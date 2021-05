Hans Goedkoop is verdrietig, maar begrijpt wel dat Andere Tijden van de buis verdwijnt

Het is moeilijk iemand te vinden die positief reageert op het nieuws dat Andere Tijden van de buis verdwijnt. Sinds donderdag bekend werd dat de NPO in 2022 stopt met de reguliere uitzendingen van het bekende geschiedenisprogramma, is vanuit allerlei hoeken kritiek te horen.

“Een dramatische vergissing”, zegt een groep prominente historici, onder wie Yoeri Albrecht en Beatrice de Graaf. “Wat is dit een allemachtig idioot, hersenloos en harteloos besluit. Bah!”, twittert NOS-verslaggever Gerri Eickhof. Lucille Werner van het CDA heeft er Kamervragen over gesteld en een petitie tegen het besluit is binnen enkele uren door ruim dertienduizend mensen ondertekend.

Ook Hans Goedkoop, die het NTR/VPRO-programma van de start in 2000 tot eind 2019 presenteerde, is verdrietig. “Verrassen doet het mij niet. Een van de redenen dat ik twee jaar geleden ben gestopt, was dat het aantal afleveringen werd gehalveerd van 35 naar achttien per jaar. Dat leek mij een sterfhuisconstructie en ik had geen zin om nog een paar jaar langzaam te sterven.”

‘Verontwaardiging heeft iets hypocriets’

“Een onaangename verrassing”, noemt NTR-directeur Willemijn Francissen het besluit, dat voortkomt uit het nieuwe jaarplan van de NPO. “Alle omroepen wisten dat er klappen gingen vallen, maar niet waar. De NPO heeft ons wel gezegd dat Andere Tijden een ijzersterke titel is. Hoewel de reguliere uitzendingen stoppen, blijven we wel specials maken. Hoeveel dat er worden, weten we nog niet.”

Tegelijk heeft de verontwaardiging over Andere Tijden volgens haar iets hypocriets. “Iedereen springt nu in het geweer over het verdwijnen van programma's, of het nu over Andere Tijden gaat of Radar en Opsporing Verzocht. Je zou willen dat zulke mooie geluiden klinken rond verkiezingstijd of als mediabudgetten worden opgesteld, maar op die momenten klinkt juist vaak kritiek op de publieke omroep.”

Francissen vindt dat de NPO terecht geld vrijmaakt om te investeren in het bereiken van jonger publiek – “Jong betekent voor de NPO ook al veertigers en vaak zelfs vijftigers” – via onlinekanalen als NPO Start. Wel hoopt ze dat het lukt de redactie van Andere Tijden te behouden door nieuwe vormen voor het programma te vinden.

Breed geliefd in een gepolariseerde maatschappij

Ook ex-presentator Goedkoop begrijpt dat er programma’s sneuvelen. “Kijkcijfers lopen terug, budgetten worden kleiner en er moet een nieuwe digitale wereld worden bediend. Ik kan moeilijk tegen de netmanager zeggen: ‘Wat een schandaal dat je een programma dat minder kijkers trekt na 22 jaar wilt afschaffen’.” De afgelopen twee jaar namen de kijkcijfers, variërend van 80 duizend tot 450 duizend, licht af.

Toch vreest hij dat er iets waardevols verloren gaat. “In een maatschappelijk veld dat steeds verder polariseert, is Andere Tijden interessant gebleven voor iedereen tussen SP en PVV. In het oog van de storm lieten wij aan de hand van de geschiedenis zien dat het vaak te makkelijk is meteen partij te kiezen, dat iedereen wel een beetje gelijk heeft.”

“Neem de serie van dertien afleveringen die we hebben gemaakt over de Gouden Eeuw. Die ging over wat er formidabel was aan ons kleine republiekje, maar ook over immigratie, hoe 80 procent van het volk zo arm als de ratten was en hoe Jan Pieterszoon Coen de bevolking van de Banda-eilanden heeft uitgeroeid. Zo toont de geschiedenis dat het allemaal niet zo simpel is en dat het dus niet zoveel zin heeft om bij het minste of geringste meteen boos te twitteren. Tel tot tien en zoek uit hoe het er aan de andere kant uitziet.”

Lees ook:

Adviesraad wil nieuwe regels voor omroepen

De spelregels voor het omroepbestel moeten op de schop, vindt de Raad voor Cultuur. Vooral AvroTros en KRO-NCRV liggen onder vuur.