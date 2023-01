Goede voornemens? Bij gezond leven helpt sociale controle beter dan sociale media

Nu alle oliebollen weer achter de kiezen zijn en de dikke decembermaand erop zit, is het voor veel mensen tijd voor Goede Voornemens. Een nieuw jaar, een nieuw en vooral gezonder leven. Tegen het einde van het jaar word je dan ook overspoeld met reclames voor nicotinekauwgom en afslankclubs. En het ultrahippe dry january gooit al een paar jaar roet in de bubbels op nieuwjaarsborrels.

Goede voornemens zijn een goudmijn voor online hulpprogramma’s. Voor elk voornemen is er wel een app of een site die je kan helpen om je doel te behalen. Gezonder eten doe je bijvoorbeeld met Voedingscentrum.nl, dat vol staat met gezonde eettips en een calorieënchecker. Voor alcoholstoppers is er de site ikpas.nl, een paraplucampagne vanuit verschillende GGD’s en verslavingszorginstellingen. Voor tabakstoppers is er Ikstopnu.nl, een site die het Trimbos-instituut maakte. Al deze sites en campagnes worden op de een of andere manier gefinancierd door de overheid.

Daarnaast zijn er nog talloze andere gratis apps die je kunnen helpen om van een verslaving af te komen. Zo helpt Flamy je af van het roken met pushberichten en ‘advies op maat’. En als je toch dreigt te gaan roken zijn er spelletjes ter afleiding. En natuurlijk kun je je vrienden uitnodigen om ook met hulp van de Flamy te stoppen met tabak.

Campagnewebsite van Ikpas. Beeld

Gratis apps, betaal je met persoonsgegevens

De meeste dieet-apps zoals MyFitnesspal en Noom Health zijn gebaseerd op het tellen van calorieën, en bieden gezonden recepten of zelfs een maaltijdenplan. De bedoeling is dat je elke hap die je in je mond steekt registreert, evenals hoeveel je weegt en of je al bent afgevallen. Uiteraard kun je ook contact leggen met gelijkgestemden en elkaar schouderklopjes geven als er een doel is bereikt.

Die online hulpmiddeltjes klinken handig, maar weet u nog: voor gratis apps betaal je altijd met je persoonsgegevens. En wie wil er nu dat die persoonsgegevens kunnen worden gekoppeld aan sigarettenverslaving, problematisch drankgebruik of een ongezond eetpatroon? Wie weet in welke database die gegevens terechtkomen en waar die informatie –per ongeluk – nog meer terechtkomt.

Vergeet dataslurpende appjes

Waarom 1 januari de uitgelezen datum is om aan je nieuwe leven te beginnen is me eerlijk gezegd altijd een raadsel geweest. Elke dag is een prima dag om gezonder te gaan leven. Het is vooral de kunst om het vol te houden. Op een informatieavond over gezond sporten waar ik laatst was, gaf een goede sportcoach die onder meer olympische sporters begeleidt advies. Zijn belangrijkste les: vertel vooral iedereen in je omgeving dat je iets wil veranderen in je gedrag. Zo zet je jezelf min of meer klem omdat je bang bent voor de afgang als je faalt. Sociale controle werkt beter dan sociale media bij het afschaffen van ongezonde gewoontes.

Dus voor iedereen die zijn leven wil beteren: vergeet de dataslurpende appjes. Informeer gewoon de mensen in je omgeving waarmee je bezig bent en vraag hen hulp als je voornemen dreigt te stranden. En ook belangrijk: als het op 1 januari niet lukt, probeer het dan op 2 januari weer. Of op 3 augustus, of op 15 november.