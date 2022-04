Hakkelende Ruud de Wild maakte The Passion persoonlijk

Jolig komen ‘rockster’ Jezus en zijn groupies … euhmm discipelen … met VW-busje en motor aan bij de kroeg voor een biertje. Bij een eetkraam halen ze vijf kapsalon, twee falafel en wat broodjes erbij. Jezus brengt het Laatste Avondmaal in plastic tasje lachend naar zijn vrienden. Totdat hij meldt dat hij vanavond gaat sterven. Een van deze vrienden zal hem verraden (Judas) en een ander (Petrus) zal driemaal zeggen dat hij hem niet kent. “Dit brood is mijn lichaam. Deze wijn is mijn bloed”, oreert hij. Huh? Je weet dat je The Passion (KRO-NCRV) kijkt, en toch komt het naderende onheil in deze yolo-context (‘you only live once’) aardig uit de lucht vallen.

The Passion. Het ‘reli-kitsch’-Paasverhaal is sinds 2011 een fenomeen. Het trekt de meeste kijkers van de avond (ruim 2,2 miljoen) en inspireert ook jongeren om bezig te zijn met verhaal van liefde en hoop in weerwil van angst en verraad.

Trending topic

Och, de vorm is popiejopie, maar de vernederlandste liedjes klonken aangrijpend uit het gouden keeltje van moeder Maria (Noortje Herlaar), snerpend uit de strot van de vertwijfelde Judas (een verrassing van Dennis Weening) en knap toonvast bij de Jezus van Soy Kroon. Zelfs Maria Magdalena (Kim-Lian van der Meij) kreeg een bescheiden rol, en wordt in deel twee met Hemelvaartsdag 26 mei flink gerehabiliteerd. Als dit mensen nu helpt om de basis van de joods-christelijke cultuur te leren kennen, wat is er dan mis mee? Het leeft tenminste; op Twitter was #thepassion trending topic.

Maar ja, genoeg mensen die het niks vinden, om de ‘preciezen’ in de kerk niet eens te noemen. Zelf had ik als niet-gelovige musicalscepticus nog nooit gekeken, uit afkeer. Waarom die Engelse titel? Waarom zo’n napraatprogramma The Passion Talk, en website afterpassion.nl waar de e-coaches voor je klaarstaan en je gratis een ‘jouw Passion-product’ kunt bestellen? (polsbandjes, dvd’s).

Waarom die musicalliedjes, en dat wit stralende kruis waarvan het tillen maar geen lijdensweg wordt? Voor de ‘achttien trotse’ jongeren die het 250 kilo wegende gevaarte samen naar Doetinchem tilden, (nee, geen groep Oekraïners, zoals verwacht) klonk het als een fijn ‘verbindende’ ervaring. Jezus heeft de hele avond geen hand aan het kruis gelegd.

The Passion is kortom zo’n platgeslagen lijdensverhaal dat het kijken ingewikkeld is. Je moet je over vele bezwaren heen zetten; zelfs over de versprekingen van Ruud de Wild. “Een verteller die stottert, da’s niet handig”, grapte hij vol zelfspot. Maar dat heeft ook een mooie kant. Na zijn intensieve kankerbehandeling vorig jaar, was hij des te persoonlijker betrokken bij het thema ‘Alles komt goed?!’ Zijn pleidooi voor zachtheid raakte je meer dan een foutloze prestatie.

En zo kun je je ook gewoon op de hoogtepunten richten. Zelden zo’n vlammend duet gezien als van Judas en Jezus voor zijn uitlevering. Geestig dat Jezus in een talkshow van Jeroen Pauw werd veroordeeld tot het kruis, na een opiniepeiling door Gijs Rademaker. Bestuurder Pilatus én alle aanwezigen wasten hun handen in onschuld (desinfectie-gel). De ultieme trial by media. En verder waren de opnamen op buitenlocaties heel dynamisch. Judas raast zijn woede zelfs uit op een motorcrossbaan. Wel stoer eigenlijk. Zo’n eigentijdse vertaling zie ik mensen van andere wereldreligies nog niet zo snel maken.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.