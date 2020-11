Heel creatief, een online opera en pianoles via Zoom, maar zonder extra steun dooft het culturele leven uit

Ook als het mag gaan niet alle theaters weer open

Het is nog even afwachten, maar als premier Rutte dinsdagavond inderdaad aankondigt dat de theaters vanaf donderdag weer open mogen voor een beperkt aantal bezoekers, gaan toch niet overal de deuren weer van het slot. Diverse theaters en schouwburgen blijven langer dicht.

Het Internationaal Theater Amsterdam blijft in ieder geval dicht tot 6 december. De première van ‘Romeo en Julia’, die voor morgen op het programma stond, krijgt voorlopig ook geen nieuwe datum, zegt hoofd communicatie Femke de Veer. “We moeten een heel nieuwe planning maken voor het voorjaar. Het is voor ons niet haalbaar om voor dertig mensen te spelen. We wachten dus af wanneer dat weer kan.” Ook het Wilminktheater in Enschede blijft tot 6 december dicht en onder andere het Theater aan het Vrijthof in Maastricht en het DeLaMar Theater in Amsterdam blijven zelfs tot het eind van het jaar gesloten.

Bij de branchevereniging van podia VSCD merken ze dat theaters het steeds lastiger vinden om mee te bewegen met de coronamaatregelen en voorstellingen eindeloos te verplaatsen. “Voor de medewerkers is dat zwaar”, zegt woordvoerder Esther den Breejen. Toch verwacht ze dat 60 procent van de theaters meteen weer opengaat wanneer dat mag. “We hebben onlangs een peiling gehouden en daaruit bleek dat een kleine meerderheid hoe dan ook open wil, desnoods voor dertig mensen of met een aangepast programma.” De drang om er voor het publiek te zijn is groot, zegt ze.

Dat beaamt Cees Debets, directeur van het Nationale Theater in Den Haag. “We pakken alle mogelijkheden die het kabinet ons laat. Er is nog maar weinig ruimte om elkaar te ontmoeten, om mensen een andere blik te bieden. Wij willen dat blijven faciliteren. We doen het ook voor de sector. Als wij dichtgaan, zijn heel veel mensen die niet in dienst zijn, verstoken van werk.” Volgens Debets is het beter open te blijven, al is het financieel bijzonder zwaar. “Met een stationair draaiende motor kun je gas geven zodra het weer kan.”