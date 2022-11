Hannes Meinkema (1943-2022) bereidde de weg voor andere vrouwen in de literatuur

Schrijfster Hannemieke Stamperius alias Hannes Meinkema is overleden. Ze werd beroemd met de feministische cultroman En dan is er koffie (1976) en bereidde de weg voor andere vrouwen in de literatuur.

Als vrouw stond je in de jaren zeventig minstens 1-0 achter in de literatuur. Daarom besloot schrijfster Hannemieke Stamperius te publiceren onder een mannelijk pseudoniem: Hannes Meinkema. Wie is dat toch, vroegen critici zich af in het begin. Meinkema viel op.

Zeker met haar derde boek En dan is er koffie (1976), over het slordige leven van hippie-lerares Rosa, vol vuile was, lege jeneverflessen en seks. Rosa worstelt met zichzelf, met seksistische rolpatronen en haar burgerlijke ouders. Het werd een bestseller en geldt nog altijd als een feministische cultroman.

Critici prezen Meinkema’s heldere, felrealistische stijl, al vond Trouw-recensent Tom van Deel haar proza ‘triviaal’. Een andere criticus ergerde zich aan de ‘zieligheidjes en onbenulligheidjes’ in En dan is er koffie. In die categorie viel wellicht ook het uitdoen en inbrengen van tampons. Meinkema beschreef die alledaagse handelingen als een van de eersten in de literatuur.

Een lang vervlogen incarnatie

Stamperius keek later niet graag terug op haar grote jaren-zeventig-succes. “Dat boek voelt als van een lang vervlogen incarnatie”, zei ze in 2009. Na En dan is er koffie schreef ze meer dan dertig andere boeken over uiteenlopende thema's als feminisme, literatuur en religie. In 1989 kreeg ze de Annie Romein-Verschoorprijs, omdat haar boeken volgens de jury ‘ontelbare individuele vrouwen herkenning en stof tot nadenken’ gaven.

Ook schreef ze twintig jaar in Opzij over literatuur en richtte ze Chrysallis op, een literair tijdschrift waarin vrouwen voorrang kregen. Stamperius was gepromoveerd in de Nederlandse letterkunde en een echte intellectueel. Haarfijn analyseerde ze hoe seksistisch de literaire kritiek was. Mannelijke recensenten gooiden de boeken van vrouwelijke auteurs op één hoop, terwijl ze het werk van mannelijke schrijvers breed uitmaten in de krant.

Vrouwen-oeuvres volgen vaak het leven van de schrijfster, wist Stamperius. Dat gold ook voor haar werk. Zo gaat Moeders kindje (1992) over de adoptie van haar dochter Vita uit Brazilië. Stamperius was in 1987 een van de eerste alleenstaande adoptieouders in Nederland, een pionier op dit gebied. Vanaf toen dook het moederschap vaker op in haar werk, compleet met poepluiers en andere frustraties.

Schilderen en pijncoaching

Na 2007 viel haar literaire werk stil. Meinkema’s boeken wisten geen groot lezerspubliek meer te vinden en de uitgeverij wees haar laatste manuscript af. Die roman is nooit verschenen, want Stamperius bleef tot haar verdriet uitgeverijloos. Ze ging abstracte landschappen schilderen en legde zich toe op pijncoaching. Zelf leed ze jarenlang aan een pijnlijke botziekte.

Wel heel blij was Stamperius met het eregeld, een jaarlijks pensioen dat ze kreeg van het Fonds voor de Letteren vanwege haar grote verdienste voor de vrouwenliteratuur. Renate Dorrestein was één van de pleitbezorgsters van dit eregeld - ze noemde Stamperius haar ‘literaire petemoei’, omdat zij Dorresteins eerste romans had begeleid.

Voor Stamperius voelde dit schrijverspensioen als een blijvende erkenning, vertelde ze onlangs. “Ik krijg het omdat ik de weg heb gebaand voor twee generaties vrouwelijke schrijvers na mij. Dat is nog steeds iets wat me heel blij maakt.”

Stamperius overleed in haar slaap op 22 november in haar woning in Amsterdam. Ze is 79 jaar geworden.

