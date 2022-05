Google Street View: vernuftig, nostalgisch en romantisch, maar ook surveillancekapitalisme

Het was een beetje aan de late kant dat we hadden besloten om in de zomer naar een bepaald klein Italiaans eilandje te gaan, dus zat het kleine Italiaanse eilandje al nagenoeg volgeboekt (het is echt piepklein). Gelukkig kennen we er iemand en kregen we via via nog een optie doorgeappt voor een enigszins betaalbaar en vriendelijk appartementje. Op de foto’s zagen we dat het fris en schoon was. En piepklein, maar ja, dat paste wel weer bij het eilandje.

Wat we op de foto’s niet konden zien, was hoe het huisje zich geografisch verhoudt tot de doorgaande wegen daar. Een nadeel van het eiland in kwestie is dat er bovenmatig veel auto’s rondtuffen, en je moet ervoor waken dat je niet meer uitlaatgassen dan zeelucht inademt. De verhuurder had alleen te kennen gegeven dat ‘het raam van de badkamer niet aan de weg ligt’.

Gelukkig is er Street View, de Google-applicatie waarmee je een virtueel bezoekje kan brengen aan plekken overal ter wereld. Ik tikte het adres in op Google Maps en sleepte Pegman, dat gele poppetje dat rechtsonder op de kaart staat, de juiste straat in. En daar stond ik, tussen een rij tuffende auto’s, naast een aantal bouwwerken die allemaal dezelfde groene luiken hadden als het betreffende appartement. Geen idee welke de juiste was. Het vergde nogal wat ruimtelijk inzicht, waar ik niet zo veel van heb, maar uiteindelijk kon ik aan de hand van een bakstenen pilaar bepalen dat niet het badkamerraam, maar wel het bouwsel zelf direct aan de weg lag.

Ik had gedaan wat ze deden bij onderzoekscollectief Bellingcat

Een teleurstelling, zou je denken. Maar ik voelde ook lichte opwinding over de zaak die ik zojuist had gekraakt – digitale Sherlock Holmes die ik daar even was. Ik had gedaan wat ze deden bij onderzoekscollectief Bellingcat –dat met behulp van Street View bewees dat de Russen achter de MH17-ramp zaten –, maar dan voor iets veel minder belangrijks.

Deze week is het vijftien jaar geleden dat de eerste Street View-auto op pad ging om de wereld vast te leggen (u heeft hem misschien weleens gezien, met die gekke camerarobot – een tracker – op het dak). Niet iedereen had daar zin in. Het is ook wel raar dat de publieke ruimte zomaar visueel wordt geïndexeerd door een bedrijf met als doel een tool om ons te begluren.

Het verzet was futiel. Inmiddels heeft Google 16 miljoen kilometer aan wegen, straten en paden vastgelegd, in honderd landen, met 220 miljard beelden. Er is een kameel met een tracker ingezet om de woestijn in Abu Dhabi vast te leggen, en een backpacker om stukken van het Australië van de Aboriginals visueel te ontsluiten. Er zijn oorlogsmisdaden mee ontdekt, maffiabazen mee gevonden en tirannen mee ontmaskerd. Gebruikers bezoeken hun oude school, dwalen door de straten van Parijs, spotten inmiddels overleden dierbaren. Het heeft de wereld nóg kleiner gemaakt en ons gevoel van controle groter.

Met al dat vernuftig, nostalgisch en romantisch gebruik zou je bijna vergeten wat we ervoor betalen. Street View is surveillancekapitalisme: een middel voor Google om onze gegevens te verzamelen, zodat het ons gedrag nog verfijnder kan manipuleren, ons nog meer kan laten kopen en doen.

Die gedachte temperde mijn blijdschap over de gekraakte zaak. Wel voelde ik nog enige tevredenheid toen ik een accommodatie vond waar de Street View-auto niet langs was gereden.