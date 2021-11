Heeft het ondergelopen Nederland straks een ark van Noach nodig?

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: de klimaatcrisis.

Als de aarde inderdaad opwarmt zoals voorspeld, kun je maar beter in Frankrijk wonen. Een Franse nieuwssite liet zien welke delen van hun land onder water zouden lopen: dat waren maar een paar kleine vlekjes aan de kust. Je kunt uitzoomen naar de rest van de wereld. Iets ten noorden van Frankrijk ligt een land dat voor de helft onder water zou verdwijnen, van Terneuzen tot aan Winschoten.

Dijkbewaking is vreemd genoeg geen apart onderwerp in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Maar de ark van Noach, de boot waarmee het voortbestaan van de dieren en mensen op aarde veilig werd gesteld na een onverbiddelijke zondvloed, is alomtegenwoordig.

Landschappen en stillevens

Op het gelijknamige schilderij van Jan Brueghel de Oude, uit 1613, lijkt de wereld nog in orde. Van alle dieren, de schildpadden tot de leeuwen, hebben zich twee vertegenwoordigers aangemeld. Zelfs de vogels weten dat ze de boot moeten volgen, niemand weet immers hoe lang de overstroming zal duren.

Intocht in de ark van Noach door Jan Brueghel de Oudere (1613).

Jan Brueghel moeten we overigens niet verwarren met een van zijn schilderende familieleden. Zo schilderde Jans vader Pieter de Oude de beroemde boerenbruiloft, nu vooral bekend van de placemats. Jan was naast Rubens de populairste schilder van zijn tijd in zijn woonplaats Antwerpen. Jan Brueghel specialiseerde zich in landschappen en stillevens. De dieren die hij hier schilderde, had hij grotendeels zelf levend bestudeerd aan het hof van aartshertog Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje in Brussel.

De twee cavia’s op de voorgrond hadden in werkelijkheid ook al een lange boottocht achter de rug; ze waren als trofee meegenomen uit Zuid-Amerika. Ook zien we apen en beren. Andere dieren, zoals de leeuwen, de luipaarden en zelfs het paard, nam Brueghel over van schilderijen van Rubens. Hij zette ze bij elkaar volgens de indeling die op dat moment in de wetenschap gangbaar was. Geheel volgens de geest van die tijd is dit schilderij een soort catalogus van de belangrijkste levende dieren: het hof waarvoor Brueghel het maakte, verklaarde zich daarmee ook eigenaar van die dierenwereld, en van het land waarop ze leefden.

Donkere wolken

De dieren moeten duidelijk nog even wennen aan het vredig samenleven op een klein oppervlak. Linksvoor blaffen de honden voor de zekerheid tegen een gans, de katten zitten wat ongemakkelijk tussen de vogels in de boom. Je ziet ze denken: waarom klommen we ook alweer zo graag in bomen? Ver weg op de achtergrond, net achter het hoofd van het aapje, wordt de ark ingeladen, de compositie trekt de ogen van de kijkers er automatisch naartoe. Van paniek lijkt nog geen sprake, maar donkere wolken pakken zich samen.

Maandag werd bekend dat 59 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. Ongeveer net zo’n groot percentage als het deel van ons land dat onder water zou komen te staan volgens het Franse kaartje. Het is te hopen dat we niet naar dezelfde oplossing moeten grijpen als Noach. Het zou er bij de loopplank beslist minder vredig aan toegaan.