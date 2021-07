Grappig, irritant en een beetje droevig: de kunst van Bruce Nauman zal je niet snel vergeten

Bruce Nauman

Stedelijk Museum Amsterdam

Te zien tot 24 oktober

kaartverkoop en informatie: www.stedelijk.nl

★★★★

De Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman maakt al vijftig jaar kunst die irriteert en je niet meer loslaat. Het Amsterdamse Stedelijk museum toont nu een groot overzicht.

Even denk je dat ze boos zijn op elkaar, de man en de vrouw. Beiden verschijnen op een eigen televisiescherm, ze staan naast elkaar. Ze praten tegen de toeschouwers, tegen ons. De kleuren en kapsels zijn onmiskenbaar uit de jaren tachtig, de man zit te roken, maar dat doet er niet toe.

Ze zeggen beiden dezelfde tekst op. Van “I am a good boy. You are a good boy. We are good boys. This is good”, gaat het naar “I like to eat” – “Ik hou van eten”, met dezelfde variaties, dan gaat het over drinken, seks hebben, haten, slapen, en doodgaan. En dan beginnen ze het rijtje opnieuw. Hoe langer ze praten, hoe meer emotie ze in hun woorden leggen, ieder op hun eigen manier.

Good Boy Bad Boy heet het kunstwerk, en het is in 1985 gemaakt door Bruce Nauman. Het Amsterdamse Stedelijk Museum toont een grote overzichtstentoonstelling van deze belangrijke Amerikaanse kunstenaar. Belangrijk in de kunst, én voor wat we als kunst beschouwen. Iemand die geen schilderijen meer maakt, maar op andere manieren beelden neerzet die je als kijker, als mens, niet snel vergeet.

Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square, 1967-1968, coll. Stedelijk Museum Amsterdam. Beeld Bruce Nauman / Pictoright Amsterdam

Zoals de twee die hun rijtje opzeggen, gefrustreerd over de banaliteit van het leven, waaraan ze toch een eigen draai geven. Naumans werk gaat over thema’s als leven en dood, geweld, frustratie en herhaling, en is vaak tegelijk absurd, hilarisch en vreemd.

Op meerdere manieren controversieel

Zijn bekendste beeld uit de Nederlandse collecties is op meerdere manieren controversieel. Het is het neonlampen-kunstwerk Seven figures. Zeven figuren dus, naakt en met elkaar copulerend op verschillende manieren. Lichaamsdelen knipperen aan en uit, mechanisch-hilarisch in z’n platheid, en in alle kleuren van de regenboog.

Clown Torture, 1987. coll. The Art Institute of Chicago. Beeld Bruce Nauman / Pictoright Amsterdam

In 1995 betaalde toenmalig museumdirecteur Rudi Fuchs er 800.000 gulden voor, er werd natuurlijk schande van gesproken. “Feitelijk niets meer dan een neonsculptuur”, wist Fuchs zelf ook. Waarom was het mooi en goed? “Nauman vat het leven samen”, vond Fuchs. “Hij léért ons, onnadrukkelijk, simpelweg door te tonen.”

De tentoonstelling in het Stedelijk is de grootste in lange tijd, en is losjes thematisch geordend. Daardoor blijft het (levens-)verhaal van de kunstenaar op de achtergrond. Typisch Nauman: hij is iemand die zelden interviews geeft, niet op de voorgrond treedt, en sinds 1979 teruggetrokken op zijn paardenboerderij in New Mexico woont.

Dwars door alle fases en stijlen

De kunstenaar is wel te zien in zijn vroege films. Zwart-wit, zonder geluid, droog, met humor. Zo is er Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square uit 1968: Nauman heeft met plakband een vierkant op de vloer van zijn atelier geplakt en loopt, zoals de titel aangeeft, heel geconcentreerd ‘overdreven’ over het plakband, tien minuten lang – de standaardlengte van de film waarmee Nauman het registreerde. Hij bakent het vierkant af, door het te lopen. En daarmee is hij, in de film, kunstenaar.

De tentoonstelling is een reis dwars door alle fases en stijlen die Nauman gebruikt. Er is een taperecorder die de kunstenaar in een betonblok heeft gegoten. Er steekt inderdaad een snoer met stekker uit het blok steen, maar zou er iets gebeuren als je het in een stopcontact steekt? Er zijn grote bewegende driedimensionale werken, zoals Carrousel, uit de collectie van Kunstmuseum Den Haag, waarbij vier dieren, oorspronkelijk verkocht als jachttrofee, in een carrousel ronddraaien als je op de rode knop drukt.

Er is de meesterlijke installatie Clown torture (‘clownmishandeling’), waarbij in een zaal meerdere televisies films van clowns tonen, type Bassie van Adriaan. Ze zijn steeds gefilmd in een kleine ruimte, eentje zit op de wc. Ze lijken opgesloten in hun televisie, ze zijn verdrietig of boos en maken continu hilarisch dramatische geluiden, waar je uren naar zou kunnen kijken. Opnieuw gelijktijdig grappig, verontrustend en een beetje droevig makend, vooral als je de zaal verlaat met het idee dat die clowns daar tot in de eeuwigheid blijven opgesloten en jammeren.

Een muis door het beeld

Een andere afgesloten ruimte was het atelier van de kunstenaar, toen die daar ’s nachts zeven weken lang surveillancecamera’s ophing. Er loopt soms een muis door het beeld, en een iets groter dier, dat is het wel. De beelden zijn in een ruimte rondom geprojecteerd, soms gespiegeld en in verschillende kleuren, zodat je als kijker niet weet waar te kijken – precies de bedoeling van Nauman.

Want wat vinden we bijzonder? Wat is kunst in een kunstenaarsatelier? Waar hebben we aandacht voor in het gewone leven, wie wijst het ons aan? Nauman geeft geen antwoorden, maar laat de kijker zelf beslissen. En dat maakt deze tentoonstelling, zelf springend van de hak op de tak, prima duidelijk.

