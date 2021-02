Heel Nederland gaat aan de wandel met de app Ommetje. ‘We strijden om de medailles’

De app Ommetje van de Hersenstichting, gemaakt in samenwerking met hersenprofessor Erik Scherder, was al populair, maar sinds de tweede lockdown lijkt het wel of heel Nederland aan het wandelen is geslagen. Maar liefst 680.000 mensen hebben de gratis app inmiddels geïnstalleerd op hun smartphone. En dat zijn zowel jongeren als ouderen. “Het is de meest gedownloade app op dit moment”, zegt Scherder trots.

Vooral de laatste maand gaat het hard, zegt Andreas Tober van de Hersenstichting. “We hebben soms meer dan 20.000 aanmeldingen per dag. Ja, dat heeft ons ook verrast.” De app stimuleert je om elke dag een stukje te wandelen. Dat werkt positief tegen stress en stimuleert je energie, creativiteit en je immuunsysteem. Dat is best handig in deze tijd waarin een virus op de loer ligt.

Omhoog schieten in de ranglijst

Het geheim van de app is het competitie-element, denkt Tober. Elk wandelingetje levert punten op voor je ranglijst. Je kunt je aansluiten bij een algemene ranglijst, maar er ook zelf een beginnen met bijvoorbeeld je vrienden of collega’s. “Als je maar genoeg ommetjes loopt, schiet je omhoog in de ranglijst”, aldus Tober.

Aanvankelijk werd Ommetje eind 2019 gelanceerd voor bedrijven. De app moest mensen die op kantoor zitten, stimuleren eens wat vaker een wandelingetje te maken, zegt Tober. Toen Nederland op slot ging in maart vorig jaar, besloot de Hersenstichting om de app vrij beschikbaar te stellen voor iedereen. “In de eerste lockdown was het al een klein succes, maar de laatste maand is het echt geëxplodeerd. Ik denk dat het komt omdat we niet meer naar de sportschool kunnen. En we mogen wel naar buiten, maar daar kunnen we niet veel meer dan een ommetje doen. Bovendien horen we steeds vaker dat we ons immuunsysteem op peil moeten houden door wat meer te bewegen.”

Eerder raadde premier Rutte vanuit het Torentje mensen al aan om meer te bewegen en bij de persconferentie van dinsdag stipte ook minister De Jonge (volksgezondheid) dit nogmaals aan. Volgens Scherder wordt het steeds duidelijker dat er een verband is tussen de coronapandemie en die andere door de WHO erkende pandemie, waaraan jaarlijks 5,3 miljoen mensen overlijden: lichamelijke inactiviteit, oftewel ziekten gerelateerd aan zitten.

Ommetjesstress

Hoe zit het dan met ommetjesstress die mensen ervaren, omdat ze hun plek op de ranglijst willen behouden en dagelijks dwangmatig gaan wandelen? Volgens medebedenker Erik Scherder is dat natuurlijk niet de bedoeling. “Maar met een beetje positieve stress is niets mis. Het is vooral chronische stress die schadelijk is.” Tober moet lachen: “We willen vooral dat mensen routine krijgen in hun dagelijkse beweging. Die competitie is wel deel van het succes van de app, maar het is niet de bedoeling dat mensen de hele dag gaan wandelen. Je moet er niet in doorschieten.”

Gebruikers van de app aan het woord

Janita Janssen. Beeld Trouw

Janita Janssen (73): ‘Geniaal bedacht’

“Eigenlijk heb ik een grote hekel aan wandelen. Voor corona ging ik drie keer per week naar de sportschool om te roeien en te fietsen. Twee jaar geleden heb ik een herseninfarct gehad en als ik dan Erik Scherder lees, dan denk ik: ik moet vooral niet gaan zitten, want dan ga ik jaren eerder dood.

Toen kwamen mijn dochters met deze app en die heb ik met frisse tegenzin geïnstalleerd. Nu zitten we samen in een groep en strijden we om de medailles. Het is geniaal bedacht. Door de naam ligt de nadruk minder op wandelen. Ik hoef niet met mijn wandelschoenen aan naar het bos, een ommetje in de buurt is ook al goed.”

Meia van Sorge (14 jaar) en haar vriendin Gaby op de achtergrond. Gaby is in hun vriendinnenkring de fanatiekste ommetjesmaker. Beeld Werry Crone

Meia van Sorge (14): ‘Vroeger fietste ik naar school’

“Meestal wandel ik ’s avonds na het eten. Soms kijk ik dan of ik al over de twintig minuten zit. Volgens Erik Scherder is dat het beste voor je hersenen. Ik loop samen met acht vriendinnen in een groep. Dat doen we nu ongeveer twee weken. Mijn vriendin Gaby kwam met het idee en die is best fanatiek, ze staat nu ook bovenaan. Ik sta op de vijfde plek.

Eigenlijk hou ik niet zo van wandelen, maar ik moet iets doen om in beweging te komen. Vroeger fietste ik tenminste nog elke dag naar school.

Het is leuk om zo contact te hebben met mijn vriendinnen. We spreken elkaar wel via Zoom, maar dat is saai. Ik heb geen last van ommetjesstress, al loop ik soms wel langer dan ik van plan was, om zo nog even iemand in te halen.”

Gaby Zagema (14): ‘Ik loop in twee groepen’

“Mijn tante vroeg of ik wilde meedoen met de familie-Ommetjesapp. En het leek me wel leuk om dat ook met vriendinnen te doen. Nu loop ik in twee groepen, bij de vriendinnen sta ik bovenaan, bij de familie op de derde plek. Ik loop vooral een ommetje als ik er zin in heb, eigenlijk ga ik elke dag wel even naar buiten. Ik heb geen last van ommetjesstress, maar door de competitie word ik wel gestimuleerd om naar buiten te gaan. En het is leuk om ook zo contact te hebben met vriendinnen.”

John van Echtelt (51): ‘Wij doen het tegen eenzaamheid’

“Ik ben coördinator buurtsportcoach bij Montfoort Vitaal, een initiatief om de gezondheid van de bewoners te verbeteren. Sinds twee weken brengen we actief de app Ommetje onder de aandacht. We hebben een aparte omgeving, waarin de wijken tegen elkaar, maar vooral met elkaar lopen. Inmiddels hebben 147 deelnemers al 2100 ommetjes gemaakt. We doen het tegen de eenzaamheid en leggen niet de nadruk op prestatie. Zeker nu we nog maar met zijn tweeën mogen wandelen, komen mensen zo toch met elkaar in verbinding.

Het is een enorm succes. Afgelopen weekend was het prachtig weer en ik kwam in de polder allemaal mensen tegen die heel druk waren met Ommetjes.”

