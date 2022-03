‘Hazes is de basis’, weten de fans in Ziggo

Bloed, zweet en tranen galmt door een afgeladen Ziggo Dome in Amsterdam-Zuidoost. Afgelopen vrijdag was het eerste concert in een nieuwe reeks van vijf keer Heel Holland zingt Hazes. Het is ook een jubileum: al tien jaar komen er drommen fans van André Hazes senior vanuit het hele land om samen uit volle borst liedjes als Zij gelooft in mij en De vlieger mee te brallen. Hoe kan het dat de Amsterdamse zanger, zeventien jaar na zijn overlijden, nog steeds zo populair is?

Een avondje Heel Holland zingt Hazes is een totaalervaring. Uit de kroegen voor de deur van de Ziggo Dome schalt voor aanvang overal al Hazes-muziek uit de speakers en zelfs in de parkeergarage kun je er niet aan ontsnappen. Groepjes fans lopen al zingend met een biertje in de hand naar de concertzaal.

Binnen staat het publiek dat vanwege het 1G-beleid heeft getest voor toegang. Het geroezemoes van 17.000 mensen verstilt als zanger Jeroen van der Boom het concert aftrapt door een blikje bier te openen, uiteraard het favoriete merk van de volkszanger.

Roxanne Hazes bijt het spits af

De bekendste nummers van Hazes worden gezongen door artiesten als Gerard Joling, Jamai Loman en Xander de Buisonjé. Dochter Roxeanne Hazes mag het spits afbijten. Al bij de eerste tonen van de megahit Kleine jongen gaat de zaal aan. Als een vol stadion zingt het publiek het nummer woord voor woord mee. Armen in de lucht, bier spat in het rond.

Achter in de zaal, naast de techniek zijn twee podia voor mensen in een rolstoel. Iemand met een beperking aan zijn armen drinkt vanaf zijn rolstoeltafeltje bier door een rietje. Even verderop staat Marian de Wit. Haar vriend loopt ergens in de zaal, zegt ze. Zelf kwam ze na twee hernia-operaties in een rolstoel terecht.

“Ik ben echt dol op zijn teksten, die zijn zo gevoelig”, zegt De Wit. Of ze misschien toch niet liever in de zaal had gestaan? “Ach, ik heb vanaf hier wel een perfect uitzicht, en het heeft ook voordelen”, zegt ze vrolijk. Ze wijst op een flesje cola dat ze in haar stoel mee naar binnen heeft gesmokkeld.

Hazes als uitlaatklep

Even verderop staan Ron Zonneveld en Marco Slikker uit Lutjewinkel. Ze dragen hetzelfde shirt en hebben knipperende lichtjes op hun hoofd. Al veertien jaar zijn ze gelukkig getrouwd, beiden werken ze in het onderwijs. “Als we thuiskomen na een dag werken, dan gaan we samen eten koken en Hazes draaien. Mijn favoriete liedje? Kleine jongen.” Het is voor hen een uitlaatklep, zegt Zonneveld. “De afgelopen twee jaar was door corona best zwaar. Dit is ons eerste uitje.”

Op de achtergrond gaat het confettikanon af, kleurige snippers dwarrelen door de lucht. Veel mensen vertellen dat ze zijn opgegroeid met André Hazes die gedurende zijn 53-jarige leven ongeveer 380 nummers maakte. Sommigen beluisterden ze in de auto op vakantie, anderen kregen het mee van hun ouders.

“Hazes is nou eenmaal de basis”, zegt Ernst Woortman die samen met zijn vriendin Cindy van der Heide en hun vriend Jochem Roelofs vanuit Sappemeer naar Amsterdam is gekomen. Het favoriete lied van Roelofs is Ik meen het. “Ken je dat niet? Da’s echt ook een liedje van hem hoor, ik meen het.”

