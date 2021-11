Glossy fantasyserie The Wheel of Time radbraakt kijkers tot de vervelingsdood

Het langverwachte epos The Wheel of Time is peperduur, maar oogt goedkoop. De makers lenen veel dingen van The Lord of the Rings. Jammer dat spanning er niet een van is.

Het lijken gunstige tijden voor fantasyfans: een jaar voordat Amazon zijn Lord of the Rings-serie op de wereld loslaat, verfilmt het een tweede epische fantasytitel. The Wheel of Time is gebaseerd op het populaire werk van de wijlen auteur Robert Jordan, die elf van de veertien lijvige boeken schreef voordat hij overleed en zijn aangewezen opvolger Brandon Sanderson de laatste drie voltooide.

De titel verwijst naar het centrale idee in dit verhaal, namelijk dat de wereld op een kosmisch wiel draait waardoor de geschiedenis zich eindeloos herhaalt. Na meer dan dertig jaar en vele mislukte pogingen is de reeks dus eindelijk verfilmd. Het wiel draait weer verder, maar alleen om kijkers te radbraken. Hoe kon het zo spaak lopen?

Een gebroken wereld

In het verhaal zelf is het al 3000 jaar geleden misgegaan, toen een aartsvijand bekend als The Dark One probeerde de wereld over te nemen. Hij werd uiteindelijk verslagen door een machtige held, bekend als de Dragon, maar wist op de weg naar buiten wel nog deze kampioen plus alle mannelijke magiërs te corrumperen. Het gevolg was een cataclysme waarvan de wereld nog steeds aan het bekomen is.

In de opkrabbelende beschaving is het sindsdien voor mannen verboden om magie te hanteren, een regel waar de vrouwelijke Aes Sedai-orde streng op toeziet. Dit creëert een interessante machtsdynamiek tussen man en vrouw, een gegeven waar de serie zich helaas geen raad mee weet.

Ondertussen is de terugkeer van The Dark One aanstaande. Daarom gaat één van de Aes Sedai, Moiraine Damodred (een stoïcijnse Rosamund Pike) op zoek naar de reïncarnatie van de Dragon. In een slaperig bergdorpje stuit ze op vijf jongeren – onder wie de Nederlandse acteur Josha Stradowski – die allemaal de Dragon zouden kunnen worden. Moiraine neemt het gezelschap op sleeptouw en begint een gevaarlijke reis die het lot van de wereld zal beslissen. Zonder begeleiding kan de Dragon namelijk ook verleid worden tot het kwaad.

Als dat bekend klinkt: Robert Jordan heeft nooit geheimzinnig gedaan over hoeveel hij leende bij The Lord of the Rings. Dat deze serie ook visueel veel leent bij de films van Peter Jackson is vooral een wrede herinnering aan hoeveel beter die zijn.

Alles wat glimt

Met een budget van 10 miljoen dollar per aflevering koop je veel, maar in het geval van The Wheel of Time krijg je er geen doorleefde wereld voor. Op enkele mooie shots na oogt de serie vaak goedkoop, met gedateerde computereffecten en een fletse kleurcorrectie die de natuurlijke warmte uit het beeld wringt. Ook de aankleding is letterlijk erg stijfjes: de kostuums lijken niet gemaakt te zijn om gedragen te worden en ogen zelfs na een wilde achtervolging door het bos alsof ze net zijn opgehaald uit de stomerij.

Geen zonde drukt echter zo zwaar op deze serie als de regie en dialogen, die van dezelfde slaappillenintensiteit zijn als vampiertienerdrama Twilight. Dramatisch bedoelde scènes missen elk gewicht, omdat acteurs, gehandicapt door kromme teksten en gespeend van charisma, emotioneel totaal niet op dezelfde golflengte zitten. De jonge helden mopperen zich vooral een weg door een queeste waarvan de urgentie maar niet wil overkomen.

Fans zullen zelf moeten oordelen of The Wheel of Time recht doet aan de boekenreeks. Maar wie hoopt op meeslepend escapisme is voorlopig veroordeeld tot een uitje van een verveelde huiswerkklas.

De eerste drie afleveringen van The Wheel of Time zijn vanaf 19 november te zien op Amazon Prime Video. Voor deze recensie zijn de eerste zes afleveringen gezien.

