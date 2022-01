Heel Nederland liegt over het alcoholgebruik

Pfff confronterend, de Net5-themauitzending Slokje Teveel? over alcoholgebruik onder vrouwen, donderdag. Want: spiegeltje spiegeltje aan de wand, ik ben niet bepaald de blauwste knoop van het land. Moet ik ook eens een alcoholdagboek gaan bijhouden, zoals twintig meer en minder bekende Nederlandse vrouwen op verzoek van Net5 deden? Het verplicht turven van alle wijntjes hielp bijvoorbeeld journaliste Marije Knevel om vaker te denken: ik neem net zo lief een kopje thee.

Slokje Teveel? leek vooral bedoeld om vrouwen – de doelgroep van Net5 – te helpen hun alcoholgebruik eens te laten evalueren. Vanuit het standpunt dat een gewoon Nederlands drinkpatroon misschien wel helemaal niet zo gewoon is. De twee deskundigen van dienst – werkzaam bij het Trimbosinstituut en bij een commerciële afkickkliniek – stonden in ieder geval pal achter het advies van de Gezondheidsraad om niet te drinken of hoogstens een glas alcohol per dag. Arts Sigrid Sijthoff: “Alcohol is gewoon gif.”

Een hele fles Malibu

Maar dan de Nederlandse praktijk. In onderzoeken geeft de gemiddelde vrouw aan vijf glazen per week te drinken. Een getal dat door drankcoach en ex-verslaafde Jacqueline werd weggehoond. “Heel Nederland liegt. Verslaving is de ziekte van de ontkenning.” Ze komt alleen maar mensen tegen die veel meer drinken.

Zo sprak presentatrice Merel Westrik een vrouw in Den Helder. Deze zorgmedewerker vertelde over de gezellige avonden met haar vriendinnen. Eens paar maand moeten mannen en kinderen de deur uit en wordt er getetterd. Huisje, boompje, feestje. Borrelen als therapie. Sommige vriendinnen tikken makkelijk drie flessen wijn of een hele fles Malibu weg op zo’n avond. “We houden van lekker losjes.”

De twintig BN’ers leken dito eerlijk over hun consumptiepatroon. Actrice Isa Hoes zei hierover: “Als ik dit hoor zijn we allemaal alcoholist.” Dat was niet zo – bij RTL-weervrouw Amara Onwuka gaan wijnflessen zelfs wel eens over de datum – maar er kwamen veel gênante anekdotes voorbij. Over tóch achter het stuur kruipen met drank op, scheldpartijen in snackbars, kotsen in steegjes, black-outs op feestjes en in slaap vallen tijdens de seks. Ook weet ik nu dat hoge dameslaarzen perfect zijn om thuis drankflessen te verstoppen. En ik leerde van een ex-Château Meiland-hoofdfiguur wat er kan gebeuren als je veel drinkt, terwijl je ‘een beetje een oude lama wordt die haar plas niet meer goed kan ophouden’.

Dik worden en depressies

De roes van wijn, bier, cocktails, we hebben er veel voor over. Terwijl je weet hoe alcohol de risico’s op kanker, dementie, dik worden en depressies verhoogt zie je vooral hoe lekker, gezellig en ontspannend het is. Daar kan de garantie dat je door te stoppen helderder wordt, meer energie krijgt en veel beter slaapt nauwelijks tegenop, met dank aan onze beperkte hersentjes.

Al zal ik de constatering niet snel vergeten, dat van depressieve en drinkende mensen die stoppen met drinken maar liefst 70 procent zich binnen een paar weken niet meer echt depressief voelt.

Over geld ging het in Slokje Teveel? niet. Maar website amayzine.com heeft uitgerekend dat een beetje liefhebber jaarlijks ruim 4.000 euro spendeert aan drank, uit en thuis. Zegge vierduizend! Per persoon! Ontnuchterend. Ik ga definitief zo’n alcoholdagboek aanleggen. Plus kasboek.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.