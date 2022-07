Harry Styles is in de Ziggo Dome oprecht, dankbaar en helpt je ook nog uit de kast

Harry Styles

Het is makkelijk om cynisch te zijn over hedendaagse popmuziek. Te formulematig, te commercieel, te plichtmatige optredens, te veel uiterlijk vertoon of te simplistische muziek. En dan is er Harry Styles.

Voormalig lid van boyband One Direction, pretty boy, voorvechter van inclusiviteit en diversiteit, wereldwijde hitmachine met momenteel twee nummers in de Nederlandse top-10 én bezitter van de x-factor. In de Ziggo Dome toont de 28-jarige Engelsman in minder dan twee uur aan wat popmuziek zo leuk kan maken.

Invloeden van Simon & Garfunkel, Fleetwood Mac en David Bowie

Daar heeft Styles weinig voor nodig. Het zijn niet alleen de sterke liedjes die dit elfde optreden van de Love On Tour zo ontzettend leuk maken. De luidkeels meegezongen liedjes van met name Styles’ tweede en derde album komen dankzij de zeskoppige liveband beter uit de verf dan de studioversies. Wie de popgeschiedenis kent, hoort invloeden van Simon & Garfunkel, Fleetwood Mac en David Bowie, naast een liefde voor seventies folkrock en The Beatles.

Aan trucs, special effects of andere hulpmiddelen doet Styles niet; zijn pastelblauwe glitterpak is de enige frivoliteit. Zijn geheim? Het is niet eens de inclusieve oproep om vooral jezelf te zijn. Dat horen we vaker van popartiesten. Fantastisch zingen? Ook dat valt wel mee. Die knappe kop? Hij gedraagt zich er niet naar.

Hij is oprecht, benaderbaar en dankbaar

Nee, het geheim van Styles is even simpel als effectief: hij is oprecht in zijn wens om er, samen met zijn publiek, een ontzettend plezierige avond van te maken en toont zich daarbij opvallend benaderbaar en dankbaar. Zelf geniet hij zichtbaar van deze hartverwarmende avond.

Ja, hij kent het boek met rockposes uit zijn hoofd. Zoals Elvis met zijn heupen zwaaide om de meisjes gek te maken, zo draait Harry om zijn as, gooit zijn arm in de lucht, werpt een kushandje naar het publiek. Styles flaneert, dwingt met zijn charisma en energie alle aandacht af.

Geen moment plichtmatig of klef

Daarbij zoekt hij veelvuldig contact met het publiek. Hij drapeert een toegeworpen regenboogvlag over zijn schouders, heeft de Oekraïense vlag verwerkt in zijn stagedesign en feliciteert een jarige fan. En toch komt het geen moment plichtmatig of klef over.

De zestienduizend jonge vrouwen en een handvol mannen, merendeels tussen de 15 en 25 en voor een aanzienlijk deel getooid met boa, eten uit zijn hand. Er wordt gezwaaid. Met mobieltjes, landenvlaggen, spandoeken en natuurlijk de regenboogvlag.

Uit de kast, met dank aan Harry

Op één bordje staat: ‘please out me to my dad’. Harry ontvangt de telefoon van het meisje, belt vader Peter en vertelt hem, zonder de microfoon erbij te houden, dat zijn dochter lesbisch is. De reactie wordt met luid gejuich onthaald: “Peter says he loves you very much and can’t wait to see you again”.

Met zijn nieuwste album Harry’s House bewijst Styles dat hij muzikaal gezien een oudere en bredere doelgroep kan aanspreken dan de zestienduizend gelukkigen in de Ziggo Dome. Wie er bij was, zag een wereldster die klaar is om volgende keer bij de buren in de Johan Cruijff Arena op te treden.

