Gucci, Balenciaga? Doe Nederlandse jongeren maar mode uit eigen land

Aron, 16

“Op mijn vijftiende ben ik mijn eigen kledingbedrijf begonnen: Quøte. In de lockdown wou ik iets positiefs bijdragen, en ik hoorde van veel mensen om mij heen dat ze weinig motivatie hadden. Daarom heb ik besloten om iets inspirerends en motiverends te maken.

“Op onze T-shirts en hoodies staan citaten zoals: ‘your life is as good as your mindset’ en ‘there is something better than perfection’. Daarmee hoop ik mensen te motiveren. Het doet het erg goed, sinds we begin maart de online winkel openden hebben we al veel verkocht.

“Merkkleding speelt een grote rol in het leven van jongeren. Ik denk dat bijna alle mensen van mijn leeftijd bewust bezig zijn met hoe ze eruit zien, en kleding is daar een onderdeel van. Ik gok dat ik ongeveer zeventig procent van mijn inkomen aan kleding uitgeef. Dat lijkt best veel, maar dat is ook ongeveer hoeveel mijn vrienden eraan uitgeven.

“Wat me aanspreekt aan merkkleding is dat het toch iets extra’s heeft, iets cools. Merken zoals Daily Paper en Filling Pieces weten wat jongeren willen dragen. Ze spelen in op de trends en zijn up to date. De prijs is vaak wel wat hoger, maar dat is ook een onderdeel van het merkimago. Alhoewel ik geloof dat de kwaliteit van merkkleding beter is, gaat het toch ook wel een beetje om ‘de naam’, denk ik. Ik zou zelf bijvoorbeeld niet zo snel iets van de Zeeman dragen.”