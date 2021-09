Hans Goedkoop op theatertournee: We bedreigen elkaar als nooit tevoren

Hans Goedkoop gaat het theater in om met de zaal parallellen te trekken tussen vroeger en nu. Met een opgewekt college, getiteld: Dood moet je.

Het belooft een opgewekt theatercollege te worden, vertelt historicus en presentator Hans Goedkoop (58). De titel Dood moet je klinkt allesbehalve vrolijk, maar blijkt ook te verwijzen naar scènes uit de komische VPRO-serie Jiskefet uit de jaren negentig. Waarin de vrouw van Oboema hem bij een ruzie altijd toeschreeuwde: “Dood! Dood moet je! Ga nou eindelijk eens dood.”

Dood moet je gaat over burgers die het heft in eigen hand nemen. Vroeger en nu. Vertellen en de kijker meeslepen langs voorbije werelden kan Goedkoop als geen ander, weten we van zijn geschiedenisserie Andere Tijden, waarmee hij twee jaar geleden stopte.

In de tussentijd heeft hij ook nagedacht over wat de camera met je doet. Zo kwam hij op het onderwerp van dit college. “Als je een publiek figuur bent, vinden mensen wat van je. En krijg je te maken met bedreigingen. Zelf was ik op straat na een uitzending ook weleens de klos.” Meer wil hij er niet over zeggen, het is materiaal voor zijn programma.

Goedkoop staat ervan te kijken hoe vaak het voorkomt: “Een zangeres als Samantha Steenwijk werd met de dood bedreigd na een tv-spelletje bij SBS, waarbij ze heel slim haar teamgenoot onderuithaalde. En wat te denken van zo’n Groningse blogger die ’s nachts wakker werd door brandende molotovcocktails? Er zijn 25.000 geregistreerde bedreigingen per jaar. Politici worden soms bedreigd door kinderen van onder de twaalf.”

U gaat dus na of dit nieuw is of dat we het eerder hebben gezien?

“Klopt. En hoe langer geleden iets plaatsvond, hoe makkelijker het is om er ook het idiote van te zien. Dat heeft iets bevrijdends. Neem Balthasar Gerards, de lone wolf van de zestiende eeuw, de moordenaar van prins Willem van Oranje. Als je de rechtsgang van die jongen ziet, is die in z’n bloederigheid heel grappig.”

Grappig?

“Nou ja, hij werd vier dagen gemarteld, en daarna publiekelijk geëxecuteerd en gevierendeeld. Dat betekende dat hij van vier kanten werd ingezaagd tot ze bij zijn hart waren. Dat werd uitgerukt. Hij is intussen allang dood, hè? Toen moest de hand eraf, want daarmee was de prins vermoord. Echt een complete slagerij dus. Wat Mohammed B. gedaan heeft met Theo van Gogh in 2004, zag je toen ook al.”

Geweld is van alle tijden, wilt u maar zeggen. Los van de achtergrond van de dader.

“Ja, en waar sommigen nog hoopten op wat meer kalmte omdat we met corona een gezamenlijke vijand hadden, bleek dat heel anders uit te pakken. Mensen staan meer tegenover elkaar dan ooit. Hoe rijk en vredig ons bestaan ook is, we bedreigen elkaar als nooit tevoren, en daar zit toch iets geks in. Dat wil ik snappen.”

Hans Goedkoop tourt met Dood moet je van 2-10 t/m eind 2021 door het land. Info: hansgoedkoop.nl

Lees ook:

Hans Goedkoop is verdrietig, maar begrijpt wel dat Andere Tijden van de buis verdwijnt

De NPO stopt met de achttien jaarlijkse afleveringen van Andere Tijden. Loyale fans zijn boos en komen met brieven en petities. Een redding te elfder ure of mosterd na de maaltijd?

Voor biograaf Hans Goedkoop en neef Maurits is Renate Rubinstein nog springlevend

Schrijfster Renate Rubinstein (1929-1990), die maandag dertig jaar geleden overleed, is voor sommigen nog springlevend. Voor haar biograaf Hans Goedkoop en haar neef Maurits Rubinstein, bijvoorbeeld.