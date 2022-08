Grease-actrice Olivia Newton-John (73) overleden

De Brits-Australische actrice en zangeres leed jarenlang aan borstkanker. Ze werd tweemaal schoon verklaard, maar vijf jaar geleden keerde de ziekte toch terug en kreeg ze uitzaaiingen in haar onderrug. Newton-John laat dochter Chloe Lattanzi achter die ze kreeg met haar eerste echtgenoot Matt Lattanzi.

In het bericht op Facebook vraagt de familie om ter ere van Newton-John donaties te doen aan het Olivia Newton-John Foundation Fund. Deze onafhankelijke instelling sponsort wereldwijd onderzoek naar kankermedicatie op basis van planten.

Newton-John werd geboren in het Britse Cambridge maar verhuisde op 6-jarige leeftijd naar Melbourne in Australië. Niet lang daarna vertrok ze naar de Verenigde Staten. Ze werd bekend door haar rol in de film Grease uit 1978. Daarin speelde ze de brave Sandy, die verliefd werd op John Travolta's personage Danny. Ze zong met hem meerdere nummers in de film, zoals You’re The One That I Want en Summer Nights.

Geridderd door queen Elizabeth

Ze is ook bekend als zangeres. Zo deed ze in 1974 namens het Verenigd Koninkrijk mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Long Live Love en stond ze met de muziek uit de musicalfilm lange tijd in de hitlijsten. Ook haar solonummer Physical (1981) bleef lang in de hitlijsten staan.

In 2019 werd Newton-John door de Britse koningin Elizabeth geridderd. Ze kreeg de eretitel van Dame onder andere toegekend voor haar bijdrage aan goede doelen en onderzoek naar kanker.

John Travolta heeft op Instagram een eerbetoon gedeeld aan Olivia Newton-John, zijn tegenspeelster in de film Grease. “Mijn liefste Olivia, jij maakte al onze levens zo veel beter. Jouw impact was ongelofelijk”, schrijft Travolta bij een oude foto van Newton-Jonn. “Ik houd zo veel van je. We zullen elkaar weer zien en allemaal weer samen zijn. De jouwe vanaf het eerste moment dat ik je zag, voor altijd! Jouw Danny, jouw John”, besluit de acteur.