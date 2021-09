Hartelijk gefeliciteerd met mijn verjaardag

Met met is het altijd wat. Woordgroepen die beginnen met met zijn al jaren het onderwerp van hevige discussies onder taalkundigen. Je hebt de bijzondere woordgroepen als ‘met in het doel de nieuwe aanwinst’, die je met geen enkel ander voorzetsel kunt maken, maar ook de analyse van gewone woordgroepen met met is vaak onduidelijk.

Neem nu de zin ‘Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag’. Zo op het eerste oog zou je zeggen dat ‘met je verjaardag’ een bijwoordelijke bepaling is, die de gelegenheid specificeert waarbij je felicitaties toegewenst krijgt. Zo heb je ook ‘Met dit mooie weer kunnen we buiten zitten’, waarbij ‘met dit mooie weer’ alleen de omstandigheid benoemt. Je zou dus kunnen zeggen dat ‘Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag’ niets meer of minder betekent dan ‘Hartelijk gefeliciteerd bij de gelegenheid van je verjaardag’.

Toch kun je daar ook over twijfelen. Want je kunt er ook van maken ‘Hartelijk gefeliciteerd ermee dat je vandaag weer een jaar ouder bent’. Nu is de met-bepaling veranderd in een bijzin, die aangekondigd wordt door het voornaamwoordelijk bijwoord ‘ermee’. Wat maakt dat uit? Wel, van bijwoordelijke bepalingen is bekend dat je ze niet op die manier in een bijzin kunt veranderen. Van bijvoorbeeld ‘Hartelijk gefeliciteerd bij de gelegenheid van je verjaardag’ kun je niet maken ‘Hartelijk gefeliciteerd erbij dat je vandaag jarig bent’. En ‘Hartelijk gefeliciteerd op deze mooie dag’ kun je niet veranderen in ‘Hartelijk gefeliciteerd erop dat het een mooie dag is’.

Het lijkt er dus op dat ‘met je verjaardag’ hier geen bijwoordelijke bepaling is. Of zou de zin dubbelzinnig zijn? Het zou kunnen dat hij enerzijds kan betekenen dat je de hartelijke gelukwensen krijgt bij de gelegenheid van je verjaardag en anderzijds dat die verjaardag datgene is waar die felicitaties op gericht zijn.