Goed dat Twitter jetsettende yogajuf Laura van Ree bij de les houdt

Twitter kent vele hobby’s en daarvan is spotten met influencers die gekke dingen zeggen een favoriet. Met model/yogajuf Laura van Ree bijvoorbeeld, die ik zelf niet kende, maar die vanwege haar uitspraken toch steeds op mijn schermpje voorbijkomt. Zo had ze deelgenomen aan het NPO-programma Doe alsof je thuis bent, waarin ze over zichzelf en een vriend zei: ‘Wij behoren tot de spirituele jetset van de stad’. En: ‘Je betaalt toch snel zeven euro voor een bakkie, en dat is, ja, een beetje belachelijk, maar wel lekker’.

Deze week ging er een instagramfilmpje uit december van haar rond. Net als Lil’ ­Kleine zat Van Ree op een luxe vakantieplek toen Nederland in lockdown ging. Ze lachte ons niet uit (zoals Lil’ Kleine), maar zei: ‘Ik kies ervoor in mijn kracht te staan en in mijn liefde’. Ze had het over ‘naar binnen gaan’ bij jezelf, dat de kosmos je erin zou ­bijstaan en ‘een boost’ zou geven, en dat dat haar hoop gaf voor de toekomst. Op de achtergrond palmbomen, een zwembad en tjirpende vogeltjes.

Zoiets schiet niet bij iedereen in het ­juiste keelgat. Of planeet Mercurius de huur ging betalen van mensen die failliet gingen, werd er getweet, en dat het een prestatie was dat ze niet om zichzelf in de lach schoot. ‘Ik zeg al jaren dat onze parttimecultuur problematisch is, maar niemand luistert dus dit is what you get’, grapte Sander Schimmelpenninck.

In het ecosysteem van de aandacht

Het voelt als een te makkelijk doelwit: een mooie vrouw met een publiek, een luxe leven en een zwak voor spiritualiteit. Van Ree kwam op ludieke wijze tot haar eigen verdediging en presenteerde een paar dagen terug T-shirts met haar inmiddels beroemde uitspraken. Ondertekend met de naam van haar instagramaccount – zo profiteerde haar merk toch nog van de controverse.

In het bijschrift impliceert ze dat de journalistiek niet onafhankelijk is, spreekt ze van ‘een goedkope manier van vermaak’ en heeft ze het over cyberbullying. Daarbij ziet ze over het hoofd dat dit vermaak eigen is aan het ecosysteem van de aandacht, waar ze als influencer zelf actief onderdeel van is.

Bovendien gebruikt ze haar podium om bepaalde overtuigingen te communiceren, zoals die over de journalistiek. Tussen de ­regels door maakt ze duidelijk dat ze gelooft in ‘alternatieve waarheden’.

Een voorbeeld van het zorgbarende gemak

Het zijn omstreden standpunten, verpakt in het jasje van een aantrekkelijk, spiritueel en natuurrijk instagramleven. Goedbedoeld, dat zal best, maar ook een voorbeeld van het zorgbarende gemak, waarmee bepaalde ‘waarheden’ omarmd en verspreid worden onder de sluier van lifestyle.

Wie een publiek figuur van zichzelf maakt, moet ook op zijn standpunten kunnen worden aangesproken. Spot op Twitter heeft een functie: daarmee wijs je iemand op zijn toondoofheid. Het is een tegenwicht voor het ongeremde, ongefilterde prediken dat online plaatsvindt. Een manier om ­elkaar bij de les houden. En dat is, ja, een beetje vervelend, maar wel nodig.

Kelli van der Waals bespreekt opvallende trends en discussies in online media. Eerdere columns vind je hier.