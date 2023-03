Goldband grote winnaar bij Edisons Pop

Goldband is dit jaar de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Edison Pop 2023. De vakjury bedeelde de band maandagavond in het AFAS Theater Leusden met de Edison voor beste nieuwkomer. Samen met Maan won het trio ook de Edison voor beste song: Stiekem. Ook de videoclip bij het liedje Stiekem, gemaakt door Véras Fawaz, won een Edison. Stiekem is de tweede grote hit van Goldband na Noodgeval.

Goldband is in 2019 opgericht en viel dit jaar vooral op tijdens Lowlands, waar de band op het hoofdpodium een nu al legendarisch optreden gaf. Het succes en de vele optredens zorgen voor veel druk, die ze te lijf gaan met alcohol, zo vertelden de bandleden eind vorig jaar in Trouw. Begin dit jaar veroorzaakte zanger Milo Driessen ophef door tijdens het optreden zichtbaar cocaïne te snuiven. Later verontschuldigde hij zich daarvoor.

Goldband krijgt de Edison voor Nieuwkomer voor hun catchy muziek en energieke optredens. Volgens de jury is het dé Nederlandse festivalband van dit moment. Stiekem wordt een toekomstige Nederpop Classic genoemd.

Ook sor won meerdere Edisons. Zowel de Edison in de categorie Hiphop als die voor beste album ging naar de rapper, die door de jury wordt geprezen omdat je zijn muziek ’niet alleen hoort, maar ook voelt’.

S10, die in 2020 een Edison kreeg voor haar debuutalbum, was dit jaar in meerdere categorieën genomineerd. Uiteindelijk won ze dit jaar alleen de Edison voor Nederlandstalig met haar album Ik besta voor altijd zolang jij aan me denkt. De jury vindt dat zij laat zien dat muziek een medicijn kan zijn.

Kensington ging met de hoogste haalbare Edison, de oeuvreprijs, naar huis. Eloi Youssef, Casper Starreveld, Jan Haker en Niles Vandenberg zetten eind 2022 een punt achter het veertienjarig bestaan van de band in deze samenstelling. De jury roemt de ‘imposante carrière’ van de band dat een ‘uniek, eigenzinnig oeuvre’ heeft opgeleverd.

Andere winnaars waren Froukje, die voor het tweede achtereenvolgende jaar de ‘Alternative’ Edison won, DI-RECT, die de Edison Rock won, Tiësto die met de Edison Dance naar huis ging en Mart Hoogkamer die net als vorig jaar in de categorie Hollands won. Antoon, de meest gestreamde artiest van het jaar met zes Top-40-hits, won in de categorie Pop.

