Guido Weijers en Youp van ’t Hek tonen zich behoudzuchtig in hun oudejaarsconferences

Met spanning was vooraf uitgekeken naar de mouw die Weijers en Van ’t Hek zouden passen aan het verbod op theaterbezoek, bij wat traditioneel de meest bekeken en besproken cabaretshows van het jaar zijn. Weijers bleek de regels het meest creatief geïnterpreteerd te hebben, door de show voor zijn eigen medewerkers te spelen. Van ’t Hek sprak Nederland toe vanuit het Torentje, waarna werd overgeschakeld naar een try-out die al op 12 december in Utrecht was opgenomen ‘omdat cabaret zonder publiek in mijn ogen onmogelijk is’.

Die opmerking was symptomatisch voor het gebrek aan inspiratie dat uit Van ’t Heks tiende en laatste oudejaarsconference (‘Korrel zout’) straalde - minstens de helft had ook zo in 1995 gespeeld kunnen worden. Toegegeven: Van ’t Heks kracht is juist zijn vertrouwde vorm, en de energie en grapdichtheid van zijn voorstelling was als altijd indrukwekkend. Die sterke performance kon echter nauwelijks verhullen dat de cabaretier inmiddels tot weinig meer in staat is dan het herhalen van een paar grijsgedraaide platen. We zijn decadent, consumeren te veel en kunnen niet meer tegen een (fout) grapje.

Guido Weijers Beeld Inge van Mill

Wat dat laatste betreft vond hij Guido Weijers aan zijn zijde. Ook die riep in zijn oudejaarsconference op tot meer relativering en begon zelfs letterlijk met een kanon op een mug te schieten, om maar duidelijk te maken dat we te overspannen reageren op de problemen van onze tijd. Beide heren namen het tevens op voor de dit jaar veel bekritiseerde Johan Derksen.

Voor het overige oogde Weijers’ show, eveneens zijn tiende oudejaars alweer, wel een stuk frisser. In een gemoedelijk huiskamerdecor speelde hij een strakke voorstelling, waarin hij de behandeling van corona op een slimme manier tot het laatst wist uit te stellen. Ook het entertainmentnieuws kreeg bij Weijers ruime aandacht, onder meer via de treffende oneliner: ‘Leontien was een weekendje weg, maar Marco kon zijn koffers pakken’.

Een ander belangrijk verschil was dat Weijers nadrukkelijk pleitte voor nuance, waar Van ’t Hek de botsing tussen hem en de wereld benadrukte. Uiteindelijk is dat verschil echter relatief. Beiden staan voor een maatschappij waarin liefst zo min mogelijk verandert, en ontpopten zich daarmee tot oudejaarsconferenciers van het behoudzuchtige soort.

Lees ook:

Youp van ’t Hek staat voor zijn laatste oudejaarsconference: ‘Mensen snappen ironie niet meer’

Tuttigheid viert hoogtij, vindt Youp van ’t Hek. Zijn terugblik op 2020 staat bol van de relativering, belooft hij. Want iedereen neemt alles veel te zwaar.



Guido Weijers over zijn oudejaarsconference: ‘We gaan live, dan voel je de bizarre omstandigheden beter’

Corona is een plaag voor het theater, maar Guido Weijers krijgt er energie van. Hij maakt zich op voor een rauwe oudejaarsconference op een geheime locatie.