Golden Earring, Nederlands grootste band, volgens zijn grootste fans. ‘Ik vind het nog steeds de mooiste stem in de wereld’

Berry Albers is al fan van Golden Earring sinds hun allereerste single . “Ik was een jaar of tien en luisterde stiekem in bed naar de radio. Ik hield van rock en melodieuze muziek. Maar het meest werd ik getrokken door George zijn stem. Helder, een beetje vrouwelijk, ik vind het nog steeds de mooiste stem in de wereld.”

Het nieuws van George Kooymans’ ALS kwam hard aan, al wil Albers de focus niet op haar eigen verdriet leggen. “Ik denk steeds: wat is dit vreselijk voor zijn familie. En het voelt ook oneerlijk, nadat hij zijn leven lang mensen blij heeft gemaakt met zijn muziek.”

Veel van die mensen kent Albers persoonlijk. “Als levenslange fan krijg je een heel grote vriendengroep. Ik ging jaren met een vast groepje naar buitenlandconcerten – Engeland, België, Hamburg – en we hadden jaarlijks een barbecue: de Golden Earring Summer Party.

Van elk concert maakte ze een verslag met foto’s. “Ik ben een vreselijke verzamelaar, ik heb wel honderd plakboeken.” Tijdens shows stond ze altijd vooraan – ‘Waar je het zweet ziet spetteren en kunt zien wanneer er wat misgaat’ – en kwam ze dikwijls backstage voor een praatje en een foto. Maar bij het laatste optreden in 2019 zat ze aan de zijkant. “De hele avond staan wil niet meer lukken. Ik had ook al honderden concerten gezien en moet eerlijk zeggen: Radar Love heb ik wel gehoord. Toch, als het eenmaal begint ga je op in de muziek. Voor je het weet denk je: hè, is het nu alweer tijd?”

Toen Golden Earring moest uitpluizen wie ook alweer welke nummers had geschreven en wanneer precies, belde manager Rob Gerritsen met Casper Roos. “Ik had een boekje gemaakt waarin ik al die informatie had genoteerd. Dat boekje was populair onder fans. Toen de band die info moest opgeven bij auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, bleken de meeste bandleden de details niet meer te weten. Dus hadden ze snel een exemplaar nodig.”

Roos – Zoetermeerder en Earring-fan sinds 1975 – ziet zichzelf ook wel als een soort data-archivaris. Hij heeft lange tijd een fansite van Golden Earring beheerd (‘Die is helaas tijdelijk uit de lucht’) en beheert daarnaast ook een Facebook-groep voor fans van de band. Het beheren van die kanalen neemt normaal een uur of twee per dag in beslag, maar op dit moment heeft hij het er nog veel drukker mee.

“Mensen sturen foto’s van shows en ontmoetingen met bandleden. Ik gebruik de fangroep om de historie van de band in beeld te krijgen. En het contact met al die fans zorgt ook voor een soort familiegevoel.”

“De Earring was zo’n band waar je altijd naartoe kon”, zegt Gonnie Retèl. “In tegenstelling tot dure buitenlandse bands, waren ze altijd betaalbaar en kon je meestal dicht bij het podium staan omdat de zalen niet al te groot waren. Iedere show voelde als thuiskomen.”

Retèl was in november 2019 bij het laatste concert van de band in Ahoy. “Maar de laatste keer dat ik George zag was bij een optreden van de Vreemde Kostgangers in Rijswijk. “Na afloop in foyer liep hij in een rechte lijn naar ons toe om een hand en drie zoenen te geven. We hebben een praatje gemaakt, het is een mooie laatste herinnering geworden.”

Als stille fan die zichzelf niet vaak op de voorgrond plaatste, maakte ze zulke ontmoetingen niet vaak mee. Maar wanneer het gebeurde, waren de leden van Golden Earring altijd ‘heel benaderbaar’ en ‘vrij van sterallures’.

Hoewel ze zelf geen Haagse is, komt Retèl oorspronkelijk wel uit het nabijgelegen Voorburg. Ze ontdekte de band in 1982 als 14-jarige. “De Popnacht van Veronica was op tv. Ik werd direct door de power van de mannen op het podium overdonderd. Sindsdien zijn ze een rode draad in mijn leven. Daar mag je ook een gouden draad van maken.”

