Hard cynisme in de nieuwe ‘La traviata’ doodt elke compassie in Verdi’s opera

OPERA De Nationale Opera | La traviata (regie Tatjana Gürbaca, muziek Nederlands Philharmonisch Orkest olv. Andrea Battistoni ) - ★★

Allereerst chapeau voor De Nationale Opera (DNO) dat er gedacht is in oplossingen. Geconfronteerd met de nieuwe coronamaatregelen zag het ernaar uit dat de nieuwe enscenering van Giuseppe Verdi’s La traviata, waaraan al zes weken gerepeteerd was, de planken niet zou halen. Maar DNO kreeg het logistiek voor elkaar om alle zeven voorstellingen naar de middag te verplaatsen, en die te laten eindigen vóór de verplichte sluitingstijd van vijf uur.

Het gezelschap bleef vervolgens wel zitten met de moeilijke taak om veel liefhebbers met een al gekocht kaartje te laten weten dat ze niet konden komen. Vanwege de anderhalvemetermaatregel mag het theater maar voor eenderde van de capaciteit vol zitten. Het regende boze dan wel verdrietige berichten op sociale media van mensen die uitgeloot waren. Niet ideaal dus deze oplossing, maar de zeven voorstellingen zijn in elk geval gered.

Luide afkeuring

De nieuwe enscenering van de hier debuterende regisseur Tatjana Gürbaca werd zaterdagmiddag om twee uur te water gelaten. De ruim vierhonderd mensen in de zaal beloonden die om kwart voor vijf met groot enthousiasme voor het muzikale aandeel. Voor Gürbaca was dat enthousiasme, waartussen ook luide afkeuring te horen was, veel minder.

De Duitse regisseur heeft interessante ideeën over de sociale mechanismen in dit verhaal over een luxe hoer, die haar vertrouwde groep van louter liederlijke en geldbeluste hedonisten verlaat. En dus verraad pleegt in de ogen van Gürbaca. De keuze van deze Violetta – de traviata (verdoolde) uit de titel – voor een rustig leven buiten Parijs met haar geliefde Alfredo is tegen het zere been van diens conservatieve familie uit de Provence. Verdi en Alexandre Dumas, op wiens roman La dame aux camélias de opera gebaseerd is, zeiden het al halverwege de 19de eeuw: aan je verleden kun je niet ontsnappen.

Maar Gürbaca laat Violetta in de 21ste eeuw in het kwadraat boeten voor haar stap, omdat ze ook niet meer welkom is in haar oude groep. Als Violetta onder druk van Alfredo’s hypocriete vader, die zijn gezin van de schande wil redden, terug vlucht naar Parijs wordt ze door haar oude ‘vrienden’ tot op het bot vernederd. En dat nog voordat Alfredo voor de ultieme vernedering zorgt door haar daar geld voor bewezen diensten voor de voeten te smijten.

Overbevolkte woestijn

De regisseur baseerde haar concept op een interessante uitspraak van Violetta. Die heeft het in haar grote aria over ‘questo popoloso deserto che appellano Parigi’ – deze overbevolkte woestijn die ze Parijs noemen. Veel mensen, nul contact. Iedereen is alleen maar met zichzelf bezig. Een mooi actueel uitgangspunt, maar Gürbaca overlaadt vanuit deze gedachte haar scènes voortdurend met drommen mensen en beelden. De symboliek ligt er duimendik bovenop.

Uitermate ergerlijk is haar behandeling van Annina, de bediende van Violetta, die hier een gigantische scenische opwaardering krijgt. Een schijnbaar onbeduidend personage uitlichten kan fantastisch verhelderend werken, maar hier is het – excusez le mot – strontvervelend. In alle grote scènes kaapt deze Annina de aandacht weg van waar het Verdi om gaat. Zelfs in de sterfscène van Violetta is zij op de achtergrond nog druk in de weer.

Het cynisme barst bij deze Annina uit al haar poriën. Elk greintje mededogen met Violetta is eruit geramd. Gürbaca’s collega Andrea Breth haalde ooit in Brussel hetzelfde scenische trucje uit, maar die Annina pijpte tenminste nog iemand om aan geld te komen voor medicijnen voor Violetta.

En zo gaat de ene na de andere scène verloren in de overbevolkte woestijn van deze enscenering. Met het koor voor de verandering niet zingend, maar acterend in de hoofdrol. En acterende koorleden, dat is vragen om problemen. Helemaal als ze dat in slow motion moeten doen.

Er zijn onlogische overgangen. Er wordt doelloos geveegd met een bezem. En tot overmaat van ramp voert Gürbaca ook nog Alfredo’s hele conservatieve gezin ten tonele als een mierzoet contrapunt voor het losgeslagen leven van Violetta. Als cynische ultieme mokerslag verschijnt dan tenslotte ook nog Alfredo’s latere (keurige) echtgenote op de bühne, waardoor de sterf- en verzoeningsscène compleet zinloos wordt. Arme Verdi.

Galoyan is een ontdekking

Maar de componist krijgt gelukkig wél de waardering die hem toekomt uit de orkestbak, waar het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Andrea Battistoni voor Italiaanse gloed zorgt. Complimenten voor de houtblazers, die overal in de partituur fantastisch werk leveren, met als hoogtepunt de bloedmooie inleiding tot Giorgio Germonts melancholische aria over de Provence. Die rol wordt met grote schoonheid gezongen door bariton George Petean.

Zijn zoon Alfredo krijgt fraai stem en lijf van tenor Bogdan Volkov, die een opzienbarend debuut maakt bij DNO. Dat doet ook de Armeense sopraan Mané Galoyan als Violetta. Zij is dé ontdekking van deze La traviata. Een klinkklaar en virtuoze stem, die in alle scènes het maximale uit haar rol haalt. Galoyan laat ons in elke maat de compassie voelen die Verdi met zijn personage had. Hij wel. Compassie die in deze keiharde en lelijke productie verder ver te zoeken is.

Lees ook:

Brussel blameert zich met trieste ‘Traviata’

Op plekken waar het nooit waait voelt windkracht twee al aan als een orkaan. Zo moet in het boe-loze Brussel, waar na operavoorstellingen bijna nooit een wanklank te horen is, de redelijk massale afkeuring van de nieuwe ‘La traviata’ in De Munt als een heuse hoos hebben aangevoeld.