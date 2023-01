Gwen Stefani was misschien wat toondoof, maar culturele uitwisseling brengt veel moois

De (sociale) media waren in rep en roer omdat Gwen Stefani, de zangeres van No Doubt, in een interview met het beauty-magazine Allure had gezegd: ‘Ik ben Japans’. Of nou ja, interview. De journaliste had Stefani wel gesproken in het kader van de promotie van Stefani’s nieuwe make-uplijn, maar het artikel draait geheel om de Japan-uitspraak, en de shock die deze teweeggebracht zou hebben bij de Filipijns-Amerikaanse journaliste en haar collega (in het artikel geïdentificeerd als ‘Aziatisch en Latina’). Vanzelfsprekend ging het viral. Vindtertainment.

Hoewel Stefani het duidelijk bedoelde als ode aan de Japanse cultuur, een cultuur die ze al vanaf haar jeugd bewondert en veelvuldig aanhaalde in haar werk. Niet altijd op de meest subtiele manier, zoals toen ze in 2004 vier danseressen van Japanse komaf bij haar entourage voegde, gekleed in de uitbundige Harajuku-stijl uit de gelijknamige wijk in Tokio. Later gaf ze een parfum uit, in karikaturale flesjes die waren gemodelleerd op Stefani en haar Harajuku-danseressen. Toen was er ook al kritiek, lees ik in de Volkskrant. Comedienne Margaret Cho vergeleek Stefani’s act met een minstrel show, de Amerikaanse blackfacevoorstellingen uit de 19de eeuw.

Cancelcultuur

Dit soort kritiek moeten we serieus nemen, natuurlijk. Het is goed dat sommige dingen niet meer gezegd kunnen worden, belangrijk dat we luisteren naar bezwaren en ons best doen hier een gevoeligheid voor aan de dag te leggen. Stefani was wat dat betreft een beetje toondoof, misschien.

Maar als in het Allure-stuk enigszins spottend wordt beschreven hoe Stefani geïnspireerd raakte door straatartiesten in Harajuku die zich als Elvis uitdosten – en zich dus een Amerikaans type toe-eigenden, een artiest wiens muziek op zijn beurt weer doortrokken is van een andere cultuur, namelijk de Afro-Amerikaanse – denk ik aan de podcastserie Articles of Interest, waarvan ik onlangs het fantastische nieuwe seizoen luisterde. Daarin wordt de ‘Ivy’-kledingstijl onder de loep genomen, ook wel aangeduid als ‘preppy’: overhemden, polo’s, truien, colberts, khaki broeken. Wat je hier ‘casual’ zou noemen, maar dan stijlvol.

Wat blijkt: sinds zijn oorsprong op Princeton, lang, lang geleden, heeft de stijl weten te volharden dankzij een voortdurende culturele uitwisseling (en dus toe-eigening) tussen de Amerikaanse elite-universiteiten, de arbeidersklasse, de Afro-Amerikaanse gemeenschap en… Japan. Er is zelfs een Japanner geweest die in 1965 de stijl vastlegde in een boek (Take Ivy) en transplanteerde naar Japan, waar hij werd geconserveerd terwijl Amerika een dip in stijlvolheid beleefde. Met de populariteit van Japanse winkels als Uniqlo is Ivy weer terug naar de VS gekomen, in een toegankelijke, vriendelijke iteratie die door een geïnterviewde heel mooi wordt beschreven met de woorden accessibility of humanity.

‘Cancelcultuur is culturele toe-eigening’, twitterde rapper Lizzo eerder deze maand. ‘Eerst ging het om oprechte woede van gemarginaliseerde mensen en nu is het trendy geworden, wordt het misbruikt en op de verkeerde zaken gericht.’ Reacties zoals die op Stefani zijn automatisme geworden, en daarin zou nog wel een grotere onwetendheid kunnen schuilen dan in die hele ‘Ik ben Japans’-uitspraak. Een beetje voorzichtig dus, straks raken we die accessibility of humanity nog kwijt.