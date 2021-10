Grip is allang een doodgewoon Nederlands woord

Als het woord ‘grip’ op een prominente plaats in de krant staat, is er altijd wel een lezer die mailt dat er ‘greep’ had moeten staan. Volgens hem of haar is grip namelijk een Engels woord. Dat laatste klopt, maar feit is ook dat onze taal dit woord al lang geleden heeft overgenomen en als leenwoord geïntegreerd heeft in onze eigen woordenschat.

Zo figureert grip al rond 1920 in krantenberichten over tennis. Er is sprake van ‘grip op het racket’, ‘grip op de baan’ en ‘grip op de bal’. Dat het woord vaak nog tussen aanhalingstekens werd gezet, wijst erop dat verslaggevers het destijds nog als een uitheems woord ervoeren. Maar niet veel later schrijven kranten over rupsvoertuigen die ‘grip op de grond’ hebben en banden die zorgen voor ‘grip op de weg’.

Al snel wordt grip ook steeds vaker figuurlijk gebruikt: zo heeft een krant het in 1931 over het behoud van ‘economische grip’ op het land. Het woord wordt dan al niet meer met aanhalingstekens als ‘vreemd’ gemarkeerd. Dat wijst erop dat grip voor de Tweede Wereldoorlog al helemaal ingeburgerd was, in elk geval onder taalprofessionals.

Minstens zo gewoon als greep

Niet veel later blijkt grip meer en meer als een volwaardig synoniem van ‘greep’ te worden gebruikt, bijvoorbeeld in uitdrukkingen als ‘greep/grip op je leven/op de materie hebben/krijgen/verliezen’. Tegenwoordig is grip in dit soort uitdrukkingen zelfs minstens zo gewoon als greep. Grip en greep zijn trouwens niet alleen vaak synoniemen, ze zijn ook etymologisch nauw verwant: ze gaan allebei terug op het voor-Germaans woord greipan (‘pakken, grijpen’).

Dat sommige taalgebruikers grip niettemin nog altijd als een Engels woord ervaren, hangt waarschijnlijk samen met de uitspraak: sommige mensen spreken de eerste letter van grip nog altijd op z’n Engels uit. Bij de meeste mensen klinkt de g van grip echter al even Hollands als de g van greep.