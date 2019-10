Harry en Meghan binden de strijd aan met de boulevardpers

Voor de Britse prins Harry was zijn moeder, prinses Diana, de afgelopen week heel dichtbij. Tijdens de tournee door zuidelijk Afrika, die hij samen met zijn vrouw Meghan en baby Archie maakte, liep hij in Angola door een mijnenveld dat moet worden opgeruimd. Hij bezocht ook de plek waar Diana 22 jaar geleden tussen de mijnen liep, om aandacht te vragen voor dat probleem. Nu is het een levendig dorp. Hij is trots dat zijn moeder het onderwerp destijds op de agenda heeft gezet, zei Harry.

Links: Diana in 1997. Rechts: Harry deze week in Angola. Beeld AFP

Maar de geschiedenis herhaalt zich - en niet alleen in positieve zin. Een paar maanden na haar spraakmakende actie kwam Diana om het leven, opgejaagd door paparazzi in Parijs. Volgens Harry doet de Britse boulevardpers nu precies hetzelfde met zijn vrouw Meghan. Meteen na thuiskomst in Engeland verscheen een verklaring op de website van het paar met een ongekend felle aanklacht. Harry schreef dat hij het niet langer pikt dat de ene na de ander leugen over zijn vrouw wordt verteld. “Ik heb gezien wat er gebeurt als iemand van wie ik houd niet langer wordt gezien als een mens, maar als een object. Ik heb mijn moeder verloren en ben bang dat mijn vrouw slachtoffer wordt van dezelfde krachten.”

Het is waar. Sinds haar huwelijk met de prins is Meghan in de pers razendsnel veranderd van Assepoester in een boze stiefzus. Steeds weer wordt ze ervan beschuldigd dat ze ruzie maakt met haar schoonzus Kate, dat ze een wig drijft tussen haar man en zijn broer William, dat ze brutaal is tegen The Queen, dat ze haar personeel schofterig behandelt. Kritiek op haar vollere figuur sinds de bevalling is nog wel het mildste verwijt, de subtiele verwijzingen naar haar huidskleur zijn veel vileiner.

Meghan met baby Archie bij Desmond Tutu. Beeld WireImage

Dat Meghan opeens weer werd bejubeld tijdens de tournee in Afrika maakt het eigenlijk alleen maar ingewikkelder, schreef Harry. Na maanden van kritiek raakten dezelfde kranten niet uitgeschreven over de prachtige moeder en de beeldige baby. Die tactiek van aantrekken en afstoten is een soort mishandeling, vindt Harry.

Eén specifieke zaak heeft Harry over de streep getrokken om de aanval op de boulevardpers te openen. Begin dit jaar publiceerde de Mail on Sunday een handgeschreven brief van Meghan aan haar vader, Thomas Markle. Het was een smeekbede, of hij eindelijk wilde ophouden in de pers over haar te vertellen. Het was uitermate pijnlijk dat pa de brief aan een journalist doorspeelde. De krant citeerde selectief uit de brief, om het allemaal nog akeliger te maken, schrijft Harry. Het wordt een rechtszaak.

Opvallend is dat Harry zijn verklaring begint met een ode aan de vrije pers: “Een hoeksteen van de democratie en in het huidige tijdsgewricht harder nodig dan ooit.” Hij lijkt te willen zeggen dat ze best kritiek kunnen hebben – niet alle negatieve commentaren zijn immers vuige roddels. Opmerkingen over het overmatige aantal vlieguren dat hij en Meghan maken in privévliegtuigen, terwijl ze ook actie voeren tegen klimaatverandering, bijvoorbeeld. En als gasthoofdredacteur van de Britse Vogue maakte Meghan zich opzettelijk kwetsbaar voor conservatieve critici door in het blad allemaal ‘inspirerende vrouwen’ te plaatsen die er uitsluitend progressieve, linkse denkbeelden op nahouden. In Zuid-Afrika hield ze een speech voor jonge zwarte meisjes waarin ze zichzelf neerzette als ‘jullie zuster, een vrouw van kleur’. Een koninklijk stel dat zich zo prominent presenteert en stelling neemt zal altijd met tegenwind te maken krijgen. Maar de leugens en persoonlijke aanvallen pikken ze niet meer.

‘Meghan wordt net zo opgejaagd als prinses Diana’

Harry is niet de eerste die de Diana-vergelijking trekt: ook tijdens haar zwangerschap werd hertogin Meghan zwaar onder vuur genomen door de media. Vrienden als acteur George Clooney zijn bezorgd dat de geschiedenis zich herhaalt.

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.