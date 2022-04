Groenteman en Van Roosmalen zijn de hel (als je jezelf serieus neemt, tenminste)

Er is heel veel erg en zo mogelijk nog meer belangrijk in de wereld, maar voor wie dat allemaal niet meer aankan, is er therapie. Die komt in podcastvorm en de therapeuten zijn Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. In Weer een dag nemen zij alles wat je moet weten over vandaag door. Spoiler: alles wat je moet weten is onzin, als je het eenmaal hebt laten afpellen door Groenteman en Van Roosmalen.

Dat is een geruststellende gedachte, behalve als je je werk heel serieus neemt. Voor mensen die dat doen, is dit duo de hel. Het wiskundig principe dat min maal min plus wordt, gaat hier niet op. Min maal min is nog meer min. Nieuws, mensen, bedrijven: ze worden groter gemaakt dan ze zijn, en dat maakt het leven zo vermoeiend. De podcastpresentatoren leggen dat zuchtend en steunend uit. Daarbij sparen ze zichzelf ook niet. Als Van Roosmalen een klusje heeft waarbij hij adverteerders moet toespreken, stelt hij al vast dat ze waarschijnlijk beledigd willen worden, want dat is zijn ding. ‘Dus dat zal ik dan wel doen.’ Gijs Groentemans gedweep met Die Winterreise krijgt ook niet echt de waardering die Groenteman denkt dat het verdient. Hij loopt er ook nog corona op.

Met Van Roosmalen als Arnhemmer van het volk en Groenteman als cultureel onderlegde snob, die desondanks ook lowbrow kan lachen als hij hoort dat Van Roosmalens tweede naam Ida is, hebben ze allebei hun eigen invalshoek om de overige zeven miljard wereldbewoners de maat te nemen. Of je nu een lokale partij in Wormer runt, oorlogsverslaggever bent, een directiefunctie bij de NPO bekleedt, een prijs hebt gewonnen als sportjournalist of de werkgever bent van Gijs Groenteman en podcastrecensenten: je gaat eraan. En terecht.

In een storm van dikdoenerij, spindokters, rendementen, aandeelhouders en ego’s is Weer een dag het stille oog. Hier is alles heel erg, en tegelijk niets. Hier is alles belangrijk, en dus is niets het belangrijkste. Als je jezelf erg serieus neemt, is dit dus geen leuke podcast. Als je klaar bent om te relativeren, is dit een van de betere.

Ook fijn: de therapie wordt geleverd in hapklare brokken. Groenteman zet voor elke podcast een kookwekker. Hierdoor is er geen uitloop mogelijk en kost Weer een dag de drukbezette luisteraar nooit meer dan de 12 minuten die de kookwekker tikt. Of 20. Hooguit 25. Zelfs de kookwekker wordt niet serieus genomen.