Hans Klok - ‘de André Hazes van de illusionisten’- wil een herkansing in Las Vegas, maar nu nog even niet

Hans Klok (52) voelt zich als een paard dat te lang op stal heeft gestaan. Eindelijk mag hij weer de wei in. Anderhalf jaar geleden emigreerde de illusionist naar Las Vegas voor een contract met een looptijd van tien jaar bij het Excalibur Casino. Er werd een theater gebouwd, hij ging meteen aan de slag en begon net wat vaart te krijgen toen corona kwam.

Daarna heeft hij zes maanden zitten hopen dat hij nog kon optreden. Nu is hij terug in Nederland, met een tournee in een circustent én een vaste theaterplek in Amsterdam.

In zijn loods in IJmuiden vertelt hij vol vuur over de shows die eraan komen. Zwart shirt, zwarte spijkerbroek, golvend haar. Vlak naast hem wordt aan een doek genaaid. Het ruikt naar verf. Zijn vriend Dann komt binnen om hun nieuwe hondje Meneer Chaplin uit te laten, iemand vraagt waar een decorstuk ligt.

“Veel spullen kunnen we niet meer vinden. Die zitten nog in zeecontainers uit Amerika. Als je iets zoekt, vraag je je al snel af: moeten we al die containers gaan openmaken, of komt er iets nieuws? Iets nieuws dan maar.”

Dus uw bloed stroomt sneller, nu u weer kunt optreden?

“Ik hou nu eenmaal van de geur van schmink en het geroezemoes van een zaal. Hans Klok & Friends wordt een familieshow, met tentjes waar je eten kunt halen en meerdere acts. Ik speel in zeven steden, twee weken per stad, met tussendoor steeds vijf dagen vrij voor de opbouw en de afbraak van de tent.

“Die vijf dagen rust ga ik nodig hebben, want het wordt een feest en ik hou van feesten. Ik heb het al eens gezegd: ik ben de André Hazes onder de illusionisten. Maar ik heb ook discipline hoor. Hardlopen, trainen, dat doe ik ook allemaal.

“In de Harbour Club wordt later in september speciaal een theater voor mij gebouwd, met een eigen show, een soort revue, met ook een diner erbij. Van mij mag het vooral véél zijn.

“Want een optreden van Hans Klok, dat is een show van die man met die wapperende haren, met die te ver openstaande blouse, met die te strakke broek. Dat is een show met te veel van alles, en daardoor is het leuk. Bovendien zijn de acts zó goed dat het geen camp wordt.”

Is die combinatie van te veel en toch goed, iets wat u verzonnen heeft?

“Nee hoor, die eer gaat naar mensen als Liberace, als Cher. Er zijn veel koningen en koninginnen van het klatergoud. Ik hou van die wereld, waarin alles kan en mag. Wat dat betreft ben ik meer van het optreden, dan van het creëren van nieuwe trucs. Herhaling vind ik niet erg. Magie is iets heel anders dan fietsen, het wordt nooit gewoon. Elke keer weer loop je het risico dat een truc mislukt, dan kunnen er gewonden vallen. Bovendien, je kunt hem niet even overdoen. Zonder truc heb je niks.”

En niks wilt u niet zijn.

“Dat streven naar roem, dat heb ik mijn hele leven al. En het moet ook allemaal nú, want eigenlijk laat je maar heel weinig na. Geen boek, geen mooi liedje dat later nog eens gedraaid kan worden. Of ja, YouTube-filmpjes met mijn optredens, daar zijn er inmiddels heel veel van. Heel modern eigenlijk; YouTube is mijn geschiedenisboek.

“Daarom vind ik het extra leuk dat mijn naam een soort begrip is geworden. Dat meisjes in een kroeg zeggen: ‘Zullen we even een Hans Klokje doen?’ En dat ze dan door het wc-raam verdwijnen, omdat ze geen zin hebben in hun mannelijke gezelschap. Dát is dus alvast gelukt. De volgende stap: opgenomen worden in de Van Dale, haha.

“Maar natuurlijk, je moet het relativeren. Aan de ene kant laat je de boel glanzen, aan de andere kant is het gewoon hard werken.”

Vertel nog eens iets over die glans?

“Ik vind het leuk als mensen denken dat ik elke dag om een uur of elf opsta met een mooi glas jus d’orange en een croissantje. Dat ik daarna een paar uur op een wit paard langs de branding galoppeer. Die mensen zijn stomverbaasd als ze horen dat ik voor een show die om acht uur ’s avonds begint al om één uur het theater binnenloop. Maar wat dóe je daar dan, vragen ze.”

Maar wat dóet u daar dan, in dat theater, om één uur?

“Dat is dus de Hans van de ‘binnenkant’. Die Hans is lekker aan het knutselen, die Hans overlegt, die bereidt zijn acts, de danspassen voor. Ik hou van allebei de kanten. Het knusse, en het grootse.”

Voordat u naar Vegas vertrok zei u: ‘Dit worden mijn tien gouden jaren’.

“Ja, nou, ik heb ze verlengd, het worden nu twintig gouden jaren. Tot mijn zeventigste wil ik nog wel doorgaan, als dat lukt. Want nu is het leuk, al die navolging online bijvoorbeeld. Maar ja, dat is leuk zolang je koploper bent, het wordt lastig als ze je beginnen in te halen. Voorlopig gebeurt dat nog niet. In Nederland zijn er pas sinds kort circusopleidingen, is er weinig aandacht voor mijn vorm van entertainment.”

Gaat u daar iets aan doen, als u ­aanschuift bij het tv-programma ­Zomergasten?

“Ik vind dat een erebaantje. Normaal worden daar hersenchirurgen en toppolitici uitgenodigd. Dus toen ze bij RTL Boulevard vroegen waarom ik was gevraagd zei ik: ‘Ze hadden vast nog iemand nodig die oppervlakkig is’.”

En? Bent u oppervlakkig?

“Ik lees heel veel boeken en ik weet veel over mijn voorgangers. Er zijn zoveel fantastische artiesten die me voorgingen. De Nederlandse goochelaar Fred Kaps, de Amerikaans-Franse artieste Josephine Baker. De Amerikaanse Illusionisten Siegfried en Roy. En niet te vergeten Ben Ali Bibi, een Nederlandse goochelaar die in Sobibór werd vermoord.

“Daarna werd hij vergeten, tot zijn naam in 2003 opdook in een gedicht van Willem Wilmink. Zo werd hij herontdekt. De mythe die weer een man werd. Allemaal mensen die wat mij betreft de ruimte mogen krijgen.”

Zomergasten, een circustenttournee, een op maat gemaakt theater, heeft u na dit jaar nog wensen?

“Nou ja, misschien toch nog één keer Vegas. Hoewel Dann het daar niet leuk vond, want je hebt totaal geen privéleven. En laten we wel wezen, je hebt de Strip en je hebt een woestijn, veel meer is het niet. Maar toch, we zaten er zó dichtbij. Op 13 maart 2020 was ik te gast bij de show van Ellen DeGeneres, twee dagen later ging de wereld op slot. Terwijl ze bij Ellen net hadden gezegd dat ik alweer snel met een nieuwe act kon terugkomen. Yes, dacht ik nog, dit is mijn kans om een household name te worden.”

Maar voorlopig nog even niet?

“Het gaat daar slecht hoor, álles is er gericht op de toevoer van toeristen. Dus als het vliegverkeer terugvalt, dan hebben veel mensen geen enkele bron van inkomsten meer. Ik kreeg net een foto van een oud-collega doorgestuurd: mijn show staat nog als reclamebord achter op een taxi. Terwijl ik er inmiddels al een jaar niet meer speel.

“Toen ik er werkte, was het ook pittig. Je moet bijna bij nul beginnen. Ik ging echt elke week langs bij de ticketverkopers, die mannen en vrouwen die daar op straat kaartjes staan te verkopen. Dan vroeg ik hoe het met ze ging, of de verkoop goed ging, echt de basis leggen.

“Wat wel mooi was: twee keer per week vloog KLM op Vegas en dan ­zaten er die avond altijd Nederlanders in de zaal. Ga je naar Amerika, kun je naar David Copperfield, kies je voor Hans Klok. Om me te steunen denk ik, ik ben toch een beetje ‘onze Hans’.

“Mijn vader, Klaas Klok, zei altijd: Je moet het publiek verbijsterende illusies en één slechte truc laten zien. Zo eentje waarvan mensen denken dat ze hem snappen. Dan is het niet alleen maar show en glans, dan hebben ze een beetje grip op je, dan kunnen ze je mee naar huis nemen.

“Kijk, in de flyer van mijn nieuwe show staat het ook: ‘Onze legende is terug’. Heb ik niet verzonnen hoor, dat doet de producent.”

Legende zijn én blijven, dat is een mooi doel toch, voor de komende twintig jaar?

“Een legende is net als een imago: per definitie niet waar. Maar het is wel heel erg leuk om na te streven. Iemand zei dat jaren geleden al tegen me, toen ik nog in de André van Duin Revue zat en net 22 was. ‘Creëer je eigen legende, jij kan dat’.”

Waar is Hans Klok te zien? De show Hans Klok & Friends is vanaf 15 juli en tot en met eind oktober te zien op diverse plekken in Nederland. Klok is op zondag 22 augustus de laatste gast in de serie van het tv-programma Zomergasten, gepresenteerd door Janine Abbring. De première van de show VEGAS in de Amsterdamse Harbour Club Oost, is op 26 september. Het theater is nu nog in aanbouw. Meer info: hansklokshow.nl

