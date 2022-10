Grondlegger van de rock Jerry Lee Lewis (1935-2022) overleden

Staand, zittend of gehurkt, met zijn voeten, vuisten en als het moest met zijn kont; wie de Amerikaanse zanger, pianist en songschrijver Jerry Lee Lewis piano zag spelen, zag iets speciaals. Hij speelde zijn instrument niet, hij viel het aan. Het levert hem de bijnaam The Killer op.

Zoiets heeft de gemiddelde tiener in de Verenigde Staten van 1957 nog nooit gehoord of gezien. Ze maken kennis met het fenomeen dankzij Whole Lotta Shakin’ Goin’On, dat Lewis covert van zangeres Big Maybelle en hij live speelt op nationale tv in The Steve Allen Show. Anders dan haar bluesversie maakt hij er een spectaculaire rock & roll-versie van.

Showman

Het liedje verschijnt als single bij Sun Records, hetzelfde platenlabel waar ook Elvis Presley en Johnny Cash onder contract staan. De twintigjarige Lewis komt er een jaar eerder binnen als begeleidend pianist voor andere artiesten. Binnen enkele maanden neemt hij zijn eerste solosingle op voor het label, onder de naam Jerry Lee Lewis with his pumping piano: Crazy Arms, een bescheiden hit. Dat was zijn doel sinds hij als dertienjarige het ouderlijk huis verliet om muzikant te worden. Aanvankelijk als drummer, later als pianist, het instrument dat hij na aansporing van zijn vader heeft leren bespelen en waarbij hij zich ontpopt tot showman.

Vanaf dat moment verschijnen de singles in hoog tempo. Lewis tourt veelvuldig door Noord-Amerika voor optredens, waarbij hij alle showtrucs van stal haalt. In de door Otis Blackwell en Jack Jammer geschreven volgende single Great Balls Of Fire koppelt de flamboyante Lewis de energie van zijn optredens met zijn typerende pianospel. Hij hamert op de toetsen, speelt secondenlang dezelfde hoge noot en raspt met zijn vingers horizontaal over de toetsen.

Schandaal

Alsof dat nog niet genoeg is, zit het liedje net als Whole Lotta Shakin’ Goin’ On vol seksuele toespelingen. Met het nummer bewijst hij dat de piano een plek heeft in de rock & roll en net zo opwindend kan klinken als de gitaar of drums. Alleen al op basis van deze twee liedjes is zijn plek in de muziekgeschiedenis definitief gevestigd als een van de grondleggers van de rock & roll, de popmuziek van de jaren vijftig en zestig.

Het is een volgende hit en leidt in 1958 tot een tournee door het Verenigd Koninkrijk, waar zijn muziek ook populair is. Tegen die tijd is de dan 22-jarige Lewis voor de derde keer getrouwd, deze keer met zijn dertienjarige achternichtje Myra Brown. Als de Engelse pers dit ontdekt, ontstaat er een schandaal. De tournee wordt afgebroken en ook in zijn thuisland ervaart Lewis de gevolgen; er volgt een boycot en zijn populariteit slinkt snel.

Privéleven

Hij stort zich op country & western, het genre waar hij zijn platencontract bij Sun Records mee binnensleepte en de muziek die hij kent van de zuidelijke staat Louisiana, waar hij geboren werd in een gelovige boerenfamilie. Als country-artiest is hij minder invloedrijk, maar blijft in de jaren daarna bescheiden hits scoren tot midden jaren zeventig.

In 1985 wordt hij, met andere grondleggers van de rock n’ roll als Little Richard, Chuck Berry en Elvis Presley, in de Rock ’n Roll Hall of Fame opgenomen. Verder haalt hij alleen nog de pers dankzij zijn privéleven. Zo verloor hij twee kinderen, trouwde zeven keer en emigreerde naar Ierland om de Amerikaanse belastingdienst te ontlopen. Hij blijft tot op hoge leeftijd optreden en platen maken. Zijn laatste, Rock & Roll Time, stamt uit 2014 en haalt de Amerikaanse hitlijst.