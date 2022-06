Hans van Manen: ‘Je moet de Russische kunstenaars steunen - júist nu’

Het Holland Festival eert deze maand de veelgeprezen choreograaf Hans van Manen (89) wiens motto nog steeds is: have fun - werk hard, maar heb ook een beetje lol alsjeblieft. Een gesprek met de man die de balletwereld voor altijd heeft veranderd.

De grootmeester van het hedendaagse ballet mag dan de negentig bijna aantikken, hij is even druk als een jonge choreograaf die zich nog moet bewijzen. Als de interviewafspraak na veel gepuzzel staat, wordt die weer door zijn agent verschoven, want ineens moet Hans van Manen tussendoor toch nog even langs Wenen en Düsseldorf.

Het Ballett am Rhein danst zijn Dances with Piano en het Wiener Staatsballett zijn Four Schumann Pieces op het Hans van Manen Festival tijdens het 75ste Holland Festival deze maand. Een festival in een festival. “Ja, het kan niet op. En ze willen graag dat ik de laatste aanwijzingen kom geven, en ik wil het zelf ook even zien. Ik kan dan wel niet meer door mijn knieën, de beweging aangeven doe ik moeiteloos. Maar ik slaap in Wenen wél in het 5-sterren Sacher Hotel, heb ik gezegd. Daar kennen ze me al dertig jaar. Ik moest er met de Weense balletdirectie wel over onderhandelen, haha. Ik zei: dan betalen we het zelf. Dat mocht ook niet.”

“Ja, ballet staat minder hoog in hiërarchie dan opera, in Wenen. En hier trouwens ook”, voegt Van Manens echtgenoot Henk van Dijk (70) – danskenner en videomaster – er een beetje cynisch aan toe. Eenmaal binnen in het luxe Amsterdamse appartement van de dansmeester, waar in de smaakvol aangeklede eetkamer flitsende pop-art van Roy Lichtenstein naast een naaktfoto van Robert Mapplethorpe hangt, is de drukke agenda vergeten, worden er veel sigaretjes en een joint opgestoken en is er goede witte wijn. Alles volgens het Van Manen-motto: have fun - werk hard, maar, alsjeblieft, heb ook een beetje lol.

Hans (Artur Gerhard) van Manen wordt negentig jaar. Beeld Martijn Gijsbertsen

Hij heeft het ballet vrijer gemaakt

Op 11 juli wordt Van Manen negentig, en dat is aanleiding voor de internationale danswereld om hem deze maand in Amsterdam een eerbetoon te brengen. Van Manen is er blij mee. Hij weet ook wat zijn betekenis is geweest en nog steeds is. Dat hij het is die het ballet vrijer heeft gemaakt, dat hij een grote emancipator is geweest zonder dat hij het zelf expliciet zo bedoelde.

Volgens kenners had zijn werk grote impact, zonder dat hij ervoor op de barricaden ging. “Het is me altijd te koud daar”, grapt hij. “Ja, ik beschouw het als compliment, twee Duitse critici schreven ook dat ik de vrouw in de danskunst geëmancipeerd heb. Het gaat in de kern allemaal over bevrijding. Maar ik zag ook gewoon geen verschil tussen man en vrouw. Ik was me er wel van bewust: ik laat haar nooit op de knieën gaan voor hem. De man wel voor de vrouw, dat vind ik leuk, en hij móet haar aankijken. En als hij aan het slot voorop loopt, dan moet hij van mij blijven staan en haar voor laten gaan.”

Metaforen en Sarcasmen

Twee spraakmakende balletten van hem zijn weer te zien op dit Holland Festival. Het ene is Metaforen uit 1965, een van de eerste uit zijn oeuvre van meer dan 150 choreografieën. Het is een soort Griekse tragedie, een pas de deux van twee mannelijke dansers, waarbij de een de ander op de schouder tilt.

Van Manen: “Maar liefst vier balletcollega’s drongen er indertijd bij me op aan het te schrappen. Op de pas de deux was niets aan te merken, wel op de lift van twee mannen. Normaal zit zo’n lift altijd aan het eind van elk groot klassiek ballet, waarbij de prinses wacht tot ze op de schouder van de man belandt. Ik dacht: we doen het eens anders. Het was niet provocerend bedoeld.”

Het andere ballet dat discussie opleverde was Sarcasmen uit 1981, ook wel een ‘treiterduet’ genoemd. Of Van Manen helemaal gek was geworden, vroeg danser Clint Farha die het moest dansen. Want de vrouw legt op een gegeven moment haar hand op zijn kruis. Voor Van Manen is het nog steeds helder: “Het is een liefdevolle pas de deux van twee mensen die elkaar uitdagen en niet voor elkaar onderdoen.”

‘De Russen vonden mij een tikje moeilijk’

Pas zo’n vijftien jaar geleden zijn de Russen de Van Manen-balletten gaan dansen. Eerst het Mariinsky Ballet in Sint-Petersburg, daarna volgde het Bolsjoi in Moskou. “Ik kreeg in Rusland al eerder wel prijzen. Voordat ik er kwam was William Forsythe er, de Amerikaanse choreograaf, zijn invloed was ook al groot. De Russen vonden mij een tikje moeilijk. Maar toen ze me eenmaal toelieten, kon ik er met plezier werken.

En de dansers wilden dolgraag. Ik kreeg ze los, haalde ze een beetje uit hun stramien. Kijk, ik zie een arabesque graag net boven de 90 graden, niks acrobatiek. Geen been helemaal loodrecht in de lucht dus, in elk geval niet lang. Elfen blijven lang in de lucht, en ik heb niks tegen elfen, maar wel in mijn balletten.”

De Rusland-boycot van nu snapt hij, maar dat ook Russische kúnstenaars geboycot worden, vindt Van Manen uit den boze. “Die moet je juist steunen! Wie is er op het krankzinnige idee gekomen om de naam van het museum Hermitage hier te veranderen? Dat die fantastische tentoonstelling van Sjeng Scheijen over de Russische avant-garde terug naar Sint-Petersburg moest, was vreselijk! Kijk, als Poetin een gala wil, dan plaats je daar een bom, maar je moet kunstenaars niets in de weg leggen, die zijn niet met Poetin bezig, maar dag en nacht met hun werk.”

‘Ik heb de opvoering in Moskou op persoonlijke titel toegestaan’

Kort na de inval in Oekraïne belde de directeur van het Mariinsky Ballet in Sint-Petersburg Van Manen op. De vraag was of twee Petersburgse dansers op de Moscow International Ballet Competition een pas de deux van Van Manen mochten dansen. Dat leidde tot gedoe met de directie van Het Nationale Ballet. “Zo van, Hans, wij hadden toch afgesproken dat we een boycot hadden? Ik zei: het is mijn ballet. Ik heb het op persoonlijke titel toegestaan.”

Maar hoe zit het met de ooit zo geliefde dirigent Valeri Gergjev, ex-ere-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, die verklaarde een vriend van Poetin te zijn, zich niet distantieerde en in Europa inmiddels een paria is? Van Manen: “Hij is ook dirigent en directeur van het Mariinsky Theater, al die geldstromen lopen via het Kremlin. Als hij zich tegen Poetin zou uitspreken, zijn het theater en het ballet verloren en draait hij voorgoed de gevangenis in. Het is niet zo simpel.”

Iemand die zich wel openlijk tegen de oorlog en Poetin uitsprak, is Olga Smirnova, prima ballerina van het Bolsjoi-ballet. Zij ontvluchtte Rusland in maart, danst nu voor Het Nationale Ballet en is een groot liefhebber van het werk van Van Manen. De liefde is wederzijds: “Ze heeft een adembenemende techniek en dramatische kracht en danst met een verbluffend gemak. Een gigantische persoonlijkheid ook.”

Olga Smirnova over Van Manen Olga Smirnova (30), prima ballerina van het Moskouse Bolsjoi Ballet, ontvluchtte Rusland bij het begin van de inval in Oekraïne, sprak zich luid en duidelijk uit tegen Poetin en vestigde zich in Amsterdam. Ze danst nu bij Het Nationale Ballet en treedt ook vier keer op het Holland Festival op als eerbetoon aan Van Manen. Ze is een groot liefhebber van zijn werk, vertelt ze aan de telefoon. “Het is zo fijn om met Hans in de studio te repeteren voor dit festival. Hij heeft zelfs ter plekke in een van zijn balletten passen in een choreografie voor mij en mijn partner veranderd. Ik vind hem een legende, werken met hem was mijn droom. Ik hoop dat hij binnenkort speciaal nog een dans voor mij kan maken.” Man en vrouw zijn voor hem gelijk, vertelt ze: “Hij respecteert vrouwen. Ze kunnen in zijn balletten heel sterk zijn, maar ook vrouwelijk en kwetsbaar. Hij laat me hier en daar ook mijn eigen interpretatie geven. Ik voel me heel vrij als ik een ballet van hem dans.”

Olga Smirnova, die prima ballerina was van het Russische Bolsjoi Ballet, repeteert nu bij Het Nationale Ballet in Amsterdam. Beeld AFP

Zeven muzes

Van Manen voelt zich gezegend met de vrouwen met wie hij mag werken. “Ik heb zeven muzen gehad, onder wie – de hemel zij geprezen – ook twee mannen.” Onder de vijf vrouwen was ook Rachel Beaujean, die weleens heeft verteld hoeveel Van Manen voor haar betekend heeft. Voor haar hele leven: hij leerde haar ook hoe je een huis inricht, hoe je naar kunst kijkt, hoe je van een paar dagen Parijs écht geniet.

Met al z’n muzen heeft hij nog contact, zegt Van Manen. “Soms zie ik ze jaren niet, en dan ineens gaan we gewoon weer door waar we gebleven waren, zoals dat gaat met goede vrienden.”

Maar de bejubelde soliste Igone de Jongh dan, ziet hij haar nog? Zij verliet Het Nationale Ballet toch niet bepaald op een gezellige manier? “Dat zeg je goed. Sinds ze weg is – twee jaar geleden, van de ene op de andere dag, reuze gek – heb ik haar niet meer gezien. Ze kan er nog niks over vertellen, zegt ze. Maar ze heeft wel nare dingen gezegd over collega’s. Niet over mij. Ik zal haar geen millimeter afvallen, we werkten fantastisch samen.”

“Was ze nog maar een paar jaar gebleven, ze had nog grote rollen kunnen hebben. Onder mij werd ze een ster. Ik heb zes balletten voor haar gemaakt. Er moet iets in haar plaatsgevonden hebben waardoor ze ineens weg was. Ze treedt deze maand weer in Carré op, met haar eigen dansgala. Ze mailde me nog wel of ze daar een ballet van mij mocht dansen. Daar vroeg ik geld voor. Ik heb niets meer gehoord.”

‘Ik heb er negentig jaar opzitten, inclusief Hongerwinter en bonkaarten’

Op Van Manens verjaardag op 11 juli zijn Van Manen en zijn man ook precies vijftig jaar samen. Van Manen was veertig toen ze iets kregen, Van Dijk twintig. “Toen was dat leeftijdsverschil enorm, nu zijn we twee oude mannen”, zegt Van Dijk lachend. Wel twee mannen die samen zo ongeveer het geheugen zijn van de Nederlandse dansgeschiedenis. “Dat klopt.” Gelukkig is een biograaf, Sjeng Scheijen, bezig om leven en werk van de grootmeester te boekstaven.

Van Manen en Van Dijk gaan zich prepareren voor de reis naar de oosterburen. Maar eerst wordt er deze avond nog gekookt voor vrienden. Dat gebeurt zeker eens per week. Dan naar Schiphol, aanschuiven in de lange rij. Van Manen: “Nee, we vliegen altijd businessclass. En altijd vliegen ja, behalve naar Parijs, dan gaan we met de trein. Met het milieu wil ik even niet bezig zijn, in de korte tijd die ik nog heb. Ik heb er negentig jaar opzitten, inclusief vijf jaar Tweede Wereldoorlog, Hongerwinter, bonkaarten, het hele pakket. Er worden nu veel kinderen geboren, en die horen zich daar verschrikkelijk mee bezig te gaan houden. Want dat het zo niet kan doorgaan, weet iedereen.”

Hans van Manen Festival 8 t/m 29 juni. Info: hollandfestival.nl

Tot en met 17 juni is de foto-expositie Dance in Close-Up: Hans van Manen seen by Erwin Olaf te zien in de Amsterdamse Galerie Ron Mandos. Een 5-delige tv-documentaire over dit project is te zien op zondagavonden t/m 3 juli op NPO2.

