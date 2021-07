Heeft de uitdrukking ‘iemand paaien’ iets te maken met paaiende vissen?

Gisteren stond in Trouw een artikel over beïnvloeding van de pers door voorlichters. Een van de genoemde manieren is: ‘de pers paaien’. ‘Paaien’, meldde een lezer, ‘is dat niet een erg ouderwets woord?’ Daarnaast wilde hij weten of ‘de pers paaien’ iets met ‘paaiende vissen’ te maken heeft.

Uit het oogpunt van betekenis niet, maar etymologisch is er wel een mogelijk verband. ‘Paaiende vissen’ paren, terwijl paaien in ‘iemand paaien’ hem tevredenstellen betekent. In die laatste betekenis heeft het werkwoord een enigszins ongunstige bijklank, omdat er een schijn van oneerlijkheid aan de bedoelde handeling kleeft. Paaien gebeurt immers door middel van vage beloftes en toezeggingen of door het verlenen van gunsten.

Paaien heeft een lange geschiedenis. In het Middelnederlands betekende payen ‘zich tevredengesteld voelen’, maar ook ‘betalen’. Het woord is in de 13de eeuw ontleend aan het Oud-Franse woord payer (‘het verschuldigde bedrag betalen’), waarop zowel het huidige Franse werkwoord voor betalen (payer) als het Engelse werkwoord to pay (betalen) te herleiden zijn.

Geld of andere gunsten

De grondbetekenis van payer, dat via het Latijnse werkwoord pacare (bevredigen) teruggaat op pax (vrede), is iemand verzoenen of tevredenstellen. Dat kan met geld, maar ook met andere gunsten. Vandaar dat paaien vroeger ook in een seksuele betekenis (‘iemand bevredigen’) in omloop is geweest. Dat is meteen ook de mogelijke link met de paaiende, d.w.z. parende vissen.

Dan de vraag of paaien een ouderwets woord is. Nee, de afgelopen dertig jaar werd het – al dan niet vervoegd – jaarlijks gemiddeld zo’n 50 keer in Trouw gebruikt. De Volkskrant en NRC Handelsblad vertonen een vergelijkbaar beeld van dit werkwoord. Wel kalft de frequentie ervan sinds een jaar of vijf in alle drie de kranten in lichte mate af.