grootse gangsterverhalen, detectives in regenjassen en bankovervallers vol branie.

Hoofdpersoon in Harlem Shuffle is Ray Carney, de trotse, hardwerkende eigenaar van een meubelzaak op 125th Street, die zich af-en-toe wel eens bezondigt aan het verkopen van een bankstel dat van de vrachtwagen is afgevallen. Carney is niet zozeer krom, ‘hooguit een tikkeltje scheef’, zoals Whitehead het omschrijft. Hij is een hardwerkende familieman, die probeert los te komen van het criminele milieu waarin hij opgroeide.

Maar als zijn neefje nou net van de verkeerde gestolen blijkt te hebben, slokt de misdaad Carney toch langzaam weer op. “Wat ik interessant vond aan Carney was zijn afwijzende houding tegenover het milieu dat hem gevormd heeft, maar dat de criminele neigingen toch de overhand nemen. Zijn twee levens lopen steeds meer in elkaar over, maar Carney blijft zichzelf zien als een fatsoenlijk man – en dat is hij eigenlijk ook.”

‘Hannibal Lecter vinden we ook ontzettend charmant’

Die gestolen goederen moeten toch érgens heen. Hij is slechts een onschuldig tussenpersoon. Ondertussen zijn de drugsverslaafde neef Freddie en Carney’s kompaan Pepper, een geharde crimineel, níet de meest fatsoenlijke types. Toch ontwikkel je als lezer ook voor hen sympathie.

“Dat heeft er ook mee te maken dat lezers de neiging hebben het wereldbeeld van de hoofdrolspeler over te nemen. Kijk naar Hannibal Lecter – de seriemoordenaar uit Silence of the Lambs – die vinden we met zijn allen ontzettend charmant, maar het is wel een psychopaat. Deels is dat de menselijke natuur. Maar het heeft ook met het ambacht te maken. Je moet als schrijver de lezer in het perspectief van die boeven brengen. Je moet hen laten begrijpen waarom die personages het oké vinden de regels enigszins naar hun hand te zetten.”

Welk perspectief was makkelijker om over te brengen: dat van een slaaf, een zombie, of een overvaller?

“Het is allemaal moeilijk. Maar een luchtiger boek is in ieder geval leuker om te schrijven. In The Nickel Boys of in The Underground Railroad was weinig plek voor humor, dus het was voor mij prettig me eens niet dagelijks met zulke grimmige kost bezig te hoeven houden.”

Whitehead herbekeek ter inspiratie een hele trits misdaadklassiekers uit de jaren zeventig. Wat hij er uit haalde: de boef wil altijd zijn prutleventje ontstijgen. Als ze die ene grote klapper kunnen maken, dán zal dat leven eindelijk veranderen. Dán kopen ze dat boerderijtje, naast dat kabbelende riviertje.

Wat natuurlijk nooit gebeurt. Het gaat altijd mis. Want, zegt Whitehead: je kunt je lot niet ontlopen. Dat is de onderliggende moraal van al die misdaadfilms. “En dat komt altijd maar weer door menselijk falen. In de klassieke overval-films – The Killing, The Asphalt Jungle, Rififi – valt het plan altijd door menselijke tekortkoming in duigen. Hoe goed je iets ook hebt doordacht, dingen gaan sowieso fout. En daar kun je niks tegen doen.”

Lastig om een fris verhaal te schrijven terwijl er tegelijkertijd zulke cliché’s aan het genre kleven.

“Je moet niet vergeten dat jij als alwetende lezer meer weet dan de personages. De lezer wéét dat de ingehuurde kluiskraker gokschulden of een drankprobleem heeft, maar dat weten de overvallers niet. Daar kun je als schrijver mee spelen. De overval is gedoemd is te mislukken, maar de overvallers hebben geen idee – en dat zorgt voor een extra laag drama.”

Aan misdaad-noir hangt vaak een beetje een pulpy sfeertje. Bent u als schrijver met twee Pulitzers­­ op het nachtkastje niet bang voor de reacties­­ uit de literaire wereld?

“Ik heb een boek over zombies geschreven, dus ik maak me écht heel erg weinig zorgen over wat de literaire wereld van mij vindt.”

Whiteheads oeuvre bestaat uit non-fictie, een stadsgeschiedenis, een satire, een allegorie en een magisch-realistische historische roman. “Ik voel me altijd echt leeggeschreven als een boek af is. De remedie daartegen is iets heel anders te gaan doen. Het wijdlopige, beeldende en magisch-realistische Railroad volgde ik op met het relatief korte, realistische en sober opgeschreven Nickel Boys.”

“Ik krijg vaker voor de voeten geworpen dat ik zo van genre en stijl wissel, maar zo bijzonder is het niet. Neem Stanley Kubrick, van wie ik een enorme fan ben. Die heeft in zijn films ook alle genres verkend. David Bowie: iemand die continu per album van persoonlijkheid wisselde. Of je nu muzikant, schrijver of filmmaker bent, waarom zou je hetzelfde nog eens doen?

Ik ben dan benieuwd naar uw volgende boek.

“Nou….” Whitehead grinnikt. “Ik ben nu bezig aan nog een Carney-verhaal. Ik was nog niet klaar met hem en zijn wereld. Als je regels voor jezelf hebt, is het goed om die eens te overtreden! Het voelde zo bevrijdend dat een personage als Ray Carney niet bepaald wordt door dramatische externe factoren, zoals slavernij bij Cora of het heropvoedingsinternaat bij Elwood. Carney is meester over zijn eigen lot.”

De geur, de smaak, het geluid van het Harlem uit die jaren spat van de pagina’s zodra je het boek openslaat. De koffietentjes, de advertentieslogans, de kroegjes en het straatleven: Harlem Shuffle voelt soms aan alsof het is geschreven met de weemoedige pen van iemand die zijn jeugd bezoekt. Maar Whitehead groeide op aan de andere kant van Central Park, en bijna twee decennia later­­.

“Ik leefde ook niet op een slavenplantage, ik zat ook nooit gevangen op een kostschool. Dat is je werk als schrijver. Maar New York is wel dichterbij me dan in die twee voorgaande boeken, zowel in tijd als plaats. Ik bezocht het stadsarchief om oude kranten te lezen, en dan vooral de reclames. Taal en toon daarvan zetten een enorm sterk tijdsbeeld neer. Mijn ouders waren twintigers in het Harlem dat ik beschrijf. Ik heb ook met hen gepraat over in welke koffiezaken ze koffie dronken en hoe dat was, of naar welke boekenwinkels ze gingen. Ik wilde dat verloren New York eer aan doen.”

Het ‘verloren’ New York?

“De stad verandert constant. Harlem staat wereldwijd bekend als zwarte buurt, maar daarvoor was het een Joods-Iers-Italiaanse buurt. Mensen komen naar Manhattan­­, worden middenklasse, gaan weg, een nieuwe groep komt ervoor in de plaats. Het Harlem dat ik met 8mm-filmpjes van een halve eeuw geleden op YouTube kan bekijken is compleet anders dan het Harlem van nu.

“Dat Harlem is weg: er staat nu hoogbouw; enorme winkelcentra, het begint weer een witte buurt te worden. De gentrificatie heeft toegeslagen. Ik heb daar geen mening over: het hoort erbij dat een stad continu verandert. In 2005 verhuis jij naar een buurt waarmee je armere­­ mensen uit hun huizen verjaagt. Vijftien jaar later­­ kun je zelf geen huis meer in je eigen buurt kopen.”

Colson Whitehead: 'Ja, we leven in een land waarin jonge zwarte mensen vaak de prooi zijn van witte wetshandhavers. Dat is niet veranderd in een halve eeuw tijd.' Beeld Getty Images

Dat Harlem Shuffle een luchtiger boek is geworden wil niet zeggen dat de pijnlijke zijde van de Amerikaanse geschiedenis geheel ontbreekt. Maar anders dan in zijn vorige twee romans, of in zijn debuutroman The Intuitionist is het racisme meer een gegeven, iets dat er gewoon ís, dan iets dat daadwerkelijk de personages of het plot beïnvloedt. Toch plaatst Whitehead het derde deel van zijn roman niet voor niets net na de New Yorkse rassenrellen van 1964, die uitbraken nadat een politieagent de 15-jarige James Powell doodschoot.

Natuurlijk weerklinken daarin de rellen van de afgelopen jaren: Minneapolis na de moord op George Floyd in 2019, de onrust na de dood van Trayvon Martin in 2012, het opkomen van de Black Lives Matter-beweging. Maar in Harlem Shuffle sluimert de moord op Powell op de achtergrond. De burgerrechtenbeweging en de protesten zijn de personages in het boek eerder tot last: Carney die zijn winkel moet sluiten, meerdere personages die verzuchten dat iedereen maar weer eens normaal moet doen.

Daarin zit iets defaitistisch. Alsof Whitehead wil zeggen, zie je nou wel, in 1964 gebeurde precies hetzelfde als vandaag de dag. Is deze lichtvoetige misdaadroman, waarin huidskleur zeker aanwezig is maar geenszins bepalend, óók een reactie op zijn geëngageerde vorige werk?

“Ah, mijn uitgever zal jou ook hebben gemaild?” Hij zucht even, maar niet kwaadwillend. “Ik schrijf soms inderdaad over huidskleur. Maar niet alleen daarover. Ik schrijf ook over zombies, poker, de geschiedenis van New York. Maar, ja, mijn afgelopen twee boeken, hoewel historische romans, waren niet los te zien van het huidige institutioneel racisme in de Verenigde Staten van vandaag de dag. Dit boek gaat daar niet over.

“Of minder. Want hoewel Carney niet zo wordt bepaald door zijn huidskleur als Cora en Elwood in de vorige boeken, is het onderscheid er altijd. Het is daar. Het is een meer alledaagse manier om te laten zien hoe het is om in een racistisch land te leven.

“Daarnaast… Carney is de dertig voorbij, hij is met zijn gezin en meubelzaak bezig. De burgerrechtenbeweging in die tijd was meer iets voor de jongere, idealistische generatie. Carney is wat sceptischer. Die heeft nooit enige progressie gezien in hoe zwarten behandeld worden. Daarom is hij wat meer... schouderophalend.”

Is dat misschien ook een beetje hoe u er inmiddels­­ in staat?

“Misschien wel. Ik was vorig jaar in mei klaar met dit boek en de dag erna stond Minneapolis in brand door de George Floyd-demonstraties. Ja, we leven in een land waarin jonge zwarte mensen vaak de prooi zijn van witte wetshandhavers. Dat is niet veranderd in een halve eeuw tijd. Je kunt nog altijd op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plek zijn.

“Het is ook een deel van mijn leven. Maar ik heb ook gezien dat er iets ergs gebeurt, dat iedereen erover praat en dat het daarna gewoon weer gebeurt. En zal gebeuren. Keer op keer weer.”