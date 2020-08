Heb je Mark Rutte eigenlijk wel nodig als je Xander van der Wulp hebt?

Als hij daar zo rustig staat te praten, veelvuldig de verbindende wij-vorm gebruikend, dan denk ik starend: wat doet onze premier dat toch goed. Zo komen we de storm door, in ’t scheepje onder Ruttes hoede. Uiteindelijk wordt die trance natuurlijk wel weer verbroken, en komen andere gedachten op gang.

Zoals over de vraag: heb je zo’n Mark Rutte eigenlijk wel nodig, als je Xander van der Wulp al hebt? Neem het NOS Journaal donderdag, in de laatste minuten voor die persconferentie over de coronacrisis. Politiek duider Van der Wulp vertelde daarin al precies wat Rutte ons even later zou gaan zeggen. Dat er ‘geen reden was tot paniek’, dat we ons wel weer strikter aan de bekende maatregelen moeten gaan houden, dat burgemeesters meer armslag krijgen, dat er nieuws is over controles op Schiphol en over de introductierituelen van de studenten: alles verklapte Van der Wulp. En toen de premier in beeld al begon aan zijn persconferentie, maakte de journalist zijn aankondiging eerst rustig af. Alsof het Rutte was die voor zijn beurt sprak.

Geen woordvoerder meer nodig

Van der Wulp is zo goed op de Haagse hoogte, dat hij ons land mooi een regeringswoordvoerder bespaart. Want ook later op de avond legde hij bij ‘Op1’ precies uit hoe het kabinet denkt en doet. De redactie van Op1 redde het aldus prima zonder regeringsleden of andere politici, op de avond na de persconferentie: Van der Wulp kon iedere vraag aan, legde begripvol uit hoe het kabinet schippert tussen pandemie en economie. En dat Rutte het bijvoorbeeld over twintigers had, toen hij ‘de jongeren’ vermanend toesprak.

Een paar van die jongeren waren aanwezig, en het begripvolle sfeertje aan tafel bleef. Het ging om de leiders van twee grote studentenverenigingen (het Amsterdamse LANX en het Rotterdamse Laurentius) die hun kennismakingsperiode moeten aanpassen aan de omstandigheden. Geen fun! Geen bier! En om tien uur ’s avonds schluss. “Onderschatten we niet de sociale tol van de maatregelen tegen, of nee, voor jongeren, de situatie wordt grimmig, ik heb echt met jullie te doen”, zuchtte ondervrager Sander Schimmelpenninck. De studenten beaamden de ellende, er kwam geen monter woord uit. Zoveel jonge levens, in de kiem gesmoord.

Het was daarna een kleine stap van studentenverenigingen naar hockeyvrouwen. Ongeveer nú zouden zij in een olympische finale hebben kunnen staan. Maar ja. Of we daarom mochten weten wat er dan als hockeyster door je heengaat. Nou, dat kunt u wel raden, denk ik.

Zo naderde deze Op1 het oppervlakkige toontje waarmee het hilarische ‘ZomerPromenade’ zo scoort, het NTR-programma vol media-satire dat afgelopen zondag sterk van start ging. Met name de mannen van Veronica Inside werden genadeloos afgefakkeld, omdat ze ondanks alle interne onenigheid weer braaf gedrieën om tafel gaan zitten. Want ome John de Mols wil is wet. Benieuwd wie er aanstaande zondag fijntjes worden gefileerd.

O moeder, wat is het heet. Voordat ik smelt nog even terug naar Mark Rutte. Echt erg goed, dat hij zijn persconferentie begon met aandacht voor Beiroet. De beelden van de ellende daar, die branden op mijn netvlies. Al die doden. En wel 300.000 mensen dakloos? Ongetwijfeld zouden ze daar dolgraag ruilen met onze problemen.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.