Had Foppe de Jong zijn rebelse streek in ’43 maar niet uitgehaald

Een tienermeisje vertelde vorige week in het Amsterdam Museum over Suze Krieg die zelf 10 was toen de Tweede Wereldoorlog begon. Het was bij de opening van tentoonstelling De Kracht van Ontmoeten, vanuit het project Oorlog in mijn Buurt. Schoolkinderen interviewen dan in hun buurt mensen die daar de Duitsers zagen komen, mee moesten met een vreemde meneer of opeens een klasgenoot misten, en vertellen de verhalen door. Je krijgt er de rillingen van, want je ziet hoe jong zo’n kind eigenlijk is.

De oorlog lijkt een schematisch verhaal te worden van helden (Schindler’s List, Bankier van het verzet) en nazi-schurken, van redding (onderduiken) en rampen (de Holocaust). Juist de details van déze mensen in díe straat, maken die harde tijd weer voorstelbaar. We moeten snel zijn, voor die gedetailleerde verhalen uitsterven met de ouderen die ze nog kunnen vertellen.

Tv-maker Erik Dijkstra stuitte op een bijzonder verhaal van een 93-jarige man uit het West-Groningse Marum en maakte er het tweeluik Staken op leven en dood (BNNVara) van. Deze Foppe de Jong had in zijn dorp de Duitse repercussies gevoeld op de April-Meistaking ’43. De niet heel bekende, maar grootste staking van Europa, tegen de Duitse arbeidsoproep, had in zijn dorpje geleid tot het fusilleren van zijn vader, vriendje Steven (13) en veertien anderen op die bewuste 3 mei. Foppe had er een rol in gespeeld met kattenkwaad, begon hij maandag vol schuldgevoel, maar welke?

De man wilde zijn verhaal niet mee het graf in nemen, en Dijkstra had er gelukkig werk van gemaakt. Drie maanden na de opnames stierf Foppe de Jong, met een klein beetje last van de schouders.

Als een olievlek

Onder regie van Kees Schaap ontspint zich een boeiend verhaal over die staking. Dijkstra spreekt kinderen van arbeiders, boeren en fabrieksdirecteuren en maakt met hulp van animaties, nagespeelde scènes en striptekeningen duidelijk hoe gebeurtenissen liepen. Een beetje veel vormen, dat wel, maar de staking gaat leven. We kennen de Amsterdamse Februaristaking van 1941 en de Spoorwegstaking van ’44, maar niet die van 29 april ’43 die bij machinefabriek Stork in Hengelo begon.

De hechte groep arbeiders weigert aan de Duitse oproep te voldoen en gaat staken. Telefoniste Femy Efftink belt andere fabrieken: “Staakt mee!” Het doet de staking als een olievlek verspreiden, alsof iedereen klaarstaat. Twente, de Limburgse mijnstreek, in heel regionaal Nederland sluiten een half miljoen arbeiders, boeren, middenstanders en ambtenaren aan. Die wisten nog niet hoe bloedig de Februaristaking was neergesabeld. Wel fijn om te weten dat Nederland helemaal niet zo bureaucratisch volgzaam was.

De nazi’s grepen hard in. Ss-officier Rauter voerde het standrecht in, majoor Johann Mechels leidde executies. Dijkstra hoort per dorp wie waar tegen de muur moest, en verbeeldt dat met zwarte schimmen. De biecht van Foppe de Jong maakt veel indruk. De 13-jarige wilde vol branie ook aan de staking bijdragen en gooide boomstammen over de weg naar een Duitse radarstelling. Mechels arresteerde daarvoor zestien willekeurige dorpsgenoten, ook Foppes vader en vriend, en richtte een bloedbad aan. “Daar ga je kapot an”, vertelde hij.

Dijkstra spoorde twee kleindochters van Mechels op. Ze schrokken van hun opa’s oorlogsmisdaden, maar erkenden ze wel en betuigden spijt aan De Jong. Een levenslang schuldgevoel werd iets verlicht. Historisch. Het kon nog net.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.